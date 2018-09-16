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    Экс-форвард ЦСКА, которого погубил алкоголь


    3.5
    Голосов: 18
    16.09.2018 17:08
    Бедный Янчик.

    Автор того самого гола

    Польский форвард Давид Янчик классно провел молодежный ЧМ-2007 и должен был перейти в «Атлетико», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм». ЦСКА перехватил Давида, когда отправил за ним в Канаду личный самолет. За Янчика заплатили 4,2 миллиона евро, на несколько лет сделав его самым дорогим польским игроком в истории. В Москве посчитали трансфер удачей, а на всех последующих арендах едва отбили 500 тысяч.

    Все воспоминания о Янчике в ЦСКА начинаются и заканчиваются одним фактом. В сентябре 2007 года он забил на 93-й минуте матча со «Спартаком». ЦСКА тогда избежал исторического поражения, а Янчик красиво начал карьеру в России. Завершилась она в бесконечных арендах с бесплатным уходом в «Пяст».

    Переход в ЦСКА – главная ошибка

    Дальше о Давиде Янчике нужно знать несколько важных вещей, которые характеризуют всю его карьеру. Понятно, что нападающий потерялся и больше не заиграл, но в Польше его имя всплывает довольно часто. Например, ему все еще припоминают историю с греческим «Панионисом». Тогда ЦСКА мог продать Давида в Грецию, где шансов на перезагрузку было бы довольно много. Но Янчика не нашли в аэропорту, а позже вскрылась его дикая история с алкоголем.

    В Москве Янчик страдал от одиночества и запивал его водкой. В голову ударила и сильная зарплата. Только за первый год ему гарантировался оклад в 580 тысяч евро, а потом зарплата увеличилась до 690 тысяч. В «Легии» его оклад начинался с 2500 злотых – разница просто колоссальная. «В Москве я жил так, что деньги начали иметь значение от 100 тысяч долларов. Теперь я был бы рад, если бы у меня было 3 тысячи злотых для моей семьи каждый месяц», – говорит об этом Янчик. Он находил повод выпить в любое время дня и ночи, а бесчисленные аренды из ЦСКА только все усугубляли.

    Все это сказалось потом, когда в июле-2014-го Янчик вернулся в Польшу на постоянный контракт. Во время одного из запоев он продал кошелек Louis Vuitton стоимостью 2500 евро всего за 200 злотых (польская валюта). Потом понес на продажу игровые футболки с автографами со времен ЦСКА, Бельгии и сборной Польши. Была даже футболка молодого Пике, а всего он взял за них 100 злотых. Дошло до того, что он отдал даже золотую цепочку дочери, которую она получила при крещении. Теперь, когда речь заходит о поддержке семьи, Янчик плачет.

    Из-за алкоголя он даже находился на грани смерти, когда однажды попал в больницу. «Я закричал во сне, по-видимому, на польском, английском и русском языках. Им пришлось привязать меня к кровати, а другие пациенты не выдержали этих криков. Тело было так отравлено алкоголем, что я был на грани смерти. Доктор сказал мне, что я умер пять раз той ночью. К счастью, они спасли меня», – признался Давид. За время с того самого перехода в ЦСКА с Янчиком случилась такая деградация, что с сезона-2009/10 и до мая 2016-го нападающий вообще не забивал голов в чемпионатах.

    Что сейчас?

    Это было уже несколько раз, но теперь случилось окончательно. Давид Янчик все осознал и хочет поменяться. Первый шаг к этому уже сделан. Янчик написал и вместе с Петром Добровольским выпустил автобиографию «Мое исповедание», где рассказал всю правду о проблемах за пределами поля. Все деньги с ее продажи пойдут на счета матери и жены.

    «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь сам перечитать эту книгу. Она содержит самые мрачные, самые трагические и самые смущающие моменты моей жизни. Не знаю, смогу ли я это выдержать. Это не позиция для чувствительных людей, но я рекомендую вам прочитать. У меня все в голове, а от этого очень больно», – рассказал Янчик об этой книге.

