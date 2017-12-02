«Теперь я знаю, где мой муж будет в июне». Как мир реагирует на жеребьевку ЧМ-2018

Матчем открытия довольны не все. «Всегда здорово начинать ЧМ с матча с крутой вывеской. Но Россия – Саудовская Аравия?!».
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— Tony Wilde (@TonyWilde99) 1 декабря 2017 г.
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— Footy Humour (@FootyHumour) 1 декабря 2017 г.
Нигерия: с Исландией и Хорватией будет легко
Исландия: с Нигерией и Хорватией будет легко
Хорватия: с Исландией и Нигерией будет легко
Аргентина: (вальяжно наблюдает за возней)
Так ли будет на самом деле?
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— Toby (@TobyKelechi) 1 декабря 2017 г.
Самой слабой группой, конечно же, признали нашу. Уругвай вторая команда снизу в корзине 2, Египет слабейший в корзине 3, Саудовская Аравия слабейшая в корзине 4.
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— Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 декабря 2017 г.
Нигерия с Аргентиной опять в одной группе, да как же так! (ЧМ-1994/2002/2010/2014)
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— King Absolute (@KingAbsolute_) 1 декабря 2017 г.
«Рада, что прошла жеребьевка ЧМ-2018. По крайней мере, теперь я знаю, где мой муж будет в июне следующего года», – пишет англичанка.
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— Jane Vaughan (@janevaughanuk) 1 декабря 2017 г.
«Они забыли про группу L. Там Италия, Голландия, Чили и США».
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— kaleem khan tareen (@TareenKaleem) 1 декабря 2017 г.
Мексиканцам, считают, не слишком повезло.
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— Laura Martínez ® (@miblogestublog) 1 декабря 2017 г.
Весело Смолова изобразили. Или это Кокорин?!
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— فهد طلال الخشرمي (@Fahad_Khashrami) 1 декабря 2017 г.
А вот, кто летит на турнир. И кто не летит – тоже изображен.
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— B/R Football (@brfootball) 1 декабря 2017 г.
«Пластиковые стулья ликвидируют из Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда». Намек на приезд английской сборной.
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— goldiewilson (@goldiewilsonIII) 1 декабря 2017 г.
«Англия побеждает Тунис на последней минуте, играет вничью с Панамой, проигрывает Бельгии, финиширует второй лишь по лучшей разнице мячей, чем у Панамы, и сливает в 1/8 финала Южной Корее.
Увольняет Саутгейта, назначает Пардью.
И все заново».
И не сказать, что это совсем нереально.
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— Geoffroy Fisher (@MarvelManUtd) 1 декабря 2017 г.
А вот так изобразили Иран в группе с Испанией, Португалией и Марокко.
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— Fouzhan Tanpoosh (@fouzhantp) 1 декабря 2017 г.
«Когда ты действующий чемпион мира, но попал в группу смерти».
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— FOX Soccer (@FOXSoccer) 1 декабря 2017 г.
Но не всем понравится надпись, если Нигерия попадет на Германию в плей-офф.
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— notgigibecali (@RaduV84) 1 декабря 2017 г.
Что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ. Нигерийцы предлагают игру слов:
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— Is'haq (@ishaqmamii) 1 декабря 2017 г.
А вот так Черчесов встретил своего первого оппонента на ЧМ-2018 – это главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци:
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— #WorldCupDraw (@FIFAWorldCup) 1 декабря 2017 г.