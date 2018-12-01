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  • УЕФА из-за военного положения на Украине в последний момент перенес матч «Арсенала» в другой город. Украинцы против. Репортаж Беседина

УЕФА из-за военного положения на Украине в последний момент перенес матч «Арсенала» в другой город. Украинцы против. Репортаж Беседина

Еще в начале недели матч Лиги Европы между полтавской «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» ничем не выделялся из двух десятков игр всего тура. Но за два дня до старта эта дежурная встреча превратилась в одну из самых скандальных за всю историю турнира.

Все началось с того, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник объявил в стране военное положение. Под этот указ попали сразу 10 областей − в том числе Харьковская. Именно в город Харьков должен был прилететь и «Арсенал», после чего на автобусе добраться до Полтавы. Узнав эту информацию, «Арсенал» зацепился за нее и захотел прилететь чартером сразу в Киев, избавив себя от поездки на автобусе и заодно лишив соперника домашнего поля. Руководство «Ворсклы», разумеется, было против. Клуб продал почти 20 тысяч билетов и рассчитывал подзаработать на продаже атрибутики, еды, напитков. Команда такого уровня в Полтаву еще никогда не приезжала.

Но за два дня до начала игры УЕФА, даже не предупредив хозяев, в приказном порядке перенес матч в Киев. В Полтаве не собирались сдаваться и даже дали гарантию, что подготовят местный аэропорт, расчистят полосу и смогут принять чартер «Арсенала», избавив его от посадки в Харькове и переезда по стране на автобусе. Но УЕФА все равно не разрешил:

− На нас просто наплевали, потому что мы маленький клуб, − рассказывает пресс-атташе «Ворсклы» Артем Лобанов. −Полтавская область не попадает в число регионов, в которых введено военное положение. Мы были готовы подготовить аэропорт и принять самолет англичан, выполнили все требования по регламенту. Еще за сутки до матча мы и представить не могли, что матч перенесут в Киев.

Непонятных моментов во всей этой истории два. Первый − резервным стадионом еще до начала всего турнира «Ворскла» заявила «Львов-Арену». По регламенту УЕФА, в случае любых форс-мажоров с основным стадионом в Полтаве игра должна проводиться во Львове. Почему тогда главная евроорганизация футбола отошла от установленных ей же правил и заставила команды играть в Киеве?

Второй момент − еще в сентябре «Арсенал» выходил на «Ворсклу» с предложением сыграть в Киеве, потому что им туда удобно добираться. Украинский клуб, разумеется, отказался от такого необычного предложения и озвучил свою позицию твердо: такой громкий матч мы сыграем только у себя дома. Но в УЕФА решили в пользу «Арсенала», наплевав не только на полтавский клуб, но и на его фанатов.

− Меньше чем за сутки до матча мы не знали, на какой стадион ехать. Наши клуб поставили в такое положение, что мы вынуждены были готовить сразу три стадиона: домашний в Полтаве, заявленный нами в качестве резервного «Львов Арену» и «Олимпийский» в Киеве, на котором настаивал УЕФА, − продолжает глава пресс-службы «Ворсклы».

Больше всего от такой необычной ситуации пострадали болельщики. Люди со всех городов Украины заранее съезжались в Полтаву, чтобы попасть на такой матч. Тяжко пришлось и фанатам «Арсенала». Многие заранее добрались до Полтавы за пару дней до матча, бронировали аренду квартир, хостелов, но в итоге срочно искали пути из Полтавы в Киев:

− Я люблю приезжать в город, где играет мой «Арсенал» за 2-3 дня до начала игры. Я хожу на предигровые тренировки, пробую местную кухню, изучаю местность, − объясняет фанат «Арсенала» Стэн. − Я заплатил карточкой за три дня вперед аренду гостиницы и мне не вернули деньги, когда я сказал, что должен ехать в Киев. Здесь мне пришлось еще раз заплатить за гостиницу. Деньги, которые я потерял, мне не вернет ни УЕФА, ни кто-то другой.

Прокатиться вхолостую в Полтаву мог и я. От потери денег и времени меня спасли слова президента «Ворсклы» Романа Черняка, на которые я случайно наткнулся на одном из украинских сайтов. Президент «Ворсклы» заявлял, что матч может вообще не состояться, потому что «Ворскла» резонно не хочет играть в Киеве по всем вышеуказанным причинам, а за день нереально подготовить стадион «Олимпийский». Хотя в это время Унаи Эмери уже прилетел со своей командой в Киев и давал там пресс-конференцию. Это на 99.99% означало, что УЕФА и «Арсенал» все решили между собой и у полтовчан выхода нет.

Поменяв билет до Полтавы на Киев, я срочно выехал ночью в столицу Украины. Перенос матча полностью погубил весь антураж. Вместо забитого стадиона в Полтаве трибуны огромного «Олимпийского» не были заполнены даже на 1/5 часть. Многие просто не смогли или не успели приехать в Киев.

− Матч в четверг, а это значит, что многим людям на следующий день с утра на работу. Мой напарник тоже хотел поехать, но даже не мог предупредить своего начальника о том, что хочет взять отгул. Когда он узнал, что матч в Киеве, было уже поздно и неудобно звонить шефу. Мне же повезло, что я взял недельный отпуск. Сначала не сильно хотел, но как-то прочувствовал, что надо брать. Так бы тоже сейчас смотрел матч дома, − говорит фанат «Ворсклы» Олег из Полтавы.