    Выдержки из автобиографии

    «По дороге домой я купил бутылку. Один напиток, другой, потому что я ненавижу чистую воду. Потом гнев закончился. Так я делал два или три раза в неделю, но все было под контролем. Вот как мне казалось в то время. Я не понимал, что не нужно болеть или терять сознание, чтобы быть алкоголиком. Наркоманом можно стать, выпивая два напитка или два пива каждый вечер. Потому что это не то количество, которое имеет значение. Все в голове. И если вы ждете весь день, когда будете пить, это знак того, что вы пересекли тонкую красную линию. Так было со мной. Я начал пить еще во времена «Легии», но стал алкоголиком в Москве…

    Я начал возвращаться с базы около 16.00-17.00. Выпивал несколько напитков, а потом оставлял бутылку в 19.00. Убедился, что на следующий день тренировок никто не догадается, что я что-то принимал. Я никогда не попадал под похмелье в любом из клубов, в которых я играл. Если мне становилось плохо, я вообще не покидал дом. Но это произошло в более поздний период. В ЦСКА я был молодым и мог выпить бочку виски, а на следующий день по мне ничего не было видно».

    Переведено с сайта wmeritum.pl

    В футболе Янчик пока еще остается. Теперь он подписал контракт с клубом восьмого дивизиона Польши «КТС Вешло». Его взяли, хотя официально Янчик не играл с января 2017 года, когда свободным ушел из «Сандецьи». 23 сентября ему исполнится 31 год. Время, чтобы построить хоть какую-то значимую карьеру в Польше, у него еще есть. Но пить больше нельзя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 18
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Ed2000 18 сентября 2018, 16:04

      Переход в ЦСКА – главная ошибка. В тексте я этого постулата не видел... только в заголовке, а потому, полагаю, автор сам до этого додумался. И он, видимо, полагает, что если бы Янчик перешел не в ЦСКА, а куда-нибудь в бельгийский или голландский клуб - то непременно выиграл бы золотую бутсу) Пожалуй на этом можно закончить карьерку журналиста) не пишите больше)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 сентября 2018, 20:57

      Бедный Янчик. В него, наверное, силой алкоголь вливали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 16 сентября 2018, 07:41

      Судя по голосованию, русские - нация бессердечных трезвенников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 16 сентября 2018, 01:12

      Мне кажется или в статье реально выставляют виновным ЦСКА?

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 сентября 2018, 09:59

      Мне вот тоже не понятно, при каких делах здесь ЦСКА. Что, опять русские виноваты (отравили водкой?), опять Путин "нахимичил"? Чёрным по-белому: - " Я начал пить еще во времена «Легии», или вот - "я ненавижу чистую воду".
      Короче, сам виноват - псякрев, холера. (лёгкие ругательства по-польски).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 сентября 2018, 08:48

      Вам жалко Янчика? Да у нас половина России таких Янчиков. Некогда потенциально перспективных (не только в футболе) и загубивших свой талант бухлом

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 сентября 2018, 22:10

      не справился ... бывает...
      куча молодых игроков переезжает в совсем юном возрасте из африки и бразилии в европу, но мало кто ж спивается..
      31 год только.. еще можно и поиграть чуть, и тренером стать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2018, 21:14

      Парня жалко. Он приехал в Москву ведь ещё совсем юным пацаном 19 лет от роду. И оказался один. С него ответственности никто не снимает, но профессиональные спортсмены, как считают психологи, лет до 25 ещё дети. Они же жизни не видели. Тренировки, тренировки, игры, тренировки... У нашего СуперМарио тоже ведь были проблемы с алкоголем. Но и он с ними справился, и окружение помогло. От самого близкого до партнёров по команде!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 14 сентября 2018, 20:16

      ,,Переход в ЦСКА – главная ошибка,,...А причём тут ЦСКА? Если игрок оказался слаб духом, то клуб в этом не виноват. Не будь ЦСКА, забухал бы в другой команде....Да и кому нужна эта книга? Ладно бы дебошир Кантона написал или наркоман Марадона- эти хотя бы достигли в футболе и стали культовыми. А Янчик кто чтобы читать его биографию? Алкоголик и несостоявшийся игрок.

      7
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 14 сентября 2018, 19:48

      +++++

      0
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