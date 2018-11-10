Как новый турнир изменит мир? Обсуждаем в подкасте

Это подкаст «Скинь мяч», в новом выпуске обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол.
Споры, набросы, сомнительные аргументы – все тут.
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Содержание выпуска:
00:36 Суперлига – что за турнир?
02:17 Почему сейчас это опять обсуждают?
09:06 Куча причин, почему суперлига – это реальность
14:26 А что если вообще отменить национальные чемпионаты? Спорим
22:31 Все проблемы в футболе – из-за ФИФА. Это надо менять
26:47 Плеханов: «в футболе начнется война»
27:31 Суперлига – хорошо или плохо?
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