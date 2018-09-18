«Родственница ходила в церковь, чтобы снять с меня эту дьявольскую страсть». Девушка-фанат объездила всю Россию

Пробить «золотой» сезон − это посетить все гостевые матчи любимой команды в сезоне. Среди активных фанатов «золотой» сезон − вероятно, главное личное достижение. Даже у топ-клубов мало тех, кто весь год ездит за ними без пропусков. Тем более удивительно, что в этой группе очень редко, но бывают девушки.

Николай Живоглядов нашел болельщицу ЦСКА Марию Рязанцеву, которая оформила «золотой» сезон уже к 22 годам, − и поговорил с ней о том, как люди вокруг относятся к ее хобби, что с ней происходит в путешествиях и сколько это все стоит.

«Шесть часов по ужасной дороге, и вот – мечта сбылась»

«18 февраля 2009 года я впервые в своей жизни посмотрела по телевизору матч «Астон Вилла» – ЦСКА. С тех пор стала следить за играми армейского клуба. Жила я на Урале, так что оставалось довольствоваться телевизором и интернет-трансляциями. Почему ЦСКА? Не знаю. В моем окружении не было футбольных болельщиков. Что-то зацепило, наверное.

Я переехала в Москву пять лет назад. Нет, я не поехала сюда учиться, чтобы приблизиться к команде. Это как-то слишком пафосно звучит. Не люблю пафос. Начиная с 2009 года, у меня была мечта попасть хотя бы на один матч. Когда это все-таки случилось в 2011 году, пришло понимание, что это мое. Но да, выбор Москвы был именно из-за ЦСКА. О чем я не жалею.

Тогда в 2011 году случился мой первый выезд в Пермь. На старенькой «копейке» с мамой. Пермь – это ближайший город, где проходили матчи РПЛ. Если отбросить футбол, город – деревня, люди недружелюбные. Хотелось поскорее уехать. А первая моя поездка на футбол должна была состояться еще в декабре 2010-го, но из-за погодных условий ее пришлось отложить до лета.

Помню, что тогда была проблема с автобусами до Перми, и мама договорилась со своим знакомым, у которого как раз была «копейка». Шесть часов по ужасной дороге, и вот – моя мечта сбылась. На комфорт мне было все равно, я знала ради чего все это.

Вспоминаю победу и незабываемую атмосферу на секторе. Правда, мама после этого решила, что в следующий раз я поеду без нее. Шизила на фанатке прямо при ней, но слов многих песен еще не знала. Для мамы все это оказалось дикостью. Но она понимала, насколько для меня это важно. Мама никогда не запрещала, а только поддерживала меня в моем увлечении.

Тогда мне было всего 15 лет. Но никто на секторе ничего не говорил и никак не смотрел. Да и что они могли сказать? Никогда не стремилась и не стремлюсь выделяться и привлекать к себе внимание. За годы у меня появились близкие друзья и много хороших знакомых из фанатов.

«У людей впечатление, что болельщики – невоспитанная челядь»

Мои друзья – 90% с сектора. Для остальных 10 процентов мое увлечение – какое-то непонятное сумасшествие. Родные уже смирились, мама всегда поддерживает и радуется новой поездке. Хотя сестра моей бабушки ходила в церковь, чтобы снять с меня эту дьявольскую страсть.

У людей впечатление, что болельщики – это невоспитанная челядь. Хотя иногда в поездах фанаты ведут себя куда приличнее остальных пассажиров.

Помню, как какие-то мамаши ехали с детьми. Они начали на нас орать, что мы ведем себя как невоспитанное хамло, которому не следует показывать такой пример детям. Но в этот же день эти же мамаши пили коньяк на глазах у своих детей. И им было нормально.

Была еще история: ехали куда-то на поезде в ночь, все очень устали, хотелось спать. В нашем вагоне ехали омоновцы с командировки. Пили, орали, курили. А им никто слова не сказал.

У всех предвзятое мнение. Даже когда снимаешь квартиры, приходится выглядеть обычным человеком. Как-то снимали квартиру в клубной футболке, и молодой человек отдал нам ключи с недоверием. Но к этому уже привыкаешь.

Была еще история, связанная с квартирой в Ростове-на-Дону. Мы с друзьями заранее забронировали жилье. Приехали по адресу, стучимся в дверь. А квартиру уже сдали. Причем тоже болельщикам ЦСКА. Отлично тогда у них посидели (смеется). В итоге сняла хостел. Я тогда и без связи была. Телефон сломался. Весело.

«Часто ездила с температурой еле живая»

Я дважды пробила «золотой» сезон – прошлый и позапрошлый. В том сезоне неожиданно для меня все как-то получилось. А в предыдущем уже в начале сезона решила и поставила конкретную цель. Это было доказательство себе, что в жизни нет ничего невозможного.

Вместе со мной «золото» пробила Маруся – игрушечный талисман. Случайно увидела ее в детском мире, но прошла мимо. Я коллекционирую фигурки лошадей, поэтому сразу на нее обратила внимание. Перед сезоном возникла идея фотографировать ее на стадионе. Мне пришлось пробежаться по нескольким магазинам, чтобы найти такую.

Очень боюсь потерять Марусю. Дорожу, как чем-то ценным. Думала купить на всякий случай такую же еще, но не нашла. Маруся была на волоске от падения в Питере. Ветер чуть не сдул, но я спасла. Самое страшное – оставить ее дома. Поэтому она везде со мной, лежит рядом с паспортом по сегодняшний день.

