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    Великий гол «Милана». Все (все!) игроки коснулись мяча


    3.5
    Голосов: 13
    26.08.2018 23:30
    Атака мечты.

    В матче второго тура Серии А против «Наполи» «Милану» удался такой гол. Его автором стал Давиде Калабрия, получивший мяч от Сусо и пробивший в дальний от Давида Оспины угол. Примечательно, что до финального удара Калабрии в комбинации поучаствовали абсолютно все футболисты «Милана», которые суммарно коснулись мяча 27 раз.

    Еще из интересного. За весь прошлый сезон Калабрия также забил один гол.

    Правда, «Милану» такая сыгранность не помогла. Во втором тайме клуб пропустил три мяча и проиграл встречу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1170

      inzek 29 августа 2018, 10:41

      Сенсация! Жена приготовила великолепный борщ! Все (все!) коснулись кастрюли когда его насыпали! Такого в истории нашей семьи еще не было!

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 28 августа 2018, 09:52

      самый обычнейший гол, 80% времени мяч катался в защите под прессингом, потом контра и забили в 4-5 касаний, 60% голов так забивается

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 августа 2018, 17:42

      Красивечно...

      1
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      Рейтинг: +401

      Ollegator 27 августа 2018, 14:14

      Я Очень люблю Милан, но всё равно не понял в чём великость))
      Во всей атаке только пас на левый край вперёд хорош.. Остальное обычный перепас. А то, что все коснулись мяча.. в чём плюс?

      2
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 27 августа 2018, 09:11

      29 раз футболисты коснулись мяча. причем вратарь Милана коснулся мяча дважды.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 августа 2018, 07:39

      а что было потом,почему он играть то бросили,перерадовались?

      0
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 27 августа 2018, 07:12

      неплохо

      -1
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 27 августа 2018, 05:04

      +++

      -1
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