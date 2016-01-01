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    Празднования голов стали скучными. Объясняем в новом подкасте


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 10:20
    Тут самые интересные истории.

    Привет. Вот новый «Скинь мяч». В этом выпуске обсудили очень недооцененное футбольное явление – празднования голов.

    Кто празднует голы лучше всех и почему в футболе они, чаще всего, очень скучные? Делимся воспоминаниями, немного спорим, переосмысляем пространство!

    Наш подкаст на ютубе:

    Послушать можно на разных площадках:

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    Раскладка по темам:

    01:12 Зачем вообще обсуждать эту тему?
    02:51 Как празднование может раскрасить никому не интересный матч
    08:56 «Шанс из коллективного выразить индивидуальность». Да, глубоко!
    10:42 Самое интересное празднование – отсутствие празднования
    17:10 Каждое празднование Криштиану Роналду – продуманный маркетинг
    19:47 Плеханов, ответ критикам, кокаин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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