− Я сам из Миргорода. Учусь в Полтаве, в универе. Собирались пойти на такой матч почти всей группой, но в Киев погнал только я один. Завтра у нас первый зачет и утром уже никак не попасть на пары, поэтому все остались дома и смотрят футбик в баре. Я же забил болт на зачет и сразу уже буду готовиться к пересдачи. Не хотелось пропускать матч любимой команды с таким соперником, − откровенно рассказывает студент Паша.

− Я сам из Полтавы, но живу и работаю в Киеве. Для меня, конечно, удобнее, что матч перенесли в столицу. Но это неправильно по отношению к другим людям. Мои друзья попросили родственников купить билеты в Полтаве и выехали туда за день до игры, но в итоге на полпути вернулись обратно, а билеты передали в Киев через водителя маршрутки. Столько неудобств, − делится Татьяна.

Среди немногих фанатов «Арсенала», которые приехали на матч, − Пол, мой неожиданный сосед по хостелу. Вот что он говорит о своем визите: «Один мой друг испугался холода, второй кричал, что тут война, третий возмущался переносом матча в другой город. А я приехал и получил удовольствие от прогулок по Киеву, местной еды и, конечно, классной игры наших молодых парней. Нельзя было так поступать и переносить игру. Я не успел найти и взять в аренду квартиру возле стадиона и теперь вынужден ночевать в хостеле».

По билетам, которые продавались в Полтаве, можно было пройти и через турникеты в Киеве. Клуб обещает вернуть деньги всем, кто не попал на матч, на следующей неделе, а в УЕФА направил письмо с требованием компенсации финансовых потерь от этого переноса.

***

В ничего не решающим для «Арсенала» матче Унаи Эмери выставил даже не второй, а третий состав. Рэмзи, Лихштайнер и Чех в воротах − только этих троих футболистов я узнал. Фамилии остальных даже не слышал. В запасе остался Мхитарян, которого так хотели увидеть знающие его местные журналисты. Зато на поле были шесть подростков, а многие звезды «Арсенала» даже не приехали. Молодежь шансами воспользовалась и уже в первом тайме закинула в ворота хозяев три гола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

− Лучше бы мы пошли на бой с УЕФА и не вышли на матч. Получили бы техническое − 0:3. Зато тогда можно было подать в Лозанский суд и потрепать нервы УЕФА за их непонятное решение, − говорит после матча журналист Сергей из Черкесс.

− За отказ выйти на поле «Ворсклу» могли дисквалифицировать от участия в еврокубках на 5 лет. А это большой финансовый удар по нашему клубу и идти на такой риск мы не могли, − поясняет пресс-атташе «Ворсклы».

Из-за введенного военного положения уже отказались ехать в Запорожье на матчи сборных футзалисты Португалии. А в последнем туре Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове должен принимать «Лион» в решающем матче за выход из группы. Украинскому клубу для выхода в плей-офф нужна только победа, французов устроит и ничья. Но они явно дают понять, что из-за военного положения в Харькове играть не собираются и требуют, как и «Арсенал», чтобы этот матч прошел в Киеве. Сложность всей ситуации еще и в том, что на следующий день после этой игры матч Лиги Европы на стадионе в Киеве должно проводить еще и «Динамо»:

− Теоретически возможно подготовить стадион к матчу такого уровня за день, − объясняет волонтер Рита. − Я была в шоке, когда мне позвонили и срочно позвали на стадион, ведь обычно мы готовимся к еврокубкам за 3-4 дня. Многие ребята потратили всю ночь и остаток дня. Это было тяжело и выматывающе, но мы справились. Самой «Ворксле» остается только благодарить фанатов за поддержку и радоваться, что этот матч вообще состоялся.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Лига Европы Лига Европы Ворскла Арсенал
Комментарии (25)
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ilichkadr
1543564639
Ну, хоть здесь УЕФА был на высоте. Не фиг было объявлять военное положение. В Европе не понимают, что означает объявить военное положение в отдельно взятой деревне.
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Cules2013
1543585562
Решение УЕФА логично, никто рисковать не хочет, но принималось оно как-то испод полы, кто ж так делает?
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Хведя
1543597185
Вот, какой по этой теме ни пиши коммент - всё политика будет, а не футбол! Короче так: УЕФА решил плохо, выручка пропала, матч продули, а виноват будет кто? Как всегда - "охрессор"! Смехота, блин.
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Nesterenko
1543621942
Скажите спасибо вашему великому президенту Порошенко, этот идиот-марионетка США ещё и не такое сделает в стране.
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rolinsky81
1543622159
Если в стране введено военное положение, то ни о каких официальных матчах не может быть и речи. Удивляюсь решению УЕФА вообще, как в стране с военным положением можно проводить какие-то матчи?(( Матч должен был быть перенесен на нейтральное поле, т.е. на территорию другой нейтральной страны. Вот и все!
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SPACE TRUCKIN
1543652002
в этой ситуации пострадали только болельщики по большому счёту...Европа в очередной раз показала место Украине...
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giluxa1963
1543655130
няньчаются с этими хохлами как с писаной торбой раз у них война снять их со всех соревнований пока мир не наступит -кстати а с кем они воюют
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mihail1980
1543655837
украина стала во всех отношениях огромной задницей
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_Marqella_
1544617231
Жаль болельщиков Ворсклы, в УЕФА поступили очень не красиво....творят что хотят в угоду англичанам...))
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portero
1544644902
***да уж эти нагласукси всегда доны еще те . с ними нельзя дружить сожрут при первой возможности
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