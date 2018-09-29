Пожалуйста, увольте Моуринью

«Вест Хэм» спокойно прикончил «Манчестер Юнайтед» (3:1). Лондонцы издевались над соперником как хотели: то забивали пяткой, то пару минут катали мяч возле центрального круга, то организовывали чересчур дерзкие выпады. Кажется, «ВХЮ» даже позволил забить Рэшфорду, потому что просто не прилично выигрывать с таким диким преимуществом.

Очередной проваленный матч и абзац, подтверждающий позорное удушение «МЮ», говорят лишь об одном: руководству «Юнайтед» пора задуматься об отставке Моуринью. Да, слишком рискованно расставаться с тренером в начале сезона. Да, за досрочное расторжение контракта Моуринью нужно отдать 26 млн евро. Но это тот самый случай, когда нужно закрыть глаза на неприятные факторы и сделать выбор в пользу нового коуча. Тем более аргументов для совершения решительного шага у боссов «МЮ» полно.

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«Манчестер Юнайтед» играет слишком плохо

В этом сезоне «МЮ» выдал худший старт в АПЛ за последние 29 лет. Ситуация плачевнее была только в сезоне-1989/90 (тогда команда в первых семи турах набрала 7 очков, теперь – 10). Кроме того, к Моуринью есть куча вопросов по самой игре.

Во-первых, почему команда так плохо играет в атаке? Перед началом сезона Пол Скоулз называл «Юнайтед» главным фаворитом в споре за чемпионство, потому что у Моуринью в распоряжении есть несколько сильных нападающих (Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд). Очевидно, что Моур так и не научился использовать их правильно. В семи матчах страйкеры суммарно забили 5 мячей и создали (внимание!) всего десять опасных моментов. По этому отвратительному показателю Моур уступает даже Дэвиду Мойесу, при котором тройка основных нападающих (Руни, Ван Перси, Уэлбек) за это же время забила 8 голов и организовали 21 потенциально голевых моментов. В своем недавнем материале Джон Давидсон из FourFourTwo предположил, что Моуринью заставляет игроков действовать в свободном стиле. Кажется, эта версия абсолютно правдива: иначе резкий рассинхрон нападающих с игроками обороны объяснить нельзя.

Во-вторых, зачем так часто опускаться в защиту? Ни одна команда Премьер-лиги не проводит столько времени в обороне, сколько «Манчестер Юнайтед» (примерно 61% от каждого матча). При этом «Юнайтед» слишком много пропускает: в семи турах в ворота Де Хеа влетели 12 голов. Хуже ситуация только у «Фулхэма» (13), «Кардиффа» и «Ньюкасла» (пропустили по 14 мячей).

В-третьих, в каком стиле играет Моуринью? Маурицио Сарри учит «Челси» играть с помощью бесконечных перепасовок. Пеп Гвардиола заставляет футболистов «Сити» много атаковать. Юрген Клопп проделывает гениальную работу в «Ливерпуле», отлично комбинируя игру на высоких скоростях и грамотные передачи из глубины.

Игра «МанЮнайтед» отличается от всех остальных топ-клубов тем, что в ней нет смысла. Когда соперника нужно дожимать, Моуринью зачем-то врубает режим защиты. Когда нужно растащить другую команду по полю, футболисты «МЮ» беспорядочно бегают, забывая об опасных передачах. Похоже, Жозе просто перестал понимать своих оппонентов. Именно поэтому и проявляется абсолютная безыдейность в игре «Юнайтед».

Моуринью слишком много ругается

На данный момент английская пресса выделяет несколько конфликтов в «МЮ.

Первый – Моуринью против Погба. У «Бомбардира» уже был материал, рассказывающий о сложных взаимоотношениях между коучем и полузащитником. Кратко эту ситуацию можно описать так:

Погба неоднократно ссорился с Моуринью в прошлом сезоне: из-за замен, подписания личного физиотерапевта.

Летом Моур раскритиковал футболиста, вроде бы услышал о его желании уйти в «Барселону» и отобрал капитанскую повязку.

Второй – между Моуром и Люком Шоу. Моуринью до конца и не определился: нужен он ему или нет. Шоу получает тяжелые травмы, восстанавливается, приносит клубу очки, но потом снова ломается или слышит от Моура одну критику. Шоу – классный защитник, которого нужно лишь поддержать. Но тренер не делает это. При этом, когда за Шоу приходят предложения, Моуринью блокирует их. Летом на почту «МЮ» прилетел оффер от «Эвертона». Моуринью почему-то отказался отпускать игрока.

Руководству «Юнайтед» тоже достается от тренера. Этим летом он требовал от исполнительного директора «МЮ» Эда Вудворда качественного финансового допинга, но получил одобрение только на приобретение суперзвезд (к примеру, Варана). Кроме того, Моур выступает против нововведения. Боссы «МЮ» вводят новую должность – спортивный директор. Это значит, что как минимум полномочия Моуринью на трансферном рынке будут разделены между ним и новым функционером.

Зидан сидит без работы

«Реал» был первым большим клубом в тренерской карьере Зидана. За два года руководства мадридцами он выиграл чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и собрал несколько дополнительных трофеев (Кубок страны, два Суперкубка УЕФА и награду за победу на Клубном чемпионате мира). В конце прошлого сезона Зидан расторг контракт с «Реалом», а пару месяцев назад дал понять: он готов к новым вызовам. Английский Daily Mail подогревает ситуацию слухами о встречах агента Зидана с Вудвордом, буквально сегодня The Sun вкинули информацию о том, что Зидан учит английский язык. Кажется, «МЮ» абсолютно готов к отставке Моуринью. По крайней мере у клуба есть 100-процентный кандидат на должность главного тренера.

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С «МЮ» все понятно: клубу нужно перезагрузиться за счет замены тренера, чтобы улучшить игру и атмосферу в раздевалке. С Моуринью все сложнее. Кажется, он просто устал от такого ритма жизни, внимания со стороны прессы и бесконечных матчей. Из ситуации, когда футбол приносит больше неприятностей, чем положительных эмоций, есть два выхода. Либо взять отпуск и сконцентрироваться на семье и отдыхе. Либо подыскать работу с какой-нибудь сборной. Там и матчей меньше, и нет владельцев, не дающих деньги на новые трансферы.

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