Лукаку – единственный, кто может обойти Роналду

Статистика по голам – сумасшедшая.

Свои первые мячи за сборную Бельгии Лукаку забил в Воронеже – еще в 17-летнем возрасте он принес бельгийцам победу в товарищеском матче с Россией – 2:0.

У Лукаку аж целых 17 голов в 11 предыдущих матчах за сборную Бельгии.

Два дубля подряд впервые с ЧМ-1986 – тогда это удалось Марадоне и Линекеру. Лукаку забил по два 2 мяча Панаме и Тунису.

Впервые в истории сборной Бельгии ее футболист забил 4 гола на одном ЧМ.

Еще Лукаку – лучший бельгийский футболист по голам в финальных турнирах ЧМ и Евро – забитых мячей уже 7.

У Лукаку уже 40 голов за Бельгию. Он – лучший бомбардир в истории этой команды.

На ЧМ-2018 Лукаку догнал Криштиану Роналду. И видится пока единственным соперником португальца в борьбе за «Золотую бутсу».