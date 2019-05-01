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    Касильяс перенес операцию на сердце. Похоже, его карьера завершена


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 16:36
    Что известно спустя сутки.

    Очередная тренировка «Порту» была срочно прервана. До этого у Икера Касильяса уже было интенсивное занятие, а в середине второго он почувствовал боли в груди, руках и рту. Голкипер не падал в обморок, но чувствовал себя плохо, медицинский штаб клуба срочно доставил его в больницу, где ему была сделана операция.

    Об этом рассказал агент Касильяса Карлос Кутропия. Он добавил, что у Икера никогда не было никаких симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, поэтому новость вдвойне шокировала. «Повезло, что это произошло именно на базе клуба и что рядом были врачи, – добавил агент. – Зная Икера, если бы это случилось дома, он наверняка все равно поехал бы на тренировку. Тогда последствия были бы гораздо хуже».

    Касильяс после операции сначала связался с родными, а потом сообщил миру, что в больнице все под контролем, сам он испугался, но силы сохраняет. И поблагодарил за поддержку. За сутки сообщение в инстаграме собрало почти три миллиона лайков.

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    Публикация от text (@ikercasillas)

    «Сил тебе, друг. Надеюсь, скоро поправишься», – написал Роналду.

    «Сил тебе, мы с тобой, капитан», – отреагировал Анчелотти.

    Касильяса поддержали многие клубы, например «Бенфика» и «Спортинг» – принципиальные соперники «Порту». И «Барселона», игрокам которой Икер всю карьеру мешал забивать.

    Лео Месси после вчерашнего матча также пожелал здоровья вратарю.

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    Публикация от text (@leomessi)

    Мир сначала был шокирован, но теперь успокаивается – с Икером все в порядке, его состояние будут держать под контролем. Спустя сутки возникает вопрос, что будет дальше. В марте 37-летний голкипер продлил контракт до июня 2020 года.

    Спортивный врач Домингос Гомес пояснил, что все зависит от восстановления, поэтому мысль о продолжении карьеры пока не следует отбрасывать. В то же время, Marca, ссылаясь на источники в «Порту», считает, что с высокой долей вероятности Касильяса на поле мы больше не увидим.

    У «Порту» сейчас самый разгар чемпионской гонки с «Бенфикой» – клуб отстает на два очка за три тура до конца. Последний матч Касильяса за «Порту» получился довольно странным, вероятно, он уже стал ключевым в борьбе за титул: команда к 83-й минуте комфортно обыгрывала 2:0 «Риу Аве», но умудрилась пропустить два мяча и набрать лишь одно очко.

    Едва ли в двух голах в ворота Касильяса можно рассмотреть ошибки голкипера – выход один на один в первом случае, рикошет во втором.

    Касильяс – настоящая легенда испанского футбола, обладатель всевозможных крупных турниров. С «Порту» он уже тоже выигрывал чемпионат Португалии, а впереди еще есть возможность стать обладателем Кубка (финал – в конце мая со «Спортингом»). Вероятность того, что он примет там участие – практически нулевая, да и шансы на продолжение карьеры действительно невысоки. Но с такой коллекцией титулов можно спокойно заканчивать хоть сейчас. Здоровье – куда важнее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +839

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 41 минуту назад

      Здоровья тебе легенда!Удачи Икер!

      1
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      Рейтинг: +287

      Victor.Vings 1 час назад

      Удачи Икер и здоровья. Я надеюсь все будет норм и он поиграет еще годик, или хотя-бы завершит карьеру прощальным матчем на профессиональном уровне в основе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +119

      kliker > Victor.Vings 41 минуту назад

      После инфаркта уже не поиграешь. Там общая слабость и надолго.

      1
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      Рейтинг: +138

      GrizzlyD 1 час назад

      от всей души здоровья тебе кипер

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