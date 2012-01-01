Рейтинги FIFA 2020: Месси первый, прогресс голландцев, много неожиданностей

Нойер почему-то до сих пор в топе.

Вчера EA представила рейтинги ста лучших футболистов FIFA 20. Сама игра выйдет 27 сентября – именно тогда и появятся рейтинги всех остальных игроков.

А пока давайте посмотрим, разберем, возмутимся и удивимся первой сотней футболистов.

Сразу отмечаем, что в первой десятке два вратаря – Облак и тер Стеген. Алиссон, который выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки (и там, и там стал лучшим вратарем) Суперкубок УЕФА, а еще взял золотую перчатку АПЛ – вне десятки.

Удивительно, что всего на один бал от Алиссона отстает Мануэль Нойер. Да, это уже сейчас великий вратарь, совершивший революцию позиции. Но по текущей форме Нойер не входит даже в двадцатку лучших в мире. В последнем сезоне Бундеслиги он был лишь седьмым кипером по спасениям в лиге.

Самые неожиданные появления в первой сотне – Даниэль Парехо из «Валенсии» (85), Милинкович-Савич (85) и Чиро Иммобиле из «Лацио» (86). Парехо выдал мощный для себя сезон, но не показал ничего сверхъестественного, а «Валенсия» заняла четвертое место. Милинкович-Савич провел средний сезон, но получил высокий рейтинг. Иммобиле и вовсе стал лишь десятым бомбардиром Серии А, отстав от Квальяреллы на 11 мячей.

Еще один странный момент: рейтинг Карима Бензема взлетел на 3 балла (с 84 до 87). Хотя сам Бензема выдал мощный сезон: был лучшим в «Реале», признан лучшим французским легионером, в 53 матчах забил 30 голов и отдал 11 голевых, но все же: «Реал» был максимально невзрачен и ничего не выиграл. А француз даже при сумасшедшей форме вряд ли наиграл на такой дикий прогресс.

Для сравнения, Бернарду Силва и Сон тоже качнулись с 84 до 87. Но вспомните, какой прогресс был у них, и какой у Бензема.

Первый на этот раз Месси. Скорее всего, заслуженно – Роналду выдал не самый мощный для себя сезон. Месси – по-прежнему на пике.

Посмотрите как менялся его рейтинг в игре с момента его появления там:

И прогресс других топов:

Сейчас у Де Брюйне мощный рейтинг паса (92). Десять лет назад FIFA оценивала пасовые скиллы бельгийца на 56 из 100.

Всего три года назад игра ставила Мбаппе вместо фамилии отчество, точнее просто имя отца – Лоттен. Настолько тогда неизвестным был Килиан.

Прогресс игроков победителя Лиги чемпионов за последние пять лет. Милнер – мистер стабильность:

И еще важные моменты

• Алехандро Гомес из «Аталанты» – самый непопсовый футболист первой сотни, у него аж 85 баллов рейтинга.

• Зиеш, Ибрагимович, Бруну Ферндандеш – три игрока, попавшие в топ-100, но не играющие в главных лигах Европы.

• Отмечаем прогресс де Лигта и де Йонга. У обоих сейчас 85. В FIFA 19 рейтинг де Лигта был 80, де Йонга – 77.

А тут о том, как изменится движок игры по сравнению с предыдущими версиями:

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