Дудь, Егоров и еще три спортивных журналиста, которых надо знать

Дмитрий Егоров («Чемпионат.com»)

Кто такой:

Самый резонансный спортивный журналист России

Чем интересен:

За последний год Дмитрий сделал качественный скачок в собственной популярности. Его материалы – это авторское мнение про актуальные вопросы, качественный эксклюзив и много медиаколорита.

Журналиста постоянно обвиняют в том, что он не объективен к «Спартаку». На это есть причины – Егоров постоянно летает за красно-белыми на выездные матчи, включая игры Лиги чемпионов. А когда команда переживала кризис на старте сезона, то Дмитрий регулярно выпускал материалы про то, кто виноват в сложившейся ситуации. Журналист выдвигал теории, завуалированно говорил о том, что между Каррерой и руководством есть недопонимание из-за невыполненных обещаний по трансферам.

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Летом же Егоров сделал интервью с уволенным водителем клубного автобуса «Спартака». Тот сказал, что после 12 лет службы красно-белым его выгнали, поскольку он не понравился Каррере. После того, как текст стал популярным, Егорова недолюбливает пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. Хотя бан на посещение игр он получил от ЦСКА. От чего и не расстраивается, поскольку, по его мнению, «журналистика в поле» вымерла, а болельщик на трибунах имеет больше медийных возможностей, чем журналист.

Самая свежая история – конфликт с Василием Уткиным. Комментатор обвинил Дмитрия в непрофессионализме за материал, где Егоров привязал события около матча «Севилья» − «Спартак» к политике. Как оказалось, Василий статью даже не читал. Егоров предложил Уткину подискутировать в студии «Спорт FM». Тот сначала согласился, затем отказался.

Цитата:

«Кто сейчас Уткин?

Василий – человек, который оскорбил первым, затем согласился на обсуждение испанской темы в прямом эфире на радио, а через несколько часов сам же эту «дуэль» отменил.

Уткин мне тоже, конечно, не коллега. Он – легенда. А ещe интернет-комментатор и редактор пабов, который провел бы дни в Севилье, сидя в ресторане с уважаемыми людьми и записывая из-за стола прогнозы для букмекеров. Это достойное и непреступное дело, но коллегой Василия я не считаю. Как и личностью, о которой стоит продолжать разговор».

Павел Городницкий («Евроспорт»)

Кто такой:

Самопровозглашенный палач всех подряд.

Ключевые истории:

Городницкий выбирает жертву и затем ее хейтит. Фактурно и жестко. Например, он неоднократно опускал «Спартак», критиковал Олега Кононова или выступал против защитников сборной России.

Павел сделал себе карьеру на сайте «Евроспорта», но одна из самых громких историй случилась на его собственном проекте click-or-die, где он рассказал о конфликте с Георгием Черданцевым. Комментатору не понравилась работа Павла, и он посчитал его 15-летним парнем, который просто пишет злобные комментарии. Затем уже в Петербурге Черданцев проводил открытую лекцию и просил перед этим Федора Погорелова передать приглашение на встречу Городницкому, но Павел никакого приглашения так и не получил. Затем «Палач» в твиттере уговаривал Черданцева все-таки встретиться. Комментатор промолчал.

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Цитата:

«Повторяю: Черданцев, мечтавший со мной пообщаться один на один, сделал вид, что ничего не заметил.

Полный игнор. Полный позор.

Очевидно, Георгий зассал, нечаянно узнав, что блогеру с «Палача» не 15 лет.

Ведущий той лекции Федор Погорелов, который на видео говорил, что передал мне приглашение от Черданцева, тоже поплыл и пошел в отказ.

Еще один провал».

Юрий Дудь («Sports.ru»)

Кто такой:

Главный редактор самого популярного спортивного сайта в России и самое узнаваемое лицо профессии.

Чем знаменит:

Дудь − ведущая звезда новой школы спортивной журналистики, которая выступает за емкую форму, разрушение старых правил, дерзкую подачу, резонанс и полную независимость. Много лет успешной авторской карьеры и десятки громких интервью быстро превратили его в русскоязычного лидера сферы.

