Новое шоу «Зенита»: регби от Дзюбы, теннисист Кержаков и тараканы

Рецензия на премьеру.

Да, это веселое шоу

Если еще не смотрели, то бегом исправляться. «Зенит» и G-Drive показали премьеру нового шоу на клубном канале. Получилось динамично и даже очень весело. Но для начала гляньте трейлер, потому что он тоже заслуживает отдельного упоминания.

Вот таким получился первый выпуск:

Ведут программу блогер Гена Миллер и ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов. Их гостями в первом выпуске стали Михаил Кержаков и Артем Дзюба. От G-Drive позвали гонщика Романа Русинова. В 2004 году он стал победителем международной серии Ле Ман, а еще выигрывал гонки на выносливость в классе LMP2. В шоу Русинов даже несколько раз пошутил и идеально вписался в общее настроение. С игроками «Зенита» все тоже получилось хорошо.

Вы еще сомневаетесь?

Тогда доказываем текстом и сразу предупреждаем, что это не реклама. Шоу и правда получилось классным, а подобное взаимодействие между интернетом, игроками и болельщиками сложно найти у любого другого клуба России. «Зенит» удивил.

Ниже – несколько фактов о первом выпуске, которые вас обязательно заинтересуют.

• Три интересных состязания. Вся суть программы в том, что победить должны ведущие или футболисты. Победители определяются в соревнованиях «снайперы», «бомбардировка» и «сумо-болл». Нужно бить по девяткам и дрону, кидать с трибуны разные мячи и играть в костюмах сумоистов. Наказание для проигравших – переложить мадагаскарского таракана в другую коробку. Кстати, они шипят.

• Дзюба – почти ведущий. Кажется, Артем уже практикуется в новой для себя роли, а после окончания карьеры вполне обретет себя в новой профессии. Дзюба говорит слишком много для приглашенного гостя, но делает это уместно и складно. Хотя бы из-за лидера «Зенита» это видео стоит потраченного времени.

• Атмосфера раскованности и дружбы. Дзюба сажает на колени Миллера, прикалывается над Денисовым и троллит Кержакова. Миллер шутит сам над собой, а разницы в статусе между всеми участниками вообще не ощущается. Если не знать, что Дзюба такой постоянно, то можно сильно удивиться поведению капитана сборной России.

• Никакой смысловой нагрузки. Если надоели скандалы и вечные обсуждения проблем, то для разгрузки идеально подходят подобные вещи. Здесь не задается никаких вопросов, а лишнее напоминание о наличии в составе «Зенита» Михаила Кержакова получается даже каким-то уместным. Развлеклись, посмеялись, пошли дальше.

• Розыгрыш призов. Кажется, самое важное во всем этом – придумка от клуба в самом конце. В каждом выпуске проводятся сразу два конкурса для зрителей. Нужно придумывать соревнования для следующих выпусков и новые наказания для проигравших. Зрители проявляют фантазию, получают футболки с автографами, а само видео распространяется и набирает популярность.

Фотографии, отсылки, смешное

Можно и без слов.

Что не понравилось

Здесь тоже по фактам, чтобы было проще.

• Очень мало качественных шуток в начале, хотя для них были возможности. Например, можно было лучше обыграть провальные удары Денисова или пограничные попадания Кержакова и Дзюбы. Для завлечения аудитории лучше подходит второе соревнования, которое смотрится динамично.

• Игра до семи очков в сумо-болл – спорное решение. С динамикой здесь тоже есть проблемы, а еще заметен перекос в сторону сильного преимущества игроков. Это единственный конкурс, где техника футболистов «Зенита» дала им возможность не сильно напрягаться, а в некоторых моментах есть подозрения на игру в поддавки.

• Чересчур много отсылок к G-Drive. Понятно, что шоу партнерское, но при просмотре такие вещи напрягают. Особенно странным кажется момент между конкурсами, когда все сидят на трибуне, обсуждают скорость и топливо. Переход к продолжению получился резким и не самым логичным.

• Дзюба тащит, но что дальше? Выбор героев на первую программу выглядит очевидным. Артем Дзюба идеально подходит для такого шоу, где может забить паузы смешными шутками и сделать сам просмотр немного веселее. Подборка героев на первый выпуск идеальна и с фигурой спокойного Кержакова, который хорошо сочетается с Дзюбой. Будет ли так хорошо с другими игроками?

• Слабый антураж вокруг соревнований. Стадион «Санкт-Петербург» смотрится грандиозно, но отсутствие зрителей напрягает. Вокруг сплошная пустота, а с таким же успехом можно было снять программу где-нибудь в чистом поле с деревянными воротами. Возможно, смотрелось бы даже еще веселее.