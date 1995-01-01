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    Руни забил со своей половины поля в МЛС. Такие голы – его традиция


    2.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:28
    Принес победу команде, которая давно не выигрывала.

    В Северной Америке продолжается турнир сборных – Золотой Кубок КОНКАКАФ, но в МЛС не ждут его окончания – клубы уже играют дальше. Пока сборная США обыгрывала Панаму на групповом этапе (1:0), американские команды рубились в «регулярке».

    Наименее голевым выдался матч «Ди Си Юнайтед» – «Орландо Сити», всего 1:0, но зато болельщики увидели невероятный гол Уэйна Руни.

    Еще на десятой минуте игроки «Орландо» ошиблись при приеме мяча в атаке, тот отскочил к Руни, и англичанин тут же зарядил по воротам.

    «Это то, что я тренировал множество раз. Разные тренеры и одноклубники спрашивали – зачем, ты же не забьешь с такой позиции, но я пробую ради таких моментов, как сегодня. Это был хороший удар и важный гол для нас», – рассказал Руни.

    Интересно, что в каждом из своих клубов Руни забивал похожими ударами. В «Эвертоне» тоже был гол со своей половины:

    А в «МЮ» уже с чужой половины, но расстояние все равно гигантское, а исполнение – просто сумасшедшее.

    Коротко о ситуации в целом:

    • «Ди Си» идет на третьем месте в Восточной конференции. При этом команда не выигрывала с мая, потеряв очки в пяти встречах подряд.

    • По потерянным очкам лидер в лиге вообще «Нью-Йорк Сити», идущий шестым, просто у него сыграно гораздо меньше матчей, чем у остальных. Например, на четыре меньше, чем у «Ди Си».

    • Притом Руни продуктивно провел последние два месяца – пять голов плюс два ассиста. Всего у форварда 13 очков по системе «гол плюс пас» после 17 матчей (9+4).

    • Руни ранее не исключал возвращения в АПЛ, но со своим клубом он связан контрактом до конца 2021 года. Согласно рейтингу МЛС, Руни занимает восьмое место по величине зарплаты в лиге (3,5 млн долларов).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2629

      Дядя Серёжа 49 минут назад

      ЗОЛОТЫЕ РУНИ

      0
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      Рейтинг: +222

      dmzeus 1 час назад

      Wazza один из лучших игроков современности имхо)

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