Самая большая сложность пробить все матчи – календарь игр. О некоторых датах выездных встреч становилось известно буквально за неделю. Также матчи в будни создавали дискомфорт – договаривалась на работе.

Как приспосабливалась? Так и говорила, что мне надо уехать из Москвы. Куда – не уточняла. Сезон-2017/18 в этом плане прошел гладко. А в сезоне-2016/17 последний выезд был в будни в Казани. Меня руководитель ни в какую не хотел отпускать. Все ему объяснила, как есть. Поревела. В итоге отпустил.

Да, реально ревела, потому что понимала, если бы он в тот момент заставил сделать выбор, то я бы впоследствии осталась без работы. Но я была готова к этому.

Учеба не напрягала, но психологический дискомфорт создавала. Выпускной год, государственные экзамены, диплом – все это давило морально. Диплом писала по ночам. Бывало так, что по дороге куда-то искала материал. Часто сразу с вокзалов или аэропортов приходилось идти на работу или учебу.

Помню, как в том сезоне я проспала самолет из Уфы в Москву. А мне надо было обязательно быть в тот день на работе. Как хорошо, что у меня понимающее руководство.

Из Уфы, кстати, пришлось добираться с пересадкой в Самаре. И домой я попала только к 10 вечера, а должна была быть в 10 утра уже на работе.

Вообще, для меня не существует ужасных условий. Наверное, для обычного человека, далекого от фанатского мира, был бы ужасным выезд в Оренбург на автобусе. По дороге туда была остановка с ночевкой, обратно ехали сутки. Не встать походить, не полежать.

Хабаровск – это *** [ужас]. Тогда я надела на стадион длинное зимнее пальто, зимние сапоги, двойные носки, но они не спасали от лютого мороза, который стоял в то время. Перед футболом хотела выпить расхваленную медовуху, но буквально за пять минут она превратилась в лед. Пришлось пить со льдом.

Сам стадион находится недалеко от набережной. В перерыве между таймами спасал туалет за 10 рублей, в котором хоть как-то отогревались. Когда футбол закончился, я вообще не чувствовала ног, ходить было адски сложно и больно.

Хабаровск, кстати, совместила с поездкой во Владивосток. Всегда стараюсь по максимуму осмотреть город и окрестности. В новом для себя городе есть отметки на карте, куда нужно съездить, что посмотреть.

Еще Хабаровск запомнился приемом местных фанатов – была очень классная атмосфера. Всегда приятно приезжать туда, где рады тебя видеть. Меня вписали к себе местные знакомые, накормили, в аэропорт увезли. Кайф!

Если бы знала, что в Хабаровске будет так холодно, то все равно бы полетела. Потому что я ехала туда поддержать команду в первую очередь. Остальное уходит на второй план.

Что может быть хуже Хабаровска? На втором месте идет двойник Самара – Красноярск (сезон-2016/17). Игра в Самаре, отдых с друзьями, 56-часовой поезд до Красноярска. В компании друзей было весело. Пили, общались. Я выспалась на несколько месяцев вперед.

А еще был Курск. Я приехала к стадиону за минут 30 до футбола. Передо мной закрылась гостевая касса со словами «Билетов больше нет!».

Наступила минута отчаяния, в кассах билетов тоже не было. Нас спасли какие-то тренеры футбольной школы, которые продавали билеты по себестоимости, потому что их некоторые футболисты не прошли.

Когда брошу гонять на матчи? Точно не планирую этот момент. Когда пропадет желание, удовольствие, авантюризм, может, пыл немного поутихнет. Но пока мне это в кайф.

«Сразу дала себе установку: хочешь ездить – зарабатывай»

Честно говоря, случалось такое, что лень было идти на матч. Например, когда пробивала первый «золотой» сезон, был момент перед межсезоньем, что я ходила на домашки как на работу. То о чем я мечтала, что казалось несбыточным, еще живя на Урале, стало рутиной. Но, слава богу, я пережила этот переломный момент.

Тогда я вспомнила все эмоции, переживания, которые испытывала раньше, поняла, что круче этого у меня не было и вряд ли будет. Соскучилась по футболу и команде за межсезонье. После этого я на каждую игру иду с удовольствием. Это моя отдушина. Где еще, как не на стадионе, можно выплеснуть накопившиеся за неделю эмоции?

Сколько потратила за «золотой» сезон? В прошлый – тысяч 170 со всеми расходами. Только один выезд мне оплачивала мама – это был подарок на мой день рождения. Тысяч шесть вышло, мой вроде бы третий матч в Казани в 2012 году. Но я сразу дала себе установку: хочешь ездить – зарабатывай.

Игроки меня лично не знают. Как только переехала в Москву, после матчей ждала игроков, чтобы сфотографироваться. Со временем это пропало. Помню, в Хабаровске нам похлопали. Это обычная практика. Очень хочется верить, что им реально важен и нужен каждый человек, поддерживающий их на секторе.

В Санкт-Петербурге за день до матча Виктор Гончаренко отказал в просьбе сфотографироваться. Случайно встретили. Было обидно. Мы были не в «розах», но на футболках была эмблема ЦСКА. «Не, ребят, сейчас все набегут», – сказал он. К слову, парк был пустым.

Сейчас для меня «золотой» сезон – ничего особенного. Просто желание и стремление поддерживать команду при любой возможности позволили назвать этот сезон «золотым». А так, повторюсь, это доказательство самой себе, что в нашей жизни все возможно. Мы сами ее строим».

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