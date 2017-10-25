Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • «Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

    «Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно


    3.3
    Голосов: 7
    25.10.2017 21:05
    Но кому интересен такой турнир?

    Курский «Авангард» продолжает поход за Кубком

    В прошлом раунде они обыграли ЦСКА, в этом – расправились с «Тамбовом». История скромной команды из Курска пишется на наших глазах.

    Засилье ФНЛ

    В этом сезоне клубы из РФПЛ махнули на Кубок рукой, так что в 1/4 финала мы увидим массу команд из ФНЛ: «Луч-Энергия», «Авангард», «Шинник», «Крылья Советов». К ним, возможно, присоединится «Томь», если обыграет в дополнительное время «Тосно».

    «Спартак» – явный фаворит

    Если команда Массимо Карреры не возьмет Кубок, это станет настоящим позором. В четвертьфинале «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а среди возможных соперников красно-белых по 1/2 финала значатся такие громкие имена, как «Луч», «Томь» и «Тосно».

    К слову, сегодня спартаковцы катком прошлись по младшим братьям из Нальчика, хоть и пропустили первыми. Пашалич, дважды Мельгарехо, автогол и Кутепов – голкипер нальчан Борис Шогенов пять раз вынимал мяч из сетки ворот.

    Бесконечная серия пенальти в Ростове

    «Ростов» и «Амкар» выдали длиннющую серию одиннадцатиметровых: 24 удара и общий счет 9:10 в пользу пермяков! Даже голкиперы Песьяков и Нигматуллин выполнили по удару. Кстати, оба были точны.

    Четвертьфинал «СКА-Хабаровск» – «Шинник» – антихайповая вывеска

    Да-да, именно таким матчем Кубок России порадует нас 28 февраля грядущего года. Этот турнир настолько никому не нужен, что Валерий Газзаев предложил переименовать его в Кубок Президента:

    «Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

    Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир».

    Кажется, только безумные идеи Газзаева и могут возродить интерес клубов РФПЛ к Кубку. Пока же за всех отдувается один «Спартак».

    Полная сетка турнира – здесь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 апреля 2018, 21:59

      Тосно Кубок возьмёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 28 октября 2017, 22:22

      Крылья скорее возьмут кубок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian > alex kidn 28 февраля 2018, 05:20

      или Шинник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 октября 2017, 23:54

      кому интересен тот и играет, за позорить в сми клубы вышей лиги!!! а клубам из ФНЛ уважение, ребята молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      TFP 26 октября 2017, 17:09

      Менять надо не кубок, а отношение клубов к нему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 26 октября 2017, 13:10

      Харе кубок делить, до финала полгода и до него ещё надо дойти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 12:39

      Мне кажется заранее не стоит думать что кубок легко возьмем, любая команда может очень сильно нервы помотать что вчера Нальчик и продемонстрировал , поэтому ни с кем легко не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      vodomut 26 октября 2017, 10:58

      Спартак не предсказуем,так что подождём с выводами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 26 октября 2017, 09:31

      Для Спартака возможно все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1712

      Sviro 26 октября 2017, 08:56

      Всё может быть. Не говори "Гоп", пока не перепрыгнешь. Спартак безусловно фаворит, но его величество случай может сыграть злую шутку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 26 октября 2017, 08:37

      Тосно может и побороться.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 