Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
«Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак». Денис Глушаков против «Зенита»
«Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак». Денис Глушаков против «Зенита»
Бомбардир.ру
26 октября 2017, 12:00
43
Россия. Премьер-лига
Россия
Спартак
Зенит
Глушаков Денис
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Leon_ARS
1509011577
Так, это... Всем, нормальный мужикам, не нравятся "голубые".
Ответить
9
val-berezko
1509025995
Воспитанник школы ЦСКА,начавший прилично играть в Локомотиве,вдруг очень "полюбил" Спартак. Не это ли доказательство душевной "голубизны". Месси учился в академии Барселоны с 13 лет-играет там до сих пор.
Ответить
11
_CSKA_Forever
1509028663
"Основного конкурента"в чём?Не в борьбе ли за золото?Тогда лет 15 свинки основные претенденты на золото.Автора на кол!
Ответить
4
Вомбат
1509029558
Автор этой подборки невольно проговорился. Шушера, к которой он относится, все время трындит, что за Зенит-де болеют только в Питере, а за Спартак по всей стране. Да и в мире якобы Спартак знают больше, чем Зенит. На самом деле все понимают, что именно Зенит - основной конкурент Спартака. В борьбе за болельщика вне Москвы и Петербурга. В российской провинции Зениту в этой борьбе сильно мешает богатство - у нас принято ненавидеть своих богатых ( и восхищаться гораздо более богатыми, наглыми и беспринципными заграничными богатеями). Однако очень много русских живет за границей и большинство тех из них, кто интересуется футболом, о бюджетах не думают, а болеют за ту российскую команду, которая лучше других играет в еврокубках. Последние 10 лет это Зенит.
Ответить
6
upiter535
1509034801
На хер ты нам в Зените нужен был? Помню,как ты бегал за Роналду,майку выпрашивал,а он тебя послал!)))
Ответить
5
Alemann
1509041458
Ну, после последнего результата игры Зенит - Спартак только 3.14здеть и остается.
Ответить
4
Zenmaster
1509044538
Говорить все мастера !!! А как играть и выигрывать , при этом показывая мастерство и высокий уровень - тут у болтунов возникают проблемы !!!
Ответить
6
alp
1509050855
просто спамовские не умеют проигрывать ибо гонору много. А Зенит их макает раз за разом, и, судя по всему, сделает это еще не раз )))
Ответить
8
Mihal822
1509066288
Как же много лизоблюдства в свою сторону, аж тошнит! Не один клуб РФПЛ так не китчиться своим достижением в таком количестве! Да и было бы чем?! Одно чемпионство за 16 лет! Чуть ли не после каждой победы, я вижу возглосы: "ЧЕМПИОН возвращается"или "Это была ЧЕМПИОНСКАЯ игра"! И этот "Чемпион" не может обыграть СКА-Хабаровск, Тосно и Амкар у себя дома...? Я представляю, что будет после того как они (скорее всего) возьмут кубок России...Чушки, хватит себя так вылизывать - это так отвратно выглядит!!!
Ответить
9
hunta
1509108303
"Капитан «Спартака» очень любит подкалывать основного конкурента". Сегодня основной конкурент Спартака - это Краснодар, который, вопреки мнению "бомбардира", стоит выше в таблице, нежели Спартак.....
Ответить
2
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+