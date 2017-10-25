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  • «Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

«Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

Курский «Авангард» продолжает поход за Кубком

В прошлом раунде они обыграли ЦСКА, в этом – расправились с «Тамбовом». История скромной команды из Курска пишется на наших глазах.

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Засилье ФНЛ

В этом сезоне клубы из РФПЛ махнули на Кубок рукой, так что в 1/4 финала мы увидим массу команд из ФНЛ: «Луч-Энергия», «Авангард», «Шинник», «Крылья Советов». К ним, возможно, присоединится «Томь», если обыграет в дополнительное время «Тосно».

«Спартак» – явный фаворит

Если команда Массимо Карреры не возьмет Кубок, это станет настоящим позором. В четвертьфинале «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а среди возможных соперников красно-белых по 1/2 финала значатся такие громкие имена, как «Луч», «Томь» и «Тосно».

К слову, сегодня спартаковцы катком прошлись по младшим братьям из Нальчика, хоть и пропустили первыми. Пашалич, дважды Мельгарехо, автогол и Кутепов – голкипер нальчан Борис Шогенов пять раз вынимал мяч из сетки ворот.

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Бесконечная серия пенальти в Ростове

«Ростов» и «Амкар» выдали длиннющую серию одиннадцатиметровых: 24 удара и общий счет 9:10 в пользу пермяков! Даже голкиперы Песьяков и Нигматуллин выполнили по удару. Кстати, оба были точны.

Четвертьфинал «СКА-Хабаровск» – «Шинник» – антихайповая вывеска

Да-да, именно таким матчем Кубок России порадует нас 28 февраля грядущего года. Этот турнир настолько никому не нужен, что Валерий Газзаев предложил переименовать его в Кубок Президента:

«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир».

Кажется, только безумные идеи Газзаева и могут возродить интерес клубов РФПЛ к Кубку. Пока же за всех отдувается один «Спартак».

Полная сетка турнира – здесь.

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Россия. Кубок Россия Авангард Спартак
Комментарии (43)
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Спартач_навсегда
1508955105
не надо бежать впереди паровоза.....Крылья с Андрюхой еще покажут нам ,где раки зимуют,эта игра может быть сложнее чем финал.....верим!!!ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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leonard1984
1508956705
Не говори гоп пока не перепрыгнул!
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ssspartak
1508957786
а кто мешал выкладываться на поле в матчах кубка зениту, краснодару, цска, локо? разве что их же амбиции в гонке чемпионата и игры на два фронта, это палка о двух концах. естественно клубам фнл нужнее этот трофей - поэтому такой вот ситуэйшн. по мне так всё логично
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Полная Канистра
1508957890
погоняло нам не нужен спешка ни к чему хорошему не приводит к каждому матчу свой подход и полная отдача шаг за шагом
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4agaaa
1508958874
И ростов и рубин вылетели... три игры с соперниками явно уступающими в классе! Трофей близко, удачи!
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Правдоруб100
1508962037
Кто же такой заголовок придумал? Спартак может проиграть САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ команде России!!! Так, скорее всего и будет...
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red-white-forever
1508969530
Кубок России. 1/8 финала Спартак (Москва) – Спартак-Нальчик – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция Голы: 0:1 – Медников, 19; 1:1 – Пашалич, 30; 2:1 – Мельгарехо, 48; 3:1 – Мельгарехо, 52; 3:2 – Гугуев, 58; 4:2 – Жилов, 82; 5:2 – Кутепов, 90+1. Кубок английской лиги. 1/8 финала Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:3 (2:0) Голы: 1:0 – Сиссоко, 6; 2:0 – Алли, 37; 2:1 – Айю, 55; 2:2 – Айю, 60; 2:3 – Огбонна, 70 везде упираются, но срут только Спартак
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hikakin
1508970590
если бы в регламенте было, что победитель получит путевку в ЛЧ, то в кубке сразу все бы заиграли. А переименовать кубок именем президента, чтобы играли в лужниках? Чушь сморозил, также не кому не нужен будет этот кубок (лишь бы жопу где то полизать)
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woyser
1508971661
Какая млять убогая писанина! Один Спартак ***** достоин Кубка России и обязан его взять! Другие клубы просто блохи мелкие не достойные его! Аффтар гонит! На то он и Кубок России, что за него борятся все профклубы России, а начинают розыгрыш даже любители из третей лиги. Это совсем иной турнир, здесь слабые клубы подходят к каждой игре с остервенением и сумасшедшей отдачей, сильные команды проверяют на деле скамейку и дают шанс игрокам с небольшой практикой, и это нормально (по всей Европе, клубы на кубковые игры делают ротацию составов. Отсюда и непредсказуемые результаты) Люди пишущие, что кубок не нужен командам РФПЛ, просто чушь несут. Все футболисты мечтают поднять его над головой. И не факт, что Спартак пройдёт крылья и это в принципе будет нормально. Потому что это КУБОК!!!
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OfaZavr
1509010790
Мне кажется заранее не стоит думать что кубок легко возьмем, любая команда может очень сильно нервы помотать что вчера Нальчик и продемонстрировал , поэтому ни с кем легко не будет.
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