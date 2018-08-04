Очень необычный Суперкубок Франции. Играли в Китае, у Буффона – уникальный рекорд

Матч вдали от дома

«ПСЖ» и «Монако» разыграли Суперкубок Франции в Китае. Любопытно, что в Париже он не проводился аж с конца 60-х, в Монако – никогда вообще. Чемпион и обладатель Кубка гастролировали по самым разным французским городам, но закончилось это десять лет назад – в 2008-м «Бордо» завоевал трофей на своем стадионе, переиграв «Лион» в серии пенальти.

С тех пор французы проводили первую игру сезона по всему миру. В 2009-м матч «Бордо» – «Генгам» состоялся в канадском Монреале в присутствии 34 тысяч зрителей. Эксперимент признали успешным, с тех пор трофей разыгрывали в Тунисе, Марокко (дважды), США, Китае, Австрии, снова Канаде и даже в Габоне.

Суперкубок-2018 состоялся в китайском Шэньчжене. Местный стадион был открыт семь лет назад. Он вмещает 60 тысяч болельщиков. Здесь же планируется провести и следующий матч за Суперкубок.

Уникальный рекорд Буффона

Джанлуиджи Буффон дебютировал во взрослом футболе в 17 лет. Это было в 1995 году, и тогда он не пропустил за «Парму» от «Милана» (0:0). Не забил ему в том числе и Джордж Веа – основной нападающий миланского клуба и обладатель «Золотого мяча». Интересно, что за несколько месяцев до этого Веа еще играл и забивал за «ПСЖ».

Спустя 21 год Буффон дебютировал в «ПСЖ» уже в одной команде с сыном Веа, который родился в то время, когда вратарь уже успел выиграть несколько трофеев с «Пармой» (в том числе и Кубок УЕФА в Москве). 18-летний Тимоти Веа имеет американское гражданство, в 2018-м он уже сыграл свои первые матчи за «ПСЖ» и сборную США, а в матче за Суперкубок Франции довершил разгром «Монако», забив третий мяч.

«ПСЖ» сыграл смешанным составом

Ло Чельсо, Маркиньос и Неймар сидели в запасе, Мбаппе и Кавани не было вообще. В основе появились четыре юных игрока – Дагба, Нкунку, Нсоки и Веа, вышел резервист Риман. От 0:4 «Монако» это никак не уберегло, а половину голов забили как раз юниоры – Нкунку и Веа, причем им обоим ассистировал Нсоки.

Еще половину забил Ди Мария – на его счету дубль. Кстати, монегаскам он насовал уже пять мячей в последних трех матчах – в Кубке Лиги, Лиге 1 и Суперкубке.

Головина не было

Впрочем, об этом сообщалось и раньше. В конце июля «Монако» объявил о трансфере Александра Головина из ЦСКА, но к тренировкам в команде россиянин должен был приступить через неделю. Головин не поехал на матч, кроме того, монегаски не повезли с собой и капитана – Радамеля Фалькао.

«ПСЖ» – кошмарный соперник для «Монако»

Из 19 последних матчей во всех турнирах «Монако» выиграл у «ПСЖ» лишь дважды. При этом еще и потерпел шесть крупных поражений – в ворота монегасков влетало и три, и четыре, и пять голов, а последний раз так вообще было 1:7. Так что сегодняшние 0:4 едва ли кого-то удивили. Что касается соперника, то парижане с начала сезона-2013/14 выиграл 19 трофеев из 21 во Франции.

Суперкубок Франции

ПСЖ – Монако – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 33; 2:0 – Нкунку, 40; 3:0 – Веа, 67; 4:0 – Ди Мария, 90+2.