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    • Новое шоу «Зенита»: регби от Дзюбы, теннисист Кержаков и тараканы

    Новое шоу «Зенита»: регби от Дзюбы, теннисист Кержаков и тараканы


    3
    Голосов: 10
    17.10.2018 16:15
    Рецензия на премьеру.

    Да, это веселое шоу

    Если еще не смотрели, то бегом исправляться. «Зенит» и G-Drive показали премьеру нового шоу на клубном канале. Получилось динамично и даже очень весело. Но для начала гляньте трейлер, потому что он тоже заслуживает отдельного упоминания.

    Вот таким получился первый выпуск:

    Ведут программу блогер Гена Миллер и ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов. Их гостями в первом выпуске стали Михаил Кержаков и Артем Дзюба. От G-Drive позвали гонщика Романа Русинова. В 2004 году он стал победителем международной серии Ле Ман, а еще выигрывал гонки на выносливость в классе LMP2. В шоу Русинов даже несколько раз пошутил и идеально вписался в общее настроение. С игроками «Зенита» все тоже получилось хорошо.

    Вы еще сомневаетесь?

    Тогда доказываем текстом и сразу предупреждаем, что это не реклама. Шоу и правда получилось классным, а подобное взаимодействие между интернетом, игроками и болельщиками сложно найти у любого другого клуба России. «Зенит» удивил.

    Ниже – несколько фактов о первом выпуске, которые вас обязательно заинтересуют.

    Три интересных состязания. Вся суть программы в том, что победить должны ведущие или футболисты. Победители определяются в соревнованиях «снайперы», «бомбардировка» и «сумо-болл». Нужно бить по девяткам и дрону, кидать с трибуны разные мячи и играть в костюмах сумоистов. Наказание для проигравших – переложить мадагаскарского таракана в другую коробку. Кстати, они шипят.

    Дзюба – почти ведущий. Кажется, Артем уже практикуется в новой для себя роли, а после окончания карьеры вполне обретет себя в новой профессии. Дзюба говорит слишком много для приглашенного гостя, но делает это уместно и складно. Хотя бы из-за лидера «Зенита» это видео стоит потраченного времени.

    Атмосфера раскованности и дружбы. Дзюба сажает на колени Миллера, прикалывается над Денисовым и троллит Кержакова. Миллер шутит сам над собой, а разницы в статусе между всеми участниками вообще не ощущается. Если не знать, что Дзюба такой постоянно, то можно сильно удивиться поведению капитана сборной России.

    Никакой смысловой нагрузки. Если надоели скандалы и вечные обсуждения проблем, то для разгрузки идеально подходят подобные вещи. Здесь не задается никаких вопросов, а лишнее напоминание о наличии в составе «Зенита» Михаила Кержакова получается даже каким-то уместным. Развлеклись, посмеялись, пошли дальше.

    Розыгрыш призов. Кажется, самое важное во всем этом – придумка от клуба в самом конце. В каждом выпуске проводятся сразу два конкурса для зрителей. Нужно придумывать соревнования для следующих выпусков и новые наказания для проигравших. Зрители проявляют фантазию, получают футболки с автографами, а само видео распространяется и набирает популярность.

    Фотографии, отсылки, смешное

    Можно и без слов.

    Что не понравилось

    Здесь тоже по фактам, чтобы было проще.

    Очень мало качественных шуток в начале, хотя для них были возможности. Например, можно было лучше обыграть провальные удары Денисова или пограничные попадания Кержакова и Дзюбы. Для завлечения аудитории лучше подходит второе соревнования, которое смотрится динамично.

    Игра до семи очков в сумо-болл – спорное решение. С динамикой здесь тоже есть проблемы, а еще заметен перекос в сторону сильного преимущества игроков. Это единственный конкурс, где техника футболистов «Зенита» дала им возможность не сильно напрягаться, а в некоторых моментах есть подозрения на игру в поддавки.

    Чересчур много отсылок к G-Drive. Понятно, что шоу партнерское, но при просмотре такие вещи напрягают. Особенно странным кажется момент между конкурсами, когда все сидят на трибуне, обсуждают скорость и топливо. Переход к продолжению получился резким и не самым логичным.

    Дзюба тащит, но что дальше? Выбор героев на первую программу выглядит очевидным. Артем Дзюба идеально подходит для такого шоу, где может забить паузы смешными шутками и сделать сам просмотр немного веселее. Подборка героев на первый выпуск идеальна и с фигурой спокойного Кержакова, который хорошо сочетается с Дзюбой. Будет ли так хорошо с другими игроками?

    Слабый антураж вокруг соревнований. Стадион «Санкт-Петербург» смотрится грандиозно, но отсутствие зрителей напрягает. Вокруг сплошная пустота, а с таким же успехом можно было снять программу где-нибудь в чистом поле с деревянными воротами. Возможно, смотрелось бы даже еще веселее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 22:21

      Миллер как ручная бабка у Дзюбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 18 октября 2018, 21:48

      прикольно

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 октября 2018, 20:37

      девушка красивая на последнем фото.... остальное ни о чем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 18 октября 2018, 14:12

      Нормально сделали, главное что бы продолжение интересное было....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 октября 2018, 08:56

      очень позитивное шоу, интересно было смотреть. посмотрим, что дальше будет :)

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 18 октября 2018, 01:53

      Хочу детей от Дзюбы ахахах. Но вообще о нем все говорят, что всегда поднимает настроение и душа компании, а сейчас еще и душа нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 18 октября 2018, 00:49

      Афигеть, съёмки длились 12 часов, Дзюба с кержом ради этой затеи аж 5 часов своего времени потратили. Но это того стоило, получилось очень даже позитивно и весело, особенно 2-я часть ролика. Начало правда муторное немного,всё стопорит. Но потом огонь,ну и ещё подпортило немного впечатление реклама топлива в середине видоса, это немного дно.А, ну ещё в конце не понятно было что за челенж такой для проигравших, слабовато. в остальном супер позитивная атмосфера, угар!
      Если кому понравилось, советую посмотреть ещё видео у Гены Миллера,там то,что было за кадром,Как по мне ещё более бомбезно

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 октября 2018, 23:49

      Прикольно-в свободное время самое то!!! Ну а так... хоть разбавили эти суды...

      2
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      Рейтинг: +2422

      baden69 17 октября 2018, 21:16

      Это однозначно веселей и приятней, а заодно, больше относится к футболу, нежели совершенно не футбольная сага о Кокорине и Мамаеве.

      6
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