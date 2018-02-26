Самые дикие сенсации, которые могут произойти в РФПЛ этой весной

«Краснодар» – чемпион, «Зенит» – без ЛЧ, а «Динамо» снова вылетит. Все реально.

«Краснодар» станет чемпионом России

Звучит нереально, к тому же отставание от лидера составляет девять очков, а с конкурентами «Краснодар» при Игоре Шалимове играть не умеет. С другой стороны, если игроки «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в каждом интервью заявляют, что отыгрыш отрыва «Локомотива» – реальная задача, с чего ей быть нереальной для «Краснодара», который идет с ними вровень, да еще и освобожден от еврокубков?

Никого из лидеров краснодарский клуб не лишился, зато усилился Шатовым, которого арендовал у «Зенита». Лучший бомбардир последних двух сезонов – тоже в игре. На другие турниры можно не отвлекаться. Поддержка на домашнем стадионе – колоссальная. В общем, апрель – ключевой месяц, где предстоит сражаться с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». А там вдруг и чудо случится. Подобное, например, тому, что произошло с армейцами в сезоне-2013/14 (10 весенних побед подряд).

«Зенит» в третий раз подряд не отберется в Лигу чемпионов

Все-таки одно место в ЛЧ наверняка забронировано «Локомотивом». Осталось еще два, и на них претендуют четыре команды, которые идут практически вровень (два очка отставания ЦСКА – ерунда). «Спартак» будет отвлекаться лишь на Кубок России, где уровень сопротивления меньше, чем в ЛЕ, «Краснодар» нацелен только на десять оставшихся матчей в РФПЛ. Упертый ЦСКА каждый год показывает нереальные чудеса живучести. Конечно же, никто не может быть уверен в том, что «Зенит» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне.

Но как назвать диким раскладом непопадание питерцев в тройку? Легко. Просто вдумайтесь, если это случится, «Зенит» в третий раз останется без Лиги чемпионов. Даже если не брать во внимание финансовые вливания прошлых лет и сфокусироваться на нынешнем сезоне – клуб потратил массу денег, взял топ-тренера, грохнул чемпиона 5:1 – мало кто в тот момент сомневался в том, что «Зенит» в итоге будет первым. А сейчас даже есть опасность не попасть в призеры.

«Арсенал» попадет в еврокубки

Для этого надо просто взлететь на шестое место, которое всего лишь в двух очках, и надеяться, что Кубок России выиграет «Спартак», который к тому же не вылетит из топ-пять. Кстати, вполне реальный расклад. От шестого места «Спартак» сейчас находится в десяти очках, в Кубке он единственный фаворит, и если все так и произойдет, шестая строчка в чемпионате даст пропуск в Лигу Европы.

Туляки усилились Новосельцевым и Дзюбой, особенно в этом плане надежда на форварда, который снова будет при Миодраге Божовиче забивать много. Только вот незадача – в финале Кубка России, скажем «Амкар» – «Спартак», Дзюбе придется болеть за красно-белых. С другой стороны, едва ли Артем будет играть за «Арсенал» и в следующем сезоне.

«Рубин» отправится в стыковые матчи

И опасность велика. Сейчас казанцы находятся всего в двух очках от 13-го места. Зимой «Рубин» покинуло аж 13 футболистов, причем почти половина из них практически регулярно выходила в стартовом составе. Среднюю линию удалось укрепить Нобоа, Могилевцем и Поповым, но при Курбане Бердыеве новички (пусть первые двое – весьма условные) не всегда играют здорово с самого начала, а в обороне и так проблем хватало, а теперь играть еще и без Набиуллина, Бауэра и Сигурдссона.

Отдельная история – ужасная посещаемость, собрать тысяч шесть на «Казань-Арене» – невероятная удача. В таких условиях с мотивацией тоже возникают проблемы. А сезон у команды не складывается вообще.

«Динамо» снова вылетит напрямую

И это даже несмотря на возвращение Панченко и укрепление состава. Рауш – хорошее приобретение, Марков – тоже, про Тетте и Черных мы знаем меньше, но всем им еще надо сыграться. Удастся ли убежать подальше от зоны прямого вылета (сейчас фора всего лишь в три очка) – серьезный вопрос. Помимо того, что тренерского опыта у всех конкурентов Дмитрия Хохлова – больше, так еще и календарь никакого оптимизма не внушает – играть «Динамо» придется со всей главной пятеркой, причем дома лишь два матча. Тяжелая позиция. Вылет же, если он произойдет, все равно будет громкой новостью, учитывая великую историю клуба.