Самый странный трансфер зимы. Диарра – снова в топ-клубе

В нашем понимании футбола что-то перевернулось.

Лассана Диарра – неплохой футболист с чересчур наполненной карьерой. Из «Гавра» он переходил в топовые «Челси» и «Арсенал», после «Портсмута» оказывался в «Реале». «Анжи», «Локомотив», «Марсель», «Аль-Джазира» – такой послужной список никак не намекал на трансфер Ласса в «ПСЖ». Волнистый путь французского разрушителя нес много сюрпризов. Его переезд в Париж можно объяснить желанием заработать, которое определяло почти все сделки с участием Ласса. Но зачем он парижанам?

В декабре Унаи Эмери сказал, что его команде не хватает игрока на позицию шестого номера. «ПСЖ» нуждается в таком игроке, как Тиаго Мотта. Возможно, будем заниматься его поисками», – резюмировал Эмери. В этом сезоне Мотта уже пропускал длительный период из-за травмы, а летом может уйти из клуба свободным агентом. Приход Диарра очень напоминает временную заплатку. Француза подписывают на полтора года. В этом сезоне он добавляет вариантов в ротацию, в следующем – дает лишнее время на поиск новичка.

Диарра – элитный наемник. Его бывшие партнеры по «Анжи» говорили, что в клубе он никогда не строил из себя звезду. Зато один случай точно запятнал его репутацию. Перед началом сезона-2014/15 Диарра неожиданно не явился на тренировочной сбор «Локомотива». Потом шли долгие тяжбы по выплате штрафа в 10 миллионов евро, но Ласс и тут нашел выход. Он отсудил у ФИФА и Федерации футбола Бельгии 6 миллионов за срыв перехода в «Шарлеруа». Самому оставалось заплатить копейки.

Есть ощущение, что «ПСЖ» с приходом Диарра все-таки ошибся. Да, он пришел в команду свободным агентом. Но от этого трансфера могут быть несколько проблем.

1) Диарра и Мотта тяжело представляются на поле вместе. Как бы Эмери не рассуждал о лишнем игроке на эту позицию, сейчас «ПСЖ» больше играет в атаку. Ло Сельсо и другие просто лучше доставляют мяч до атакующей тройки, а с соперниками справляется и один разрушитель.

2) Мотта лучше вписан именно в игру «ПСЖ». Пусть Диарра и не нужно адаптироваться к чемпионату Франции, где он неплохо играл за «Марсель». Тут история больше про то, что Ласса в тактические задумки надо интегрировать. Подобный провал уже был с Крыховяком, который в Париже так и не заиграл. Сейчас опасения похожие.

3) Приход Ласса закрывает дорогу в состав талантливым юниорам. Ло Сельсо в этом сезоне стал намного ближе к основе, прогрессировал и добавил уверенности. Нкунку уже отыграл столько, сколько за весь предыдущий футбольный год. Даже совсем юный Нсоки уже дебютировал у Эмери. Появляется Ласс – им всем теперь светит скамейка.

Самое интересное, что Диарра интересовался еще и «Манчестер Юнайтед». Желание Моуринью прикрыть позицию стареющего Каррика еще понятно. Здесь же нормально объяснить этот трансфер сложно. Пока ясно только то, что у Эмери на Диарра точно есть план. Возможно, Ласс остановит «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, оказавшись тем самым нужным Парижу игроком. Еще здесь он точно пополнит титульную копилку, а заодно и подзаработает под конец насыщенной карьеры.