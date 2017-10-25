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  • Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента?»

Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента?»

25 октября 2017, 14:21
46

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выдвинул предложение по повышению интереса к Кубку России. По мнению специалиста, турнир следует переименовать в Кубок президента страны.

«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир.

Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.
Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей», – сказал Газзаев.

В нынешнем розыгрыше к стадии 1/8 финала Кубка России турнир уже покинуло более половины команд РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (46)
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zatonn
1508930708
Прогиб засчитан)))
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insider_retro
1508932558
Ну, лизнул так лизнул!!... Так значимость турнира не поднимают!...))
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3a zenit
1508933262
кубок Ксюши Собчак звучит то как))))когда в финале победитель будет получать лямов 20 евро,а проигравший 10 тогда и будут команды в кубок шпилить.
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Eddyson
1508933655
Лизоблюдство 90 лвла и продолжает совершенствоваться. Вот что кормушка животворящая с человеком делает.
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Tostao
1508934040
Прогиб засчитан.
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Приус
1508937665
Если обладатель кубка будет выходить в ЛЧ, то все будут рубиться в кровь и премиальных не нужно и финал хоть где проводи.
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СШГЭС
1508938249
Вот настоящий патриот, заменит Мутко, если наши облажаются на ЧМ,
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Svoysvoemubrat
1508938959
У единоросов какие-то мысли вывихнутые.
Ответить
Алеха32
1508939128
Почему не назвать статью, как я всячески пытался ублажить путина?
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prezent2017
1508940163
Потому, что лизать заднее место на людях неприлично.
Ответить
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