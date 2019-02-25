Жизнь Новосельцева: снова играет в основе, но его скандал с женой обсуждают в «Пусть говорят»

Раньше – медали, теперь – конфликты.

Каждый год имя Ивана Новосельцева ассоциируется с каким-то особенным событием, поэтому он продолжает оставаться на слуху в российском футболе.

• 2014: помог «Торпедо» выйти в РПЛ, дебютировал в элитном дивизионе.

• 2015: перешел в «Ростов», дебютировал в сборной России, женился на Катерине Кейру.

• 2016: стал серебряным призером РПЛ, перешел в «Зенит».

• 2017: сыграл всего один официальный матч: в нем «Зенит» проиграл в Кубке санкт-петербургскому «Динамо» (2:3).

• 2018: перезагрузил карьеру. В «Арсенале» не получилось, но стал основным игроком «Анжи».

Тем не менее, 2019-й обещает быть еще более насыщенным. Жаль, что речь не только о футболе.

Вернулся в «Ростов»

Именно там Новосельцев провел лучшие годы своей карьеры и жизни. О трансфере в «Зенит» в 2016-м говорили разные цифры – от одного миллиона рублей до десяти миллионов евро, но информацией о точной сумме не обладает даже всезнающий Transfermarkt. В итоге, Новосельцев вернулся туда, где изначально сделал себе имя.

Защитник играет в «Ростове» на правах аренды до конца сезона. При этом с «Зенитом» он будет связан контрактом еще целых два года – до лета 2021-го. Стоимость Новосельцева на Transfermarkt сейчас мизерная для защитника в расцвете сил с нужным паспортом – каких-то 800 тысяч евро.

Бьется и за место в еврокубках, и за трофей

«Ростов» сейчас отстает от идущего в еврокубковой зоне пятым «Спартака» на четыре очка, через неделю, кстати, еще очный матч в Ростове-на-Дону. В Кубке «Ростов» с Новосельцевым устранил с дороги «Краснодар» и выбил для себя удобную ничью в полуфинале против «Локомотива». Вся борьба еще впереди, а опытный защитник под руководством харизматичного Валерия Карпина кажется неплохим усилением для борьбы на два фронта.

Автогол, всего два фола и странная статистика передач

Пока Новосельцев сыграл пять матчей за «Ростов». В Кубке помог обыграть «Краснодар», но в игре с «Локо» забил в свои ворота, впрочем, ругать его не за что – прострел бы и без автогола замкнул Эдер. Но и хвастаться пока тоже нечем – с Новосельцевым в обороне «Ростов» пропускает даже от «Енисея».

Общая статистика за три матча против «Енисея», «Арсенала» и «Урала»: 5 отборов, 2 перехвата, 5 выигранных верховых единоборств, 7 выносов. Новосельцев собрал на себе пять фолов, сам же сфолил всего дважды, но получил желтую карточку.

Обращает на себя внимание стремительное падение точности передач: сначала 89,1%, затем 82,6%, а потом всего 73,9%. При этом занимательно, что во всех трех матчах РПЛ защитник отдавал ровно по 46 передач.

Угодил под шуткомет Дзюбы

Sport24 на сборе в Катаре устроил блиц-опрос Артему Дзюбе. На один из вопросов «Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?» последовал ответ: «Ваня Новосельцев».

В прошлом году уже была шутка про шубу.

twit text — Alexandr Dorski (@dorskiy) 23 ноября 2018 г.

Угодил в затяжной конфликт с женой

В нем толком ничего не понятно и пока о ситуации можно судить только лишь со слов жены и ее представителя Екатерины Гордон, которые уже раздали немало интервью различным СМИ.

Они говорили о том, что:

Иван «предпринял определенные действия, после которых жена, возможно, перестанет быть собственником совместно нажитого имущества»

Он не выходил на связь с женой в течение полутора месяцев

Не оказывал никакой поддержки беременной жене

Вывез из квартиры все свои вещи. На это Катерина Кейру пожаловалась в программе «Пусть говорят»

А все началось с поста Катерины в инстаграме.

text text text Публикация от text (@novoseltseva_katerina) 24 Фев 2019 в 10:39 PST

Сам Новосельцев вообще никак не комментирует происходящее. Ситуация схожа с теми, в которых оказались, например, Глушаков и Мамаев, которых также публично обвиняли жены в различных свершениях. Футболисты в ответ не делились подробностями.

Что дальше

Впереди у Новосельцева бой с «Локомотивом» за выход в финал Кубка России, возможно, и за сам трофей. В чемпионате «Ростов» будет бороться за зону еврокубков, и у него как раз на весну остались самые серьезные матчи – против «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита». Из топ-5 РПЛ дважды ростовчане сыграли только с ЦСКА (1:0, 0:0).

Сам футболист в этом году пока выглядит вполне обычно – без голевых ошибок и диких привозов, но при этом без каких-то суперпозитивных моментов. Дальше будет сложнее, учитывая уровень соперников. И большой вопрос, удастся ли сосредоточиться только на футболе, поскольку личный конфликт уж очень затянулся.