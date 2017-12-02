«Теперь я знаю, где мой муж будет в июне». Как мир реагирует на жеребьевку ЧМ-2018

Ищут девятую группу, удивляются Нигерии с Аргентиной и уже увольняют Саутгейта из Англии.

Матчем открытия довольны не все. «Всегда здорово начинать ЧМ с матча с крутой вывеской. Но Россия – Саудовская Аравия?!».

twit text — Tony Wilde (@TonyWilde99) 1 декабря 2017 г.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 1 декабря 2017 г.

Нигерия: с Исландией и Хорватией будет легко

Исландия: с Нигерией и Хорватией будет легко

Хорватия: с Исландией и Нигерией будет легко

Аргентина: (вальяжно наблюдает за возней)

Так ли будет на самом деле?

twit text — Toby (@TobyKelechi) 1 декабря 2017 г.

Самой слабой группой, конечно же, признали нашу. Уругвай вторая команда снизу в корзине 2, Египет слабейший в корзине 3, Саудовская Аравия слабейшая в корзине 4.

twit text — Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 декабря 2017 г.

Нигерия с Аргентиной опять в одной группе, да как же так! (ЧМ-1994/2002/2010/2014)

twit text — King Absolute (@KingAbsolute_) 1 декабря 2017 г.

«Рада, что прошла жеребьевка ЧМ-2018. По крайней мере, теперь я знаю, где мой муж будет в июне следующего года», – пишет англичанка.

twit text — Jane Vaughan (@janevaughanuk) 1 декабря 2017 г.

«Они забыли про группу L. Там Италия, Голландия, Чили и США».

twit text — kaleem khan tareen (@TareenKaleem) 1 декабря 2017 г.

Мексиканцам, считают, не слишком повезло.

twit text — Laura Martínez ® (@miblogestublog) 1 декабря 2017 г.

Весело Смолова изобразили. Или это Кокорин?!

twit text — فهد طلال الخشرمي (@Fahad_Khashrami) 1 декабря 2017 г.

А вот, кто летит на турнир. И кто не летит – тоже изображен.

twit text — B/R Football (@brfootball) 1 декабря 2017 г.

«Пластиковые стулья ликвидируют из Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда». Намек на приезд английской сборной.

twit text — goldiewilson (@goldiewilsonIII) 1 декабря 2017 г.

«Англия побеждает Тунис на последней минуте, играет вничью с Панамой, проигрывает Бельгии, финиширует второй лишь по лучшей разнице мячей, чем у Панамы, и сливает в 1/8 финала Южной Корее.

Увольняет Саутгейта, назначает Пардью.

И все заново».

И не сказать, что это совсем нереально.

twit text — Geoffroy Fisher (@MarvelManUtd) 1 декабря 2017 г.

А вот так изобразили Иран в группе с Испанией, Португалией и Марокко.

twit text — Fouzhan Tanpoosh (@fouzhantp) 1 декабря 2017 г.

«Когда ты действующий чемпион мира, но попал в группу смерти».

twit text — FOX Soccer (@FOXSoccer) 1 декабря 2017 г.

Но не всем понравится надпись, если Нигерия попадет на Германию в плей-офф.

twit text — notgigibecali (@RaduV84) 1 декабря 2017 г.

Что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ. Нигерийцы предлагают игру слов:

twit text — Is'haq (@ishaqmamii) 1 декабря 2017 г.

А вот так Черчесов встретил своего первого оппонента на ЧМ-2018 – это главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци: