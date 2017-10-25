«Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

Курский «Авангард» продолжает поход за Кубком
В прошлом раунде они обыграли ЦСКА, в этом – расправились с «Тамбовом». История скромной команды из Курска пишется на наших глазах.
Засилье ФНЛ
В этом сезоне клубы из РФПЛ махнули на Кубок рукой, так что в 1/4 финала мы увидим массу команд из ФНЛ: «Луч-Энергия», «Авангард», «Шинник», «Крылья Советов». К ним, возможно, присоединится «Томь», если обыграет в дополнительное время «Тосно».
«Спартак» – явный фаворит
Если команда Массимо Карреры не возьмет Кубок, это станет настоящим позором. В четвертьфинале «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а среди возможных соперников красно-белых по 1/2 финала значатся такие громкие имена, как «Луч», «Томь» и «Тосно».
К слову, сегодня спартаковцы катком прошлись по младшим братьям из Нальчика, хоть и пропустили первыми. Пашалич, дважды Мельгарехо, автогол и Кутепов – голкипер нальчан Борис Шогенов пять раз вынимал мяч из сетки ворот.
Бесконечная серия пенальти в Ростове
«Ростов» и «Амкар» выдали длиннющую серию одиннадцатиметровых: 24 удара и общий счет 9:10 в пользу пермяков! Даже голкиперы Песьяков и Нигматуллин выполнили по удару. Кстати, оба были точны.
Четвертьфинал «СКА-Хабаровск» – «Шинник» – антихайповая вывеска
Да-да, именно таким матчем Кубок России порадует нас 28 февраля грядущего года. Этот турнир настолько никому не нужен, что Валерий Газзаев предложил переименовать его в Кубок Президента:
«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны.
Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир».
Кажется, только безумные идеи Газзаева и могут возродить интерес клубов РФПЛ к Кубку. Пока же за всех отдувается один «Спартак».
Полная сетка турнира – здесь.
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