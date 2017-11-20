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  • «Я вставал каждое утро и думал о том, что должен быть хорош». Вратарь, которого сейчас очень не хватает

«Я вставал каждое утро и думал о том, что должен быть хорош». Вратарь, которого сейчас очень не хватает

Где-то за полтора года до ЧМ-2006 я наткнулся на интервью Йенса Леманна. В нем голкипер «Арсенала» утверждал, что будет основным вратарем сборной Германии на домашнем чемпионате мира, и тогда эти слова выглядели как забавное бахвальство. Еще бы – в основе немцев на тот момент играл легендарный Оливер Кан, и, чтобы вытеснить такого гиганта, конкурент должен совершить нечто экстраординарное.

В сезоне-2005/06 Леманн установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов по количеству сухих минут подряд – их накопилось 763 (позже рекорд разрастется до 853 минут). Йенс сохранил свои ворота на замке в двух матчах с «Реалом», в двух матчах с «Ювентусом» и лично вывел «Арсенал» в финал, отбив поздний пенальти от звезды «Вильярреала» Хуана Романа Рикельме.

У Юргена Клинсманна не оставалось выбора, и он посадил Кана в запас, а основным голкипером сборной Германии стал Леманн.

Йенс – удивительный спортивный характер. Пожалуй, один из наиболее твердых и обжигающих в истории современного футбола и точно – в истории «Арсенала». Вот что Леманн рассказывает о конкуренции между двумя вратарями – по моего мнению, два голкипера априори не могут дружить:

«Я был настроен на дуэль. Я вставал утром и думал о том, что я должен быть хорош на тренировке, и я должен подорвать уверенность конкурента. Вот почему, как минимум на футбольном поле, настоящая дружба между вратарями невозможна. Полевые игроки тоже часто конкурируют между собой за одну позицию, но это не создает такие же конфликты, которые бывают у вратарей. Вратари как горцы, остаться должен только один».

Эта история – о конкуренции между постаревшим Леманном и Мануэлем Альмунией, которая развернулась уже после знаменитой игры с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов.

Тот матч «Арсенал» проиграл во многом из-за своих вратарей: первый (Леманн) заработал глупое удаление, а второй (Альмуния) пропустил нелепый гол от Беллетти. Мяч после удара бразильца даже не шел в створ ворот, но Альмуния все равно подправил его в сетку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Когда рефери показал мне красную карточку, я почувствовал себя самым одиноким человеком на планете. Я даже не мог собраться с силами, чтобы оспорить его решение. Этого просто не может быть, думал я, спрятав руками лицо», – откровенничает Леманн. Его сухая серия в той Лиге чемпионов так и не прервалась, но лучше бы «Барселона» забила свой гол, а команды продолжили играть 11 на 11.

Впрочем, спустя месяц после рокового финала в Париже Леманн затащит Германию в полуфинал чемпионата мира. Шпаргалка, которой Йенс пользовался во время серии пенальти с аргентинцами, в будущем за 1,3 миллиона долларов уйдет с аукциона.

Пользуясь наработками тренера вратарей Андреаса Кепке, Леманн отбил удары Роберто Айялы и Эстебана Камбьяссо. Комментируя тот успех в интервью российской прессе (спустя 11 лет), легенда «Арсенала» был привычно самоуверен: «Я вообще не считаю ту победу уникальной. Я всегда выигрывал серии пенальти в своей карьере. Ну выиграл очередную, что такого?».

Спортивный подвиг для Леманна – обычное дело. Как почистить зубы или отлить – кстати, последним Йенс занимался даже на футбольном поле.

Сегодняшнему «Арсеналу» очевидно не хватает таких ярких характеров; Леманн, Кэмпбелл, Виейра и другие не просто круто играли в футбол, но имели пару твердых яиц. А это как раз то, чего так часто недостает Джаке, Ивоби, Косиельни и остальным протеже Арсена Венгера из нового поколения.

Европа Арсенал Леманн Йенс
Комментарии (7)
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_Evgen_57
1511164318
Легенда
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MAGOMED2000
1511165046
ЭХ вспомнил тот финал,это было нечто,почему сейчас нет таких финалов?
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Nesterenko
1511166426
И ведь не побоялся Клинсманн на домашнем ЧМ посадить в запас легенду Баварии и сборной Германии, а в основу поставить вратаря канониров. Это самый настоящий пример того, что несмотря на авторитет, преимущество имеет тот кто в данный момент лучше. А у нас в России все боятся Акинфеева посадить на лавку сборной, даже когда он не в форме (или когда допускает ляпы). Только уважаемый Дик Адвокат на ЕВРО-2012 не поставил его в основу.
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DOCTOR PENALTY
1511188367
Леманн, это была стена! Настоящий пример для подражания. ***
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Ajax_Amsterdam
1511192442
Стотья нормальная... и вот нахрена было портить ею фразочкой про яйца??? Что за хрень??? Везде суют эту фразочку журналюги что в европе что русские уже!!! Бредятина блин!!! Давайте уже говорить что у них должен быть каменный стояк или жопа как орех?!!! Хз.. хз !!
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mihail200606
1511195158
хорош был конечно... к теме взаимоотношений вратарей одной команды мжно добавить эпизод между каном и леманном (и как бы не на том же ЧМ 2006 ) когда они то ли в добавленное время , то ли в серии пенальти и почти по дружески чтото обсуждали - , леманн был основным . сидел на корточках в перерыве на поле , а кан подошел и чтото начал говорить в помощь и поддержку. выглядело круто..
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