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    Виртуальная реальность пришла в футбол. Как это выглядит?


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    Голосов: 2
    25.07.2017 14:50
    Теперь арбитры могут прокачивать скиллы, не выходя за пределы комнаты. Показываем, как технологии улучшают качество работы судей.

    Bearef – виртуальное учебное пособие для судей. Выглядит оно как навороченная беговая дорожка, способная менять направление. На глазах у судьи – очки, с помощью которых он видит виртуальный футбольный матч. Bearef предлагает арбитру отработать виртуальную игру так же, как бы он отработал реальную: бегать, свистеть, показывать желтые и красные карточки. В конце тренировки судья получит отчет, содержащий данные о его сильных/слабых сторонах.

    Bearef был разработан в Израиле и будет использоваться израильской Премьер-лигой в следующем сезоне.

    Вот как выглядит виртуальная тренировка:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      МСЭ 27 июля 2017, 10:27

      людям делать нечего...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 июля 2017, 15:41

      для футболистов наших бы что то подобное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 июля 2017, 19:04

      вот только тут сборная россии может стать чемпионом мира

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июля 2017, 14:57

      Интересно конечно, только он бежит как то очень странно

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