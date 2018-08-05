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Материалы

ПСЖ - Монако

04.08.2018, Суббота, 15:00 мск Суперкубок Франции ПСЖ - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 7:1 Монако
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
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    Рейтинг: +52

    paNYA020294 4 августа 2018, 16:44

    почему у Нкунку рост неправильный??? он точно не 159 см!

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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k > paNYA020294 5 августа 2018, 19:33

    Рост: 175 см и вес тоже не 46 кг точно XD

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon 4 августа 2018, 15:05

    Где футбол? уже 15:05

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon > UmbroDon 4 августа 2018, 15:17

    О уже начался)

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