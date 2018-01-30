Самый загадочный футболист России. Скоро он станет звездой

Курбан Бердыев учит Сердара Азмуна жизни.

«Рубин» падает на дно, мучается с продажей легионеров и пытается найти деньги. Курбан Бердыев заставляет футболистов бороться, но не подводят только единицы. Сердар Азмун – один из тех, кому Бердыев доверял всегда. Осенне-зимнюю часть сезона он провалил, поэтому «Рубин» забил всего 20 мячей и пока идет только 11-м. Результативность Азмуна точно не на пользу клубу.

В матче против «СКА-Хабаровска» Азмун прервал безголевую серию на отметке в 1016 минут. Для нападающего, которого считают будущей мировой звездой, это ужасный результат. «Я ему говорил, что это Аллах наказывает за звездное поведение. Непрофессионализм проявился таким непростым сезоном», – объяснял Курбан Бердыев.

Азмун – один из самых противоречивых игроков российской Премьер-лиги. Он участвовал в грандиозном скандале и приносил немало важных побед. В Иране Сердара считают главной звездой, в России – обычным футболистом с иностранным паспортом. Возможно. после чемпионата мира Сердар Азмун станет известен везде. Процесс воспитания продолжается.

Бердыев и отец

Сердар Азмун уезжал из родного Ирана в «Рубин» почти подростком. Курбан Бердыев близко знаком с отцом Сердара, перед которым и несет ответственность за карьеру игрока. «С Азмуном разговариваю жестче, чем с остальными. Имею на это право. Его отец разрешил применять любые методы», – объясняет Бердыев. В инстаграме Азмуна 2,2 миллионов подписчиков, а во всем Иране от него фанатеет около 10 миллионов человек. В такой ситуации тяжело не ощущать себя звездой.

«Громких заявлений делать не буду, но Бердыев – тот тренер, которому можно доверять. С ним ты видишь конечный результат и понимаешь, за счет чего он достигается», – объясняет Азмун свою преданность Бердыеву. Именно любимый тренер приглашал Бердыева из «Рубина» в «Ростов», а затем и обратно в «Рубин». С ним же Сердар феерил в Лиге чемпионов, где «Ростов» умудрился даже обыграть «Баварию».

Главный скандал

В России Сердару Азмуну сложно. С ним живут родители и сестра, редко приезжают друзья. За пределами дома Бердыев – единственный человек, которому Азмун может быть предан. Но у этой верности есть и обратная сторона. «Ростов» и «Рубин» при переходе иранца так долго не могли разобраться в документах, что об этом скандале заговорили везде. Дело в том, что в 2015 году «Ростов» сначала арендовал Азмуна, а потом подписал с ним полноценный контракт. С точки зрения ростовчан все было правильно.

«Рубин» протестовал, обжаловал и подавал все возможные иски. Сам Азмун говорил, что казанцы всячески мешали его переходу и нарушали правила. ФИФА встала на сторону игрока и «Ростова», а «Рубин» отказался подавать апелляцию. Все закончилось мирно, а перед началом этого сезона Азмун спокойно вернулся в «Рубин». В Казани к Сердару относятся хорошо, но отголоски того скандала все равно испортили ему репутацию. Сейчас ясно лишь, что если Сердар Азмун действительно захочет куда-то перейти, этому ничего не помешает.

Иранский Месси

Почти в каждой стране есть свой Лионель Месси. С аргентинцем из «Барселоны» сравнивают любого игрока, который похож на него по технике, ведению мяча и стилю. Азмун тоже попал в список Месси, но сам относится к этому скептически. «Не знаю, кто начал эти сравнения. Мой кумир – Златан Ибрагимович», – говорит Азмун обо всех подобных высказываниях.

О схожести Азмуна и Месси говорили даже его партнеры по команде. Защитник Мевля вспоминал матч «Ростова» против «Баварии» и отмечал, что только эти двое смогли убрать на замахе Джерома Боатенга. Помните легендарный гол Месси в ворота «Баварии»? У Азмуна тоже получилось круто. Именно после матча с «Баварией» заговорили о скором переходе Сердара в европейский топ-клуб.

Лучший игрок сборной

Сердар Азмун провел 59 игр за сборные всех возрастов. В них он забил 52 гола, включая 22 на взрослом уровне. И в этом главное достижение 23-летнего Азмуна. Интересно, что чемпионат мира в России станет для Азмуна первым мировым первенством. В 2014 году его не взяли в Бразилию, хотя к тому моменту Сердар в команде уже дебютировал. Без Азмуна иранцы забили всего один мяч и набрали очко на групповом этапе.

Сейчас сборную Ирана невозможно представить без Азмуна – там вся игра строится через него. В отборе к чемпионату мира именно его дубль Узбекистану досрочно вывел Иран на ЧМ-2018. Всего в квалификации Азмун забил 11 раз, но свой самый красивый мяч за сборную вколотил еще в 2015-м. За этот гол в ворота Катара тренер Кейруш сравнил его с великим ван Нистелроем.

text Публикация от text (@eurosportnorge) Янв 15, 2015 at 2:53 PST

Европейские топы

Портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 9 миллионов евро. За ним давно наблюдают за пределами России. Летом сорвался переход Сердара в римский «Лацио». На его трансфере могли заработать 18 миллионов евро, а «Лацио» собирался облегчить адаптацию Азмуна арендой в «Верону». Когда Азмун еще выступал в «Ростове», запросы по нему делали европейские клубы из разных стран. Среди них назывался даже лондонский «Арсенал».

Секрет Азмуна в верности Курбану Бердыеву. Под руководством любимого тренера Сердар прогрессирует и продолжает зарабатывать европейскую известность. Но после чемпионата мира точно придется что-то менять, что понимает и сам Сердар. «Хочу играть в одном из ведущих чемпионатов, а не сидеть на скамейке. Мне нужно найти подходящую команду», – объясняет Азмун. «Реал» – его главная мечта. Для ее исполнения нужно прибавить в стабильности и больше не допускать провальных отрезков. Полезные советы Бердыева будут помогать еще полгода.