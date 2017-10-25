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    Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента?»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выдвинул предложение по повышению интереса к Кубку России. По мнению специалиста, турнир следует переименовать в Кубок президента страны.

    «Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

    Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир.

    Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.
    Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей», – сказал Газзаев.

    В нынешнем розыгрыше к стадии 1/8 финала Кубка России турнир уже покинуло более половины команд РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2017 14:21
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 октября 2017, 07:42

      а чем Россия не интересна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 октября 2017, 20:17

      Псина лает,ветер носит..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 октября 2017, 19:01

      Назови рубль именем Пукина!!! Может будут за него 100 $ давать?))) Умеет Газза усами анус пощикотать. Поэтому и не бреет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 октября 2017, 18:47

      "Сколько баян гармонью не называй , бяном и останется !" Дело ж не в имени .... А в стимуле !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 17:58

      одно название этому не поможет дохлый номер нужен сильный стимул для борьбы в кубке России

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 25 октября 2017, 17:42

      ОЙ ЗРЯЯЯ... Зря такую мысль вслух озвучил. Я догадываюсь кому она может понравиться, и уже в следующем году мы будем разыгрывать Кубок Ахмата Кадырова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 25 октября 2017, 17:15

      Может он и прав.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 25 октября 2017, 17:11

      Можно,ещё, назвать в честь офшора.Типа,там : Кубок триллиона долларов.Призовые будут большие....

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 17:02

      Потому, что лизать заднее место на людях неприлично.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 октября 2017, 17:00

      ну и ну, народ у вас чё словарный запас закончился))) читаешь и аху...ваешь: "Прогиб" да "лизнул" или тут одна школота сидит, которая других слов не знает?!

      -1
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