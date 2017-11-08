Как Месси и Аргентина живут в России

Прилетел вместе с Маскерано
Случилось это в понедельник рано утром – за целых пять дней до матча Россия – Аргентина. В комментариях к видео сразу же отметили, какое количество охраны собрал вокруг себя Месси. Впрочем, тема охраны на этом не закончилась.
Тренировался под охраной личного отряда СОБР
Первая тренировка сборной Аргентины в России состоялась во вторник – команда тренировалась на базе «Спартака» в Тушино недалеко от стадиона «Открытие Арена». Месси участвовал в занятиях наряду со всеми. Как сказал один из болельщиков Аргентины в интервью «Чемпионату»: «Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе».
Собрал фанатов под гостиницей «Украина»
Конечно, не он лично. Но рядом с отелем, где отдыхает Месси, собралось несколько желающих сфотографироваться. Пока безуспешно – аргентинец из гостиницы не выходил. Зато успел погулять Хорхе Сампаоли.
Не вышел на тренировку в среду утром
Открытую утреннюю тренировку Месси пропустил. Чтобы посмотреть, как тренируются аргентинцы, скопилась даже небольшая очередь, однако главной звезды никто так и не увидел. Посещение второй тренировки запланировано Месси, однако туда уже никого не пустят.
Сообщил, что не хочет играть с Испанией
Интервью было сделано для испанских журналистов. Месси сообщил, что играть с Испанией в группе на ЧМ-2018 он не хочет, так как соперник очень сложный. Кроме того, Лео высказал желание поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» и посмеялся над мнением, что в сборной Аргентины он самостоятельно выбирает состав и тренеров.
А в это время РФС ругается с журналистами. Или не РФС?
За этот твит корреспондента «СЭ» не пустили на тренировку. Решение, естественно, вызвало острую полемику в соцсетях.
Журналиста выгнали за кадр, который, вероятно, мог бы сказать на репутации сборной, пригласившей к себе в гости Аргентину с Месси.
Когда мы увидим Месси на поле?
Россия примет Аргентину в субботу, 11 ноября. Матч в «Лужниках» начнется в 16:00 по Москве. Ожидается, что игру посетят не менее 60 тысяч болельщиков. Осталось реализовать еще 12 тысяч билетов.