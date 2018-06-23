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    Лукаку – единственный, кто может обойти Роналду


    2.5
    Голосов: 2
    23.06.2018 16:40
    Статистика по голам – сумасшедшая.

    Свои первые мячи за сборную Бельгии Лукаку забил в Воронеже – еще в 17-летнем возрасте он принес бельгийцам победу в товарищеском матче с Россией – 2:0.

    У Лукаку аж целых 17 голов в 11 предыдущих матчах за сборную Бельгии.

    Два дубля подряд впервые с ЧМ-1986 – тогда это удалось Марадоне и Линекеру. Лукаку забил по два 2 мяча Панаме и Тунису.

    Впервые в истории сборной Бельгии ее футболист забил 4 гола на одном ЧМ.

    Еще Лукаку – лучший бельгийский футболист по голам в финальных турнирах ЧМ и Евро – забитых мячей уже 7.

    У Лукаку уже 40 голов за Бельгию. Он – лучший бомбардир в истории этой команды.

    На ЧМ-2018 Лукаку догнал Криштиану Роналду. И видится пока единственным соперником португальца в борьбе за «Золотую бутсу».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ФИФА
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 июня 2018, 23:04

      По статистики может обойти,по рейтингу нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2018, 20:32

      вот еще бы в мю бы он стабильно забивал то мы за чемпионство поборемся но это все после чм а сейчас болеем за Россию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 июня 2018, 19:45

      верим в наших Черышев вперёд!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 17:23

      Сорри,нашел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 17:22

      Бомбардир где статистика по голам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 июня 2018, 17:18

      Точно бомбардиром станет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 23 июня 2018, 17:09

      может!

      0
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