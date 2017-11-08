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Как Месси и Аргентина живут в России

Прилетел вместе с Маскерано

Случилось это в понедельник рано утром – за целых пять дней до матча Россия – Аргентина. В комментариях к видео сразу же отметили, какое количество охраны собрал вокруг себя Месси. Впрочем, тема охраны на этом не закончилась.

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Тренировался под охраной личного отряда СОБР

Первая тренировка сборной Аргентины в России состоялась во вторник – команда тренировалась на базе «Спартака» в Тушино недалеко от стадиона «Открытие Арена». Месси участвовал в занятиях наряду со всеми. Как сказал один из болельщиков Аргентины в интервью «Чемпионату»: «Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе».

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Собрал фанатов под гостиницей «Украина»

Конечно, не он лично. Но рядом с отелем, где отдыхает Месси, собралось несколько желающих сфотографироваться. Пока безуспешно – аргентинец из гостиницы не выходил. Зато успел погулять Хорхе Сампаоли.

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Не вышел на тренировку в среду утром

Открытую утреннюю тренировку Месси пропустил. Чтобы посмотреть, как тренируются аргентинцы, скопилась даже небольшая очередь, однако главной звезды никто так и не увидел. Посещение второй тренировки запланировано Месси, однако туда уже никого не пустят.

Сообщил, что не хочет играть с Испанией

Интервью было сделано для испанских журналистов. Месси сообщил, что играть с Испанией в группе на ЧМ-2018 он не хочет, так как соперник очень сложный. Кроме того, Лео высказал желание поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» и посмеялся над мнением, что в сборной Аргентины он самостоятельно выбирает состав и тренеров.

А в это время РФС ругается с журналистами. Или не РФС?

За этот твит корреспондента «СЭ» не пустили на тренировку. Решение, естественно, вызвало острую полемику в соцсетях.

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Журналиста выгнали за кадр, который, вероятно, мог бы сказать на репутации сборной, пригласившей к себе в гости Аргентину с Месси.

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Когда мы увидим Месси на поле?

Россия примет Аргентину в субботу, 11 ноября. Матч в «Лужниках» начнется в 16:00 по Москве. Ожидается, что игру посетят не менее 60 тысяч болельщиков. Осталось реализовать еще 12 тысяч билетов.

Товарищеские матчи Аргентина Месси Лионель
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1510154237
Какой-то холопский материал. Противно читать.
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mihail1980
1510158379
я уверен не хреново он живет
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Seven 115
1510158640
мдаа
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fadda
1510163498
Что я сейчас за бред прочитал? Бомбардир,это по твоему интересный материал? Какой-то набор неинтересной информации,впрочем как и всегда...
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дед Щукарь
1510172823
Ув. Бомбардир пожалуйста не выкладывайте такие репортажи. Скучно и печально думать что ВЫ ни на что больше не способны
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razor1001
1510190486
Жалко, что Березуцкие не играют уже, а то было бы как на евро 08, только вместо Шавы? Месси обошёл дерево, ещё одно дерево.
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TUMS
1510194481
"Шифруетя"...
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Александр52
1510260997
А удача прошла стороной. Россия не футбольная страна, но в России могли бы соревноваться тысячи дворовых команд, и даже этого, во что не надо вкладываться, и даже этого нет. Скажите, куда в России делись пацаны и мужики ?????
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Danish Dynamite
1510293076
Интересно, а КР летом на Кубке Конфедераций тоже батальон СОБРа с собой возил?
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