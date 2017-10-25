Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента?»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выдвинул предложение по повышению интереса к Кубку России. По мнению специалиста, турнир следует переименовать в Кубок президента страны.

«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир.

Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.

Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей», – сказал Газзаев.

В нынешнем розыгрыше к стадии 1/8 финала Кубка России турнир уже покинуло более половины команд РФПЛ.