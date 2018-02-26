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    Самые дикие сенсации, которые могут произойти в РФПЛ этой весной


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    Голосов: 5
    26.02.2018 14:45
    «Краснодар» – чемпион, «Зенит» – без ЛЧ, а «Динамо» снова вылетит. Все реально.

    «Краснодар» станет чемпионом России

    Звучит нереально, к тому же отставание от лидера составляет девять очков, а с конкурентами «Краснодар» при Игоре Шалимове играть не умеет. С другой стороны, если игроки «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в каждом интервью заявляют, что отыгрыш отрыва «Локомотива» – реальная задача, с чего ей быть нереальной для «Краснодара», который идет с ними вровень, да еще и освобожден от еврокубков?

    Никого из лидеров краснодарский клуб не лишился, зато усилился Шатовым, которого арендовал у «Зенита». Лучший бомбардир последних двух сезонов – тоже в игре. На другие турниры можно не отвлекаться. Поддержка на домашнем стадионе – колоссальная. В общем, апрель – ключевой месяц, где предстоит сражаться с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». А там вдруг и чудо случится. Подобное, например, тому, что произошло с армейцами в сезоне-2013/14 (10 весенних побед подряд).

    «Зенит» в третий раз подряд не отберется в Лигу чемпионов

    Все-таки одно место в ЛЧ наверняка забронировано «Локомотивом». Осталось еще два, и на них претендуют четыре команды, которые идут практически вровень (два очка отставания ЦСКА – ерунда). «Спартак» будет отвлекаться лишь на Кубок России, где уровень сопротивления меньше, чем в ЛЕ, «Краснодар» нацелен только на десять оставшихся матчей в РФПЛ. Упертый ЦСКА каждый год показывает нереальные чудеса живучести. Конечно же, никто не может быть уверен в том, что «Зенит» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне.

    Но как назвать диким раскладом непопадание питерцев в тройку? Легко. Просто вдумайтесь, если это случится, «Зенит» в третий раз останется без Лиги чемпионов. Даже если не брать во внимание финансовые вливания прошлых лет и сфокусироваться на нынешнем сезоне – клуб потратил массу денег, взял топ-тренера, грохнул чемпиона 5:1 – мало кто в тот момент сомневался в том, что «Зенит» в итоге будет первым. А сейчас даже есть опасность не попасть в призеры.

    «Арсенал» попадет в еврокубки

    Для этого надо просто взлететь на шестое место, которое всего лишь в двух очках, и надеяться, что Кубок России выиграет «Спартак», который к тому же не вылетит из топ-пять. Кстати, вполне реальный расклад. От шестого места «Спартак» сейчас находится в десяти очках, в Кубке он единственный фаворит, и если все так и произойдет, шестая строчка в чемпионате даст пропуск в Лигу Европы.

    Туляки усилились Новосельцевым и Дзюбой, особенно в этом плане надежда на форварда, который снова будет при Миодраге Божовиче забивать много. Только вот незадача – в финале Кубка России, скажем «Амкар» – «Спартак», Дзюбе придется болеть за красно-белых. С другой стороны, едва ли Артем будет играть за «Арсенал» и в следующем сезоне.

    «Рубин» отправится в стыковые матчи

    И опасность велика. Сейчас казанцы находятся всего в двух очках от 13-го места. Зимой «Рубин» покинуло аж 13 футболистов, причем почти половина из них практически регулярно выходила в стартовом составе. Среднюю линию удалось укрепить Нобоа, Могилевцем и Поповым, но при Курбане Бердыеве новички (пусть первые двое – весьма условные) не всегда играют здорово с самого начала, а в обороне и так проблем хватало, а теперь играть еще и без Набиуллина, Бауэра и Сигурдссона.

    Отдельная история – ужасная посещаемость, собрать тысяч шесть на «Казань-Арене» – невероятная удача. В таких условиях с мотивацией тоже возникают проблемы. А сезон у команды не складывается вообще.

    «Динамо» снова вылетит напрямую

    И это даже несмотря на возвращение Панченко и укрепление состава. Рауш – хорошее приобретение, Марков – тоже, про Тетте и Черных мы знаем меньше, но всем им еще надо сыграться. Удастся ли убежать подальше от зоны прямого вылета (сейчас фора всего лишь в три очка) – серьезный вопрос. Помимо того, что тренерского опыта у всех конкурентов Дмитрия Хохлова – больше, так еще и календарь никакого оптимизма не внушает – играть «Динамо» придется со всей главной пятеркой, причем дома лишь два матча. Тяжелая позиция. Вылет же, если он произойдет, все равно будет громкой новостью, учитывая великую историю клуба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал», РФПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1311

      Taps 1 марта 2018, 22:24

      Зачем постить всякий бред ?
      Деньги платят ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 27 февраля 2018, 12:48

      Нострадамус предсказывал точнее!:)

      0
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      Рейтинг: +1095

      ZAITZEFF2011 27 февраля 2018, 10:39

      Ну и к чему эта статья? Неужели про футбол больше написать нечего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 27 февраля 2018, 09:52

      Автор упустил ещё один вариант: если завтра война (не дай Бог), то все останутся на своих местах. Это во всяком случае не менее вероятно чем то, что "Быки" станут чемпионами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 27 февраля 2018, 20:54

      За маркитантку сойдешь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 28 февраля 2018, 10:14

      Какое у тебя дело?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 27 февраля 2018, 00:37

      Первоапрельская шутка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 февраля 2018, 20:07

      прикольная, юмористическая статейка

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 26 февраля 2018, 18:46

      Такой бред написали, что рубин попадет в стыки..
      Скорее рубин займет 6 место и отправится в лигу европы из за того что спартак возьмет кубок россии и попадет в лч на будущий год, чем будут стыки..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 февраля 2018, 18:29

      Ещё одна дикая сенсация. Спартак проиграет в Кубке России. В таком случае будет велика вероятность того, что в групповом этапе Лиги Европы от России будет участвовать команда из ФНЛ.
      1) СКА-Хабаровск, Амкар и Тосно находятся в зоне вылета из РФПЛ. Так что вполне возможно, что победитель Кубка России будет играть в ФНЛ уже к началу розыгрыша Лиги Европы осенью этого года.
      2) В самом ФНЛ дела не лучше. Луч-Энергия и Авангард Курск в данный момент находятся в 1 и 2 очках соответственно от зоны вылета ФНЛ. И вполне возможно, что в следующем сезоне будут играть в ПФЛ. Шинник - крепкий середняк. Вся надежда будет на Крылья Советов, которые через стыковые матчи попадут в РФПЛ и спокойно будут представлять Россию в Лиге Европы как команда высшей лиги страны.
      P.S. Конечно за оставшийся футбольный сезон может всё поменяться, и всё что я тут написал может и не сбыться.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BRO_football 26 февраля 2018, 20:47

      А может и самоликвидируется (снимется с ФНЛ и окажется во втором дивизионе)(если Амкар возьмет кубок)!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 26 февраля 2018, 17:17

      Скорее Бердыев в пятерку войдет,чем Краснодар станет третьим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 февраля 2018, 17:03

      Зенит в ЛЧ, а Краснодар, как всегда в 5-й точке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 27 февраля 2018, 10:05

      Не знаю, что там у синита, а у тебя точно вместо головы растение какое то.

      2
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