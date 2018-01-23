Лучший вратарь России, которого никто не замечает

Александр Беленов заслуживает всеобщего признания.

Самый скромный вратарь чемпионата России играет в скромной «Уфе». Он почти не дает интервью, а его команда так незаметна, что шестое место удивляет не хуже «Ростова» в еврокубках. Высокооплачиваемых игроков нет, главный тренер Сергей Семак только набирается опыта – все буднично. И все-таки они что-то могут. Среди всех игроков особенно выделяется Александр Беленов – тот самый голкипер, давно заслуживший постоянное место в топ-клубе.

Он мог перейти в «Зенит» вместо Лунева. Переговоры о трансфере велись предыдущей зимой, но вместо Санкт-Петербурга Беленов оказался в «Уфе». Сам вратарь объяснил, что сделал выбор в пользу уфимцев именно из-за Семака и его подхода к работе. Именно тренеры всегда влияли на прогресс Беленова. В «Уфе» у него есть еще и стабильная практика с возможностью бесконечных спасений – то, что необходимо подобному вратарю. Правда, здесь не обходилось и без ошибок.

twit text — РФПЛ(@rfpl) 25 августа 2017 г.

Тот матч с бывшим клубом Беленова завершился неожиданным поражением «Уфы». Подобных ляпов за ним раньше не замечали, но Семак критиковать не стал. Тем более что в других матчах Беленов только вытаскивает. За 20 игр этого сезона он отбил 63 удара. Больше набралось только у Довбни из «СКА-Хабаровска» и вратаря «Урала» Годзюра. Беленов лидирует в лиге по количеству передач (619) и второй по сумме выносов (28). По своей роли в команде он напоминает голкипера «Бернли» Ника Попа – лучшего вратаря Европы по проценту отраженных ударов.

Беленов нравится даже другим вратарям. Например, его манеру игры отмечал голкипер «Спартака» Александр Селихов, когда сравнивал Беленова с Акинфеевым. По уровню авторитета вратарь «Уфы» проигрывает звездному конкуренту, но во всем остальном идет где-то рядом. В предыдущем сезоне Беленов делал в среднем четыре сэйва за матч. «Уфа» пропустила только 25 мячей и закончила чемпионат на седьмом месте. И это при том, что зимой команда поменяла основного вратаря. Просто Беленов адаптировался быстро и легко.

На Кубок конфедераций Беленова все равно не взяли. Черчесов вычеркнул его из вратарской заявки в последний момент. «В прошлом матче ошибся Акинфеев, сколько он ошибался в Лиге чемпионов? Почему бы не попробовать других кандидатов? Из вратарей больше нравится Беленов», – рассказывал бывший футболист «Вердера» Юрий Максимов. Возможно, именно в этом выборе главный тренер сборной допустил ошибку.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 4 июня 2017 г.

Особенно досадовал по отсутствию Беленова Руслан Нигматуллин. «Повезло всем, кроме Беленова, но пожелаем ему работать еще больше», – высказал бывший вратарь сборной. Куда еще больше? В марте 2017 года Беленов повторил рекорд Юрия Шишкина, державшийся с 1993 года. За сезон у него набралось четыре отраженных пенальти, а три из них вообще шли подряд. Статистические порталы не находят у Беленова явных недостатков, зато из плюсов отмечают его реакцию и перемещение по линии.

Александру Беленову уже 31 год. Болельщики «Уфы» признали его лучшим игроком первой половины сезона, но остальные почему-то не замечают. В хорошей команде вратарь Беленов играл всего однажды. В 2010 году голкипера купил «Спартак», за который тот провел одну игру. Два мяча от «Терека», в которых Беленов совсем не провинился, почему-то вычеркнули все надежды. В сборной у него в активе только одна встреча за Россию-2 и место тренировочного резервиста у Черчесова. Есть ощущение, что своей игрой Беленов заслуживает чего-то большего. Кажется, зимнее трансферное окно открывают как раз для таких игроков.