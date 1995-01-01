Ибрагимович и Вела − самое сочное противостояние в футболе. Скоро они сыграют за одну команду

А пока забивают пять мячей на двоих в очном матче.

«Он хороший футболист, но вы сделали одну ошибку», − начинает свою послематчевую пресс-конференцию Златан Ибрагимович. «Вы сравнили его со мной. Это самая большая ваша ошибка».

Златан говорит о Карлосе Веле, форварде «Лос Анджелеса». Дерби двух команд, «ЛА» и «Гэлакси», закончилось победой Ибрагимовича: он забил три гола, а его главный оппонент − только два.

В России мы читаем только об успехах Златана, но именно Вела − главный форвард этого сезона МЛС. Хотя после сегодняшней ночи есть много причин в этом сомневаться.

«Лос Анджелес» − главный раздражитель Златана

Пока что «Гэлакси» проигрывает соседям по всем показателям. В таблице западной конференции команды идут на первых двух местах, но вы сравните цифры: по очкам − 46 и 37, по забитым голам − 55 и 30, по разнице мячей − +35 и +3.

Похожая история с личным противостоянием Ибрагимовича и Велы. У Карлоса − 21 гол в 20 матчах, а у Златана − 16 в 17. Но главный разгром здесь будет, если посмотреть на статистику по ассистам. Дело в том, что мексиканец не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент лиги − 12 голевых пасов. При скромной тройке у Златана.

Подобная ситуация безумно злит Златана. «Иди домой, маленькая сучка», − кричит Ибрагимович представителю «Лос Анджелеса» после победного хет-трика.

Златан не впервые громит оппонентов в американском дерби: против «Лос Анджелеса» у него 6 голов и 1 голевая передача в 4 матчах. Но несмотря на победу Ибры в этом матче, Карлос Вела все еще очень близко.

Кто такой Карлос Вела?

Первым клубом 30-летнего мексиканца был лондонский «Арсенал». Туда Карлос попал в 16 лет, когда круто проявил себя на молодежном чемпионате мира, выиграв трофей и золотую бутсу.

За 7 лет в Лондоне он пять раз ездил в аренду (в основном − в Испанию). Самой успешной стала последняя поездка в «Реал Сосьедад» − Карлос забил 12 голов за сезон и получил предложение переехать в Испанию на постоянный контракт.

Затем были пять безумно успешных лет, за которые Вела забил больше пятидесяти голов. Не хватало главного − борьбы за трофеи. «Сосьедад» ни за что не боролся, да и в «Арсенале» Карлос ничего не выиграл.

В «Лос Анджелесе» Вела перезапустил карьеру и очень близок к первому трофею. А этой зимой он даже заинтересовал европейские топ-клубы: ходили слухи, что «Барса» планировала взять его на замену Коутиньо в полугодичную аренду до прихода Гризманна.

Златан много говорит о Веле. Но только чтобы его мотивировать

Вела − полная противоположность Ибрагимовича. Он почти не дает интервью и редко высказывается об оппонентах. Всю работу за него делает сам Златан, который пользуется каждым шансом, чтобы поддеть мексиканца: «Карлос сейчас на пике своей формы, и он играет в МЛС. Вспомните, где был я в 29 лет?», − спрашивает швед.

До этого Ибру спрашивали о том, кто лучше − он или Вела. Швед ответил в свойственной ему манере − «Я лучше не только его, но и всей лиги».

Златан очень любит подобные психологические приемы, но в их противостоянии с Велой нет ни капли злости, зависти и негатива. «Волнуюсь ли я, что мог замотивировать Велу на хорошее выступление? Нет. Я на это надеюсь», − отвечает Ибрагимович.

Вела и Ибра скоро сыграют вместе

31 июля − традиционный матч команды MLS All Stars. Никакого сюрприза, что болельщики выбрали в команду двух лучших форвардов лиги на данный момент − Велу и Ибрагимовича. Помимо них в состав взяли Уэйна Руни, Нани, Бастиана Швайнштайгера и других звезд МЛС.

Соперник сборной МЛС − мадридский «Атлетико», и в этой игре мы не ставим на испанцев. Противостояние Велы и Ибрагимовича продолжится, но теперь − в матче за одну команду.

А мы с радостью на это посмотрим.

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