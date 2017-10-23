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    • Исторический «Спартак», кризисный ЦСКА, рекордный Мбаппе. Главные материалы недели на «Бомбардире»

    Исторический «Спартак», кризисный ЦСКА, рекордный Мбаппе. Главные материалы недели на «Бомбардире»


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    Голосов: 0
    23.10.2017 09:00
    Что снова творится с «Динамо»? Как выглядит самый необычный еврокубковый выезд этого сезона? Почему про Аршавина и его личную жизнь снова заговорили? Подборка главных текстов недели − вы знаете, что делать.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 24 октября 2017, 14:27

      Сглазили Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 октября 2017, 16:10

      Гинер, это который лучший менеджер в футболе, твёрдой рукой, целенаправленно ведёт , великий в прошлом клуб, ЦСКА в ФНЛ. Если подобные менеджеры за что нибудь берутся, после них остаётся разруха и пепел. Вспомним до чего довёл Спартак подобный руководитель Червиченко.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 октября 2017, 10:15

      В ЦСКА после ухода Слуцкого, хотя началось еще и при нем, творится что-то не понятное.

      1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > TUMS 23 октября 2017, 11:48

      Состав нужно менять , скамейку иметь , которая сможет заменить в любой момент основу , а клуб играет в обороне одни старики и косяк васин , с нападением не лучше , его вообще нет , Дзагоев хрустальный , остается всего несколько сильных игроков , но на 3-4 игроках не уедешь далеко

      0
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