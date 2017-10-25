«Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

Курский «Авангард» продолжает поход за Кубком

В прошлом раунде они обыграли ЦСКА, в этом – расправились с «Тамбовом». История скромной команды из Курска пишется на наших глазах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Засилье ФНЛ

В этом сезоне клубы из РФПЛ махнули на Кубок рукой, так что в 1/4 финала мы увидим массу команд из ФНЛ: «Луч-Энергия», «Авангард», «Шинник», «Крылья Советов». К ним, возможно, присоединится «Томь», если обыграет в дополнительное время «Тосно».

«Спартак» – явный фаворит

Если команда Массимо Карреры не возьмет Кубок, это станет настоящим позором. В четвертьфинале «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а среди возможных соперников красно-белых по 1/2 финала значатся такие громкие имена, как «Луч», «Томь» и «Тосно».

К слову, сегодня спартаковцы катком прошлись по младшим братьям из Нальчика, хоть и пропустили первыми. Пашалич, дважды Мельгарехо, автогол и Кутепов – голкипер нальчан Борис Шогенов пять раз вынимал мяч из сетки ворот.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бесконечная серия пенальти в Ростове

«Ростов» и «Амкар» выдали длиннющую серию одиннадцатиметровых: 24 удара и общий счет 9:10 в пользу пермяков! Даже голкиперы Песьяков и Нигматуллин выполнили по удару. Кстати, оба были точны.

Четвертьфинал «СКА-Хабаровск» – «Шинник» – антихайповая вывеска

Да-да, именно таким матчем Кубок России порадует нас 28 февраля грядущего года. Этот турнир настолько никому не нужен, что Валерий Газзаев предложил переименовать его в Кубок Президента:

«Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны. Вот тогда будет отношение: его ценность, значимость. Мне кажется, вот это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир».

Кажется, только безумные идеи Газзаева и могут возродить интерес клубов РФПЛ к Кубку. Пока же за всех отдувается один «Спартак».

Полная сетка турнира – здесь.

[poll id=1456]