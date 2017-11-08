Как Месси и Аргентина живут в России

Прилетел вместе с Маскерано

Случилось это в понедельник рано утром – за целых пять дней до матча Россия – Аргентина. В комментариях к видео сразу же отметили, какое количество охраны собрал вокруг себя Месси. Впрочем, тема охраны на этом не закончилась.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тренировался под охраной личного отряда СОБР

Первая тренировка сборной Аргентины в России состоялась во вторник – команда тренировалась на базе «Спартака» в Тушино недалеко от стадиона «Открытие Арена». Месси участвовал в занятиях наряду со всеми. Как сказал один из болельщиков Аргентины в интервью «Чемпионату»: «Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Собрал фанатов под гостиницей «Украина»

Конечно, не он лично. Но рядом с отелем, где отдыхает Месси, собралось несколько желающих сфотографироваться. Пока безуспешно – аргентинец из гостиницы не выходил. Зато успел погулять Хорхе Сампаоли.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Не вышел на тренировку в среду утром

Открытую утреннюю тренировку Месси пропустил. Чтобы посмотреть, как тренируются аргентинцы, скопилась даже небольшая очередь, однако главной звезды никто так и не увидел. Посещение второй тренировки запланировано Месси, однако туда уже никого не пустят.

Сообщил, что не хочет играть с Испанией

Интервью было сделано для испанских журналистов. Месси сообщил, что играть с Испанией в группе на ЧМ-2018 он не хочет, так как соперник очень сложный. Кроме того, Лео высказал желание поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз» и посмеялся над мнением, что в сборной Аргентины он самостоятельно выбирает состав и тренеров.

А в это время РФС ругается с журналистами. Или не РФС?

За этот твит корреспондента «СЭ» не пустили на тренировку. Решение, естественно, вызвало острую полемику в соцсетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Журналиста выгнали за кадр, который, вероятно, мог бы сказать на репутации сборной, пригласившей к себе в гости Аргентину с Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Когда мы увидим Месси на поле?

Россия примет Аргентину в субботу, 11 ноября. Матч в «Лужниках» начнется в 16:00 по Москве. Ожидается, что игру посетят не менее 60 тысяч болельщиков. Осталось реализовать еще 12 тысяч билетов.