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    Как новый турнир изменит мир? Обсуждаем в подкасте


    3
    Голосов: 4
    10.11.2018 13:50
    Суперлига – реальность, а Лига чемпионов нуждается в обновлении.

    Это подкаст «Скинь мяч», в новом выпуске обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.

    Споры, набросы, сомнительные аргументы – все тут.

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    Содержание выпуска:

    00:36 Суперлига – что за турнир?
    02:17 Почему сейчас это опять обсуждают?
    09:06 Куча причин, почему суперлига – это реальность
    14:26 А что если вообще отменить национальные чемпионаты? Спорим
    22:31 Все проблемы в футболе – из-за ФИФА. Это надо менять
    26:47 Плеханов: «в футболе начнется война»
    27:31 Суперлига – хорошо или плохо?

    Ждем ваших оценок и комментариев!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 13 декабря 2018, 17:08

      Зачем обсуждать неродившегося ребёночка? Будет, не будет, время покажет.

      0
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      Рейтинг: +10

      Yetty77 11 ноября 2018, 21:53

      Беру во внимание выступления в лч и ку за прошлые года , а так же историю
      Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Челси Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эвертон
      Атлетико Мадрид Севилья Валенсия Реал Мадрид Барселона Вильярреал Атлетик Б
      Бавария Боруссия Дортмунд Вердер Шальке Байер Вольфсбург
      Ювентус Милан Интер Наполи Рома Лацио
      ПСЖ Лион Марсель Лилль Монако
      Спортинг Порту Бенфика Брага
      Спартак Зенит ЦСКА Локомотив
      ПСВ Фейенорд Аякс
      Олимпиакос Панатинаикос АЕК
      Фенербахче Бешикташ Галатасарай
      Динамо Киев Шахтер Донецк
      Зальцбург
      БАТЭ
      Андерлехт Брюгге
      Копенгаген
      Астана
      Русенборг
      Славия Прага Виктория Пльзень
      Базель Янг Бойз
      Селтик Рейнджерс
      АПОЭЛ

      0
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      Рейтинг: +10

      Yetty77 11 ноября 2018, 21:30

      Не бейте себе голову , создайте один турнир вместо лч и ле на 64 команды из Англии Испании Италии Франции Германии России Голландии Португалии Турции Украины Бельгии Греции и по чемпиону из стран Чехии Швейцарии Австрии Белоруссии и будет счастье , по моим подсчетам это приблизительно 64 команды с самыми высокими рейтингами ,без плей офф раундов , групп турнир 1.32 1.16 1.8 1.4 1.2 и финал

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус 11 ноября 2018, 07:06

      Ну как тут сказать... В моем понимании можно вполне сделать Евролигу в замен чемпионатам отдельных стран. Европа маленькая (по географическому положению). Восток России (дальше Урала) перенести в Азиатскую лигу и сделать отдельный чемпионат восточной России, чтобы они там играли в Азиатской ЛЧ и тому подобное. Какое никакое развитие футбола там будет, ну а летать из Владивостока в Лиссабон - такое себе.
      По ситуации на западе: Евролига с основным дивизионом на 24 команды. 20 остаются , а 4 на вылет. На вход по одной команде опять же по географии: запад, центр, восток и бывший СССР. Туда же можно добавить 1 кубок + какие-то внутренние турниры, которые дают стране право на замену клуба в основном турнире. К примеру, Лестер выиграл кубок Англии и тем самым получил право заменить Ливерпуль, который занял 19 место в Евролиге, на следующий сезон.
      Ну это опять же надо хорошо обдумать и принять взвешенное решение.
      Тут огромную роль играют финансы, которые в современном футболе очень важны. Я думаю не надо каждому объяснять, что покупка клубов богатыми людьми будет играть немаловажную роль в современно футболе. Для таких внезапных случаев можно зарезервировать 1-2 места в Евролиге при определенных гарантиях. К примеру, Александр Петров решил купить футбольный клуб Олимпик из Марселя. В начале сезона он переводит некою "хорошую" сумму на счет лиги в качестве гарантий качества своего футбольного клуба, в который он вкладывает деньги. Если данные гарантии подтверждаются в конце сезона (допустим, клуб вошел в ТОП 15 в Евролиге), то деньги на следующий сезон ему возвращаются и он становится полноценным участником следующего сезона.

      В общем надо думать, но пожалуйста, не надо устраивать бардак с двадцаткой клубов в отдельной лиге, а остальные будут играть как было до этого. Это будет полная неинтересная жопа.

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 ноября 2018, 06:22

      Не думаю, что топ клубы полностью бросят свои Лиги, например в самой древней Лиги в АПЛ что бы не было Юнайтед или Ливерпуля!???

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 10 ноября 2018, 21:43

      Ничего хорошего эта суперлига не принесет,я так думаю. Просто надо ограничить влияние бабла на всякие турниры.Все соревнования превращаются не в спорт, а в борьбу денежных мешков.Может я не так выразился,но суть остается.

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 10 ноября 2018, 19:45

      Что то я сомневаюсь что это для болельщиков.Каждый честно уворовавший деньги на это не пойдет

      1
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      Рейтинг: +134

      korshun1977 10 ноября 2018, 19:40

      Что за бред опять изменения!!! Хватит уже сделали бестолковую лигу наций...

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      Рейтинг: +1227

      mama1991 10 ноября 2018, 19:38

      надоест смотреть каждую неделю бавария ювентус и тд. чепуха все это топовые иатчи превратятся в повседневную рутину, которая всем надоест, тоже самое что работать на кондитерской фабрике, в первые дни нажратся конфет, и потом немочь на них смотреть. да и аудитория поубавится, не все болельщики в мире смотрят и болеют за топ клубы. телевизионный трафик в долгую уменьшится. это раз. два это то что все топы формируются в своих чемпионатах среди своих земляков по чемпионату, не справедливо получается фактически не топы превращаются в спаринг партнеров, а это для многих не приемлемо. тогда этим топам надо покидать свои чемпионаты, и нигде нет гарантий что эта супер лига в долгую выстрелит... надоесть как конфеты на фабрике.

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 10 ноября 2018, 19:06

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