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«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Отморозил пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири
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РПЛ возвращается сегодня! Как сыграют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и другие?
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«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Отморозил пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири
Бомбардир.ру
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15.03.2018 14:10
Чемпионат мира
Россия. Премьер-лига
Россия
Атмосферное интервью о морозах, русском пиве и непроизносимых словах.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press, ФК «Сибирь», ФК «Зенит»
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