В последнее время дела у Дудя идут более чем отлично. Его блог на Youtube расцветает, он берет интервью у знаменитостей уровня Басты, Собчак и Жириновского, а рекламодатели собираются в очереди. Дудь остается главредом Sports.ru, но его авторский блог «Заводной апельсин» обновляется все реже. Возможно, много времени занимает продакшн шоу «вДудь».

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И все-таки последние недели дают надежду на возвращение прежнего Дудя. Недавно у Юрия вышло два ядерных интервью – сначала с журналистом Кириллом Зангалисом, а затем с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом. Будет интересно посмотреть, как Дудь пойдет дальше на волне трудностей совмещения двух направлений.

Цитата (из интервью с Ильей Геркусом):

− Тебе в любом случае не избавиться от этого образа: все, абсолютно все знают, что в «Локомотиве» президент воюет с главным тренером. При этом ты чемпион русского футбола по пиару. Признать после такой победы, что ты был не прав по отношению к не очень современному, но до сих пор эффективному деду, – разве это не лучший пиар?

– Он эффективный тренер, он это доказал. Это нельзя не признать.

– А признать, что ты был не прав?

– В чем?

– В том, что ты не верил в него.

– Предлагаю дождаться окончания сезона. Только тогда можно будет давать какие-либо оценки.

Роман Мун («Sports.ru»)

Кто такой:

Пишет отличные тексты, но его все равно не любят.

Чем знаменит:

«75% того, что делает Роман Мун, − это хорошо», − сказал как-то Юрий Дудь на одной из открытых лекций. Еще недавно на такую фразу возмутились бы многие читатели Sports.ru. Мун был известен как автор коротких заметок, которые регулярно ловили порции негатива за необъективность, неаргументированность и непрофессионализм.

Но в последние пару лет Роман заметно вырос как журналист. Теперь он главный на сайте по жизни вокруг «Зенита» и часто по всему, что связано с русским футболом. А еще Мун очень хорошо работает с информацией и берет комментарии для своих исследований. Это он одним из первых рассказал о вражде между фанатами «Зенита» и питерского «Динамо» после избиения игрока молодежки бело-голубых, оперативно реагировал на движуху вокруг «Санкт-Петербург Арены» и проанализировал секрет маркетингового успеха сине-бело-голубых.

Цитата из статьи:

«Топ-3 тренерских достижений Роберто Манчини:

3. Чемпионство с «Интером» 2. Чемпионство с «Манчестер Сити» 1. Возрождение Кокорина

От радости за Кокорина болельщики «Зенита» чуть не спалили Лунева. Файер в штрафной «Зенита», прилетевший с Виража, мигал минуты полторы. В итоге прибежал Луис Адриано и полил его водичкой из бутылки вратаря соперника».

Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»)

Кто такой:

Уважаемый автор, который пишет нереально длинные тексты.

Чем знаменит:

Все мы выросли на «Спорт-Экспрессе». Эта газета лет 10-15 назад цепляла своими инсайдами, пересказами матчей и интервью игроков. Но времена поменялись – издание поменяло тактику и теперь конкурирует с другими спортивными СМИ в интернете. Но в редакции есть человек, который с завидной гордостью сохраняет свою архаичность – Игорь Рабинер.

Игорь знаменит своей любовью писать огромные тексты, которые, как ни странно, собирают просмотры. Все-таки секрет кроется в том, что у Рабинера есть своя немалочисленная и взрослая аудитория, которая читала его книги, начиная с «Как убивали «Спартак» и заканчивая «Как возрождали «Спартак».

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Из недавних материалов наибольший резонанс вызвало открытое письмо Игоря к Артему Дзюбе. Тогда Дзюба вместе с Кокориным в своем инстаграме отправил главному тренеру сборной Станиславу Черчесову послание в виде изображения усов. Получилось действительно грубо, о чем форвард «Зенита» долго читал в том открытом письме – а это все-таки 23 (!) тысячи знаков. Рабинера сколько угодно могут считать несовременным, но он регулярно доказывает, что способен успешно вызывать интерес и в бумажные 90-е, и в мультиплатформенные 2010-е.

Цитата:

«Знаю, что ты читаешь книжки, увлекаешься историей и в курсе, кто такой Владимир Ильич Ленин. Так вот, Ленин когда-то сказал: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Вы с Кокориным этим постом, а потом и отсутствием внятного объяснения, что это было, объявили себя свободными от общества. Вот от него сейчас и получаете».