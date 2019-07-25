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    В инстаграме Шалимова не только оскорбления. Там общение о тактике, тренировках и Серии А


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    Сегодня, 16:10
    И много приятных фотографий.

    Даже момент 60-летия со дня рождения Федора Черенкова в «Спартаке» прошел неспокойно. Игорь Шалимов отреагировал на слова Олега Кононова, которые передал «Спорт-Экспресс»: «Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». При этом на сайте клуба речь начинается чуть по-другому: «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Фeдора с его 60-летием».

    Шалимов был сильно недоволен в своем инстаграме и продолжал бушевать в комментариях.

    text

    Публикация от text (@shalimov_igor8)

    У аккаунта Шалимова нет и 2000 подписчиков, как и синей галки, обозначающей верификацию. Но он действительно принадлежит Шалимову. Свои слова он подтвердил:

    «Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?». В комментарии далеко не все согласились с такой позицией.

    Шалимов завел инстаграм в прошлом сентябре, с тех пор там было более 60 публикаций, половина из которых посвящена маленькой дочке. При этом Шалимов периодически выкладывает фотографии из своей карьеры и общается с болельщиками на разные темы.

    О Федоре Черенкове и его проблемах со здоровьем он уже писал.

    Воспоминания об Италии – какой была «Фоджа» и поддерживает ли он связь с «Интером».

    Шалимов не боится писать и самом неприятном моменте – том самом письме 14-ти от игроков, многие из которых не поехали на чемпионат мира-1994.

    Можно и на такие темы подискутиировать прямо в онлайне.

    Есть также мнение по ситуации в «Спартаке». Причем свежее.

    Сначала обсуждается, можно ли поставить атакующий футбол через пас.

    А потом уже про «Спартак», можно ли такую игру поставить в клубе.

    Игорю Шалимову 50 лет, еще год назад он был тренером «Краснодара», а затем работал в «Химках». В межсезонье ходили слухи о том, что именно Шалимов возглавит «Спартак-2», но этого не произошло.

    Но при этом Шалимов – один из немногих экс-тренеров РПЛ, с которым действительно можно пообщаться в инстаграме о футболе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, Скриншоты комментариев инстаграма Шалимова
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