«Я вставал каждое утро и думал о том, что должен быть хорош». Вратарь, которого сейчас очень не хватает

Где-то за полтора года до ЧМ-2006 я наткнулся на интервью Йенса Леманна. В нем голкипер «Арсенала» утверждал, что будет основным вратарем сборной Германии на домашнем чемпионате мира, и тогда эти слова выглядели как забавное бахвальство. Еще бы – в основе немцев на тот момент играл легендарный Оливер Кан, и, чтобы вытеснить такого гиганта, конкурент должен совершить нечто экстраординарное.

В сезоне-2005/06 Леманн установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов по количеству сухих минут подряд – их накопилось 763 (позже рекорд разрастется до 853 минут). Йенс сохранил свои ворота на замке в двух матчах с «Реалом», в двух матчах с «Ювентусом» и лично вывел «Арсенал» в финал, отбив поздний пенальти от звезды «Вильярреала» Хуана Романа Рикельме.

У Юргена Клинсманна не оставалось выбора, и он посадил Кана в запас, а основным голкипером сборной Германии стал Леманн.

Йенс – удивительный спортивный характер. Пожалуй, один из наиболее твердых и обжигающих в истории современного футбола и точно – в истории «Арсенала». Вот что Леманн рассказывает о конкуренции между двумя вратарями – по моего мнению, два голкипера априори не могут дружить:

«Я был настроен на дуэль. Я вставал утром и думал о том, что я должен быть хорош на тренировке, и я должен подорвать уверенность конкурента. Вот почему, как минимум на футбольном поле, настоящая дружба между вратарями невозможна. Полевые игроки тоже часто конкурируют между собой за одну позицию, но это не создает такие же конфликты, которые бывают у вратарей. Вратари как горцы, остаться должен только один».

Эта история – о конкуренции между постаревшим Леманном и Мануэлем Альмунией, которая развернулась уже после знаменитой игры с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов.

Тот матч «Арсенал» проиграл во многом из-за своих вратарей: первый (Леманн) заработал глупое удаление, а второй (Альмуния) пропустил нелепый гол от Беллетти. Мяч после удара бразильца даже не шел в створ ворот, но Альмуния все равно подправил его в сетку.

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«Когда рефери показал мне красную карточку, я почувствовал себя самым одиноким человеком на планете. Я даже не мог собраться с силами, чтобы оспорить его решение. Этого просто не может быть, думал я, спрятав руками лицо», – откровенничает Леманн. Его сухая серия в той Лиге чемпионов так и не прервалась, но лучше бы «Барселона» забила свой гол, а команды продолжили играть 11 на 11.

Впрочем, спустя месяц после рокового финала в Париже Леманн затащит Германию в полуфинал чемпионата мира. Шпаргалка, которой Йенс пользовался во время серии пенальти с аргентинцами, в будущем за 1,3 миллиона долларов уйдет с аукциона.

Пользуясь наработками тренера вратарей Андреаса Кепке, Леманн отбил удары Роберто Айялы и Эстебана Камбьяссо. Комментируя тот успех в интервью российской прессе (спустя 11 лет), легенда «Арсенала» был привычно самоуверен: «Я вообще не считаю ту победу уникальной. Я всегда выигрывал серии пенальти в своей карьере. Ну выиграл очередную, что такого?».

Спортивный подвиг для Леманна – обычное дело. Как почистить зубы или отлить – кстати, последним Йенс занимался даже на футбольном поле.

Сегодняшнему «Арсеналу» очевидно не хватает таких ярких характеров; Леманн, Кэмпбелл, Виейра и другие не просто круто играли в футбол, но имели пару твердых яиц. А это как раз то, чего так часто недостает Джаке, Ивоби, Косиельни и остальным протеже Арсена Венгера из нового поколения.