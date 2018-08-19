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    Украинский защитник отвернулся от флага России. Это что-то значит?


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    Голосов: 12
    19.08.2018 17:25
    Он призывает не смешивать футбол и политику.

    Что случилось?

    30-летний защитник Виталий Федорив начинал карьеру в киевском «Динамо». После победы в Суперкубке Украины он впервые попал в Россию: с 2008 по 2011 годы Федорив принадлежал пермскому «Амкару». С 2017-го украинец играет в ФНЛ за «Нижний Новгород», а в матче против «Сочи» Виталий отметился странными действиями. Во время гимна России Федорив отвернулся от российского флага. Он уже делал подобное в матче первого тура, но тогда никто не придал этому значения. Теперь на Федорива все злятся. Комитет по этике никаких обращений по поводу поступка Федорива не получал.

    Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов, в интервью «Советскому спорту»

    «Сначала мы все стояли боком к флагу, как и Виталий. Не заметили, что во время гимна на экране пошла картинка. Когда увидели – повернулись, разумеется. Но мы все – россияне. А Виталий – иностранец. В данном случае не важно, из какой страны. Так с какого ляда ему поворачиваться на флаг России? Спорт – вне политики. И здесь ее искать тоже не надо».

    Что говорит он сам?

    Федорив никогда плохо не отзывался о России. Он утверждает, что и сейчас не хотел никаких политических провокаций.

    «Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – рассказал Федорив в интервью изданию «Р-Спорт».

    Общество его осуждает

    Громче всех высказался Владислав Радимов.

    text

    Публикация от text (@radimov02)

    В твиттере тоже бурная реакция:

    Забавный случай

    О Федориве не так много новостей, но есть одна интересная история. В 2008 году его вызвали на сборы в сборную Украины, но Федорив туда опоздал. Причина – туман, из-за которого задержали рейс Москва-Киев. «Если Федорив не хочет играть за сборную, то пусть так и говорит. Если Виталий не прибудет на сбор, будем разбираться и с ним, и с «Амкаром», – говорил тогда тренер сборной Украины Алексей Михайличенко. На сбор Виталий Федорив все-таки приехал, но с того времени сыграл за украинскую команду только две игры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 8 ноября 2018, 19:47

      Прикол в том что, что "класть" на флаг России он имеет прав гораздо больше, чем мы его защитить. Правдоруб100 хочет "отмудохать его разок", или ALEX ML "выгнать этого мудака" попробуйте пацаны и вас за него закроют.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 17 октября 2018, 20:52

      еп ан ы й хохломицин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 30 сентября 2018, 18:26

      Да выгнать этого мудака, пусть укры ему з.п платят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 3 сентября 2018, 09:37

      Да отмудохать его разок и мозги на место встанут!!! Болельщики что-то не дотягивают....

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 августа 2018, 17:18

      Если так принципиально относиться, то почему Промес, Зе Луиш, пачка зенитовских аргентинцев не поют гимн до сих пор. За такие деньги могли бы и выучить)))

      -1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 августа 2018, 21:24

      Также как укропатриот призывает не путать политику с футболом, так я призываю уро___да не путать футбольное поле с церковью! И вести себя в дружеской стране УВАЖИТЕЛЬНО к ее укладу, флагу, гимну!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 20 августа 2018, 20:50

      Просто человек, просто человек, просто человек, человек-косяк.

      -1
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      Рейтинг: +289

      Chehofff 20 августа 2018, 12:20

      Автор - чудак на букву м. Включаем мозги. Федоров уже 10 лет играет в России. Все 10 лет уважительно относился к гимну и флагу России. Это же он подтверждает в своих словах. То есть как минимум сотни раз ему было не западло слушат гимн России лицом к флагу. Все футболисты подтверждают, что Федоров никуда не отворачивался. Наоборот, это все футболисты в середине гимна вдруг заметили, что флаг России транслируют где-то сбоку и повернулись к флагу. Федоров задумался (а может и действительно молился), и не повернулся вместе со всеми. Я хоть и патриот России, но к Федорову у меня никаких претензий.

      2
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      Рейтинг: +11245

      alp 20 августа 2018, 10:04

      как это типично для нынешней украины... публично насрать, а потом лепить горбатого что он молился... трусливая шавка

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 20 августа 2018, 00:13

      Что за однобокий "заказ"?? автор? ты не должен разве представлять читателям противоположные точки зрения от медийных личностей и простых пользователей?

      2
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