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    «Теперь я знаю, где мой муж будет в июне». Как мир реагирует на жеребьевку ЧМ-2018


    3.5
    Голосов: 6
    02.12.2017 08:50
    Ищут девятую группу, удивляются Нигерии с Аргентиной и уже увольняют Саутгейта из Англии.

    Матчем открытия довольны не все. «Всегда здорово начинать ЧМ с матча с крутой вывеской. Но Россия – Саудовская Аравия?!».

    Нигерия: с Исландией и Хорватией будет легко

    Исландия: с Нигерией и Хорватией будет легко

    Хорватия: с Исландией и Нигерией будет легко

    Аргентина: (вальяжно наблюдает за возней)

    Так ли будет на самом деле?

    Самой слабой группой, конечно же, признали нашу. Уругвай вторая команда снизу в корзине 2, Египет слабейший в корзине 3, Саудовская Аравия слабейшая в корзине 4.

    Нигерия с Аргентиной опять в одной группе, да как же так! (ЧМ-1994/2002/2010/2014)

    «Рада, что прошла жеребьевка ЧМ-2018. По крайней мере, теперь я знаю, где мой муж будет в июне следующего года», – пишет англичанка.

    «Они забыли про группу L. Там Италия, Голландия, Чили и США».

    Мексиканцам, считают, не слишком повезло.

    Весело Смолова изобразили. Или это Кокорин?!

    А вот, кто летит на турнир. И кто не летит – тоже изображен.

    «Пластиковые стулья ликвидируют из Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда». Намек на приезд английской сборной.

    «Англия побеждает Тунис на последней минуте, играет вничью с Панамой, проигрывает Бельгии, финиширует второй лишь по лучшей разнице мячей, чем у Панамы, и сливает в 1/8 финала Южной Корее.

    Увольняет Саутгейта, назначает Пардью.

    И все заново».

    И не сказать, что это совсем нереально.

    А вот так изобразили Иран в группе с Испанией, Португалией и Марокко.

    «Когда ты действующий чемпион мира, но попал в группу смерти».

    Но не всем понравится надпись, если Нигерия попадет на Германию в плей-офф.

    Что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ. Нигерийцы предлагают игру слов:

    А вот так Черчесов встретил своего первого оппонента на ЧМ-2018 – это главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 6
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    Комментарии17
    ...
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 3 декабря 2017, 13:08

      франция возьмет чм

      1
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 2 декабря 2017, 20:09

      На фотке Лев такой: Щас бы пивка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 2 декабря 2017, 15:47

      Шикарная картинка про Иран!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 2 декабря 2017, 14:25

      Весёлые картинки.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 2 декабря 2017, 12:17

      Nig-Ger. Смешно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam > qwerty991 2 декабря 2017, 19:32

      Особенно есть учесть, что флаг страны Нигер, а не Нигерия... Основные сборные точно не играли матчи... Может быть на уровне U-17... Или просто флаг перепутали???

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 декабря 2017, 10:28

      А мне больше понравилась эта шутка: «Пластиковые стулья ликвидируют из Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда». Намек на приезд английской сборной.
      Хотя какая шутка, констатация факта!!!

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Аристократ Олжик 2 декабря 2017, 10:43

      ты мог бы ничего не писать у тебя c самим собой не плохой диалог получается :D как будто ты себя утешаешь)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > h3LL1k 2 декабря 2017, 11:06

      почему утешаю??? Я не из России . . . мне жаль англичан, каких они ******** получать . . . а пластиковые стулья их не защитят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Аристократ Олжик 2 декабря 2017, 11:15

      имхо бро)

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 декабря 2017, 10:25

      если не выйдем из группы то можно футбол вообще вычеркнуть из видов спорта в стране

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > mihail1980 2 декабря 2017, 10:26

      я так рассуждал уже раз десять ранее перед другими турнирами или даже отдельными играми

      1
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      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 > mihail1980 2 декабря 2017, 17:25

      не выйдем, Египет накостыляет, а уж за Уругвай и нечего говорить

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 2 декабря 2017, 10:13

      Группа жизни -группа А,группа смерти -группа Д. Интересный ЧМ будет.Всем зрелищных матчей!

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      Рейтинг: +50

      valeh172 2 декабря 2017, 10:07

      Вот смеху то будет, если Россия даже из такой группы не выйдет

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 декабря 2017, 09:39

      ну лучше жребия и придумать сложно если не выйдут из группы чем будет оправдываться тренеришка

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