Берите пример с Манноне – так надо удивлять.

Этой ночью в МЛС сыграли матч с необычной развязкой. До последних минут «Даллас» и «Миннесота» атаковали на равных, но голов не забивали. Потом все вроде бы решил 20-летний нападающий Тойе из «Миннесоты», а судья дал играть еще восемь минут. «Даллас» заработал пенальти, и все шло к логичной ничьей. Кипер Манноне мощно спас для «Миннесоты» победу.

twit text — Major League Soccer (@MLS) 14 июля 2019 г.

У двух героев этого матча все не так просто. Тойе только начинает играть на взрослом уровне. Недавно он забил первый гол в МЛС и отпраздновал его необычным танцем. В «Миннесоте» Тойе пробовали еще в прошлом сезоне, но тогда за 17 матчей он не забил ни разу. У 31-летнего Манноне все еще хуже: всю карьеру он играл в Англии, где так по-настоящему и не раскрылся.

«Миннесота» арендовала Манноне у «Рединга». Там он был основным только в сезоне-2017/18, а в предыдущем провел в Чемпионшипе только шесть матчей. Сам Манноне объяснил аренду финансовыми проблемами «Рединга», хотя в Англии ему всегда было тяжело. Однажды Паоло Ди Канио посадил Манноне в запас «Сандерленда», потому что тот слишком хотел побеждать.

«За пару дней до первой игры он сказал, что я не начну сезон в старте, потому что недостаточно улыбаюсь. Он сказал, что я не улыбаюсь на тренировках и не хочу проигрывать. Я думал, что это хорошо, когда хочешь побеждать даже в тренировочных матчах. Очень странно. Я позитивный парень, но в работе мое лицо меняется. Я сосредоточен и становлюсь маленьким животным», – рассказывал Манноне о том странном времени.

В карьере Манноне было всего два успешных сезона, зато он получал шанс в «Арсенале». Там Манноне оказался еще в академии, но за восемь лет в клубе провел только 15 матчей за первую команду. Даже здесь Манноне считали неудачником из-за странного матча с «Олимпиакосом» в 2011-м. Там он сыграл головой на линии штрафной, а потом промахнулся по мячу и пропустил.

Тот матч – главный шанс в карьере Манноне. Тогда травму получил основной вратарь Фабьянски. Венгер выпустил на замену Манноне, но тот сразу пропустил странный гол. Потом Манноне ошибался и в других ситуациях, а Венгер даже защищал вратаря словами о том, что ему не помогали игроки. С того времени Манноне только скатывался. МЛС – его последний шанс на что-то хорошее.

«Мне нравится каждый раз пробовать и узнавать что-то новое. Это еще один момент в моей карьере, и я думаю, что все хорошо. Я был удивлен футбольными стандартами, стадионами, фанатами – футбол действительно растет здесь», – говорил Манноне. Чтобы вы понимали его реальный прогресс в МЛС – вот несколько классных спасений.

Тут мяч летел под перекладину, но Манноне среагировал и отбил его на угловой.

twit text — Major League Soccer (@MLS) 1 июля 2019 г.

С дальними ударами он тоже неплохо справляется.

twit text — Vito Mannone (@VitoMannone88) 8 июня 2019 г.

Били ему и с нескольких метров – тут уже помогли реакция и правильный выбор позиции.

twit text — Major League Soccer (@MLS) 2 июня 2019 г.

«Миннесота» идет в группе лидеров во многом из-за игры Манноне. Он провел в МЛС уже 20 матчей, пропустил 29 голов и шесть раз отыграл на ноль. До сезона-2013/14, который стал лучшим в карьере Манноне (29 игр, 12 на ноль), остается уже не так много хороших матчей. Уже сейчас понятно, что все наконец-то забудут его английские страдания.

В МЛС выступают и другие бывшие игроки АПЛ:

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