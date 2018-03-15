«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Отморозил пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

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    Голосов: 0
    15.03.2018 14:10
    Атмосферное интервью о морозах, русском пиве и непроизносимых словах.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Сибирь», ФК «Зенит»
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