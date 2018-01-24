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    Самый странный трансфер зимы. Диарра – снова в топ-клубе


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    Голосов: 3
    24.01.2018 18:10
    В нашем понимании футбола что-то перевернулось.

    Лассана Диарра – неплохой футболист с чересчур наполненной карьерой. Из «Гавра» он переходил в топовые «Челси» и «Арсенал», после «Портсмута» оказывался в «Реале». «Анжи», «Локомотив», «Марсель», «Аль-Джазира» – такой послужной список никак не намекал на трансфер Ласса в «ПСЖ». Волнистый путь французского разрушителя нес много сюрпризов. Его переезд в Париж можно объяснить желанием заработать, которое определяло почти все сделки с участием Ласса. Но зачем он парижанам?

    В декабре Унаи Эмери сказал, что его команде не хватает игрока на позицию шестого номера. «ПСЖ» нуждается в таком игроке, как Тиаго Мотта. Возможно, будем заниматься его поисками», – резюмировал Эмери. В этом сезоне Мотта уже пропускал длительный период из-за травмы, а летом может уйти из клуба свободным агентом. Приход Диарра очень напоминает временную заплатку. Француза подписывают на полтора года. В этом сезоне он добавляет вариантов в ротацию, в следующем – дает лишнее время на поиск новичка.

    Диарра – элитный наемник. Его бывшие партнеры по «Анжи» говорили, что в клубе он никогда не строил из себя звезду. Зато один случай точно запятнал его репутацию. Перед началом сезона-2014/15 Диарра неожиданно не явился на тренировочной сбор «Локомотива». Потом шли долгие тяжбы по выплате штрафа в 10 миллионов евро, но Ласс и тут нашел выход. Он отсудил у ФИФА и Федерации футбола Бельгии 6 миллионов за срыв перехода в «Шарлеруа». Самому оставалось заплатить копейки.

    Есть ощущение, что «ПСЖ» с приходом Диарра все-таки ошибся. Да, он пришел в команду свободным агентом. Но от этого трансфера могут быть несколько проблем.

    1) Диарра и Мотта тяжело представляются на поле вместе. Как бы Эмери не рассуждал о лишнем игроке на эту позицию, сейчас «ПСЖ» больше играет в атаку. Ло Сельсо и другие просто лучше доставляют мяч до атакующей тройки, а с соперниками справляется и один разрушитель.

    2) Мотта лучше вписан именно в игру «ПСЖ». Пусть Диарра и не нужно адаптироваться к чемпионату Франции, где он неплохо играл за «Марсель». Тут история больше про то, что Ласса в тактические задумки надо интегрировать. Подобный провал уже был с Крыховяком, который в Париже так и не заиграл. Сейчас опасения похожие.

    3) Приход Ласса закрывает дорогу в состав талантливым юниорам. Ло Сельсо в этом сезоне стал намного ближе к основе, прогрессировал и добавил уверенности. Нкунку уже отыграл столько, сколько за весь предыдущий футбольный год. Даже совсем юный Нсоки уже дебютировал у Эмери. Появляется Ласс – им всем теперь светит скамейка.

    Самое интересное, что Диарра интересовался еще и «Манчестер Юнайтед». Желание Моуринью прикрыть позицию стареющего Каррика еще понятно. Здесь же нормально объяснить этот трансфер сложно. Пока ясно только то, что у Эмери на Диарра точно есть план. Возможно, Ласс остановит «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, оказавшись тем самым нужным Парижу игроком. Еще здесь он точно пополнит титульную копилку, а заодно и подзаработает под конец насыщенной карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «ПСЖ»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 25 января 2018, 17:46

      раз приобрели, значит нужен

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 января 2018, 10:46

      да норм для ротации сойдет

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 января 2018, 01:53

      Исключительный игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Parker8 25 января 2018, 00:38

      Эмм, такое ощущение будто автор статьи думает что Диарру подписывали как ключевого игрока, весьма качественный игрок с международным опытом и хорошо игравший не давно за Марсель, для скамейки и ротации в случае травм просто идеальный вариант.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 24 января 2018, 19:55

      С приходом и-нета сначала журналисты теперь и все остальные стали "критиками". Только никто из этих критиков не когда не играл в футбол на проф. уровне, и не имеет представления о футболе в том понимании котором понимают тренера, менеджеры и т.д. Читать такие статьи где автор делает выводы исходя из поверхностных данных просто трата времени. Если купили Диарру значит это надо ПСЖ, по моему им гораздо виднее изнутри, тем более они в сотни раз компетентнее каждого из нас.

      5
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 18:58

      Нахера он нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 24 января 2018, 18:41

      Опытные игроки всегда были в приоритете. Есть чему обучить более молодое поколение.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Xiko 27 января 2018, 14:27

      Например, как разводить российские клубы на деньги. Французское слово из 6 букв на "Г" идеально описывает этого человека.

      0
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