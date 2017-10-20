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    • «Так дешево ел, когда был студентом». Самый необычный выезд сезона

    «Так дешево ел, когда был студентом». Самый необычный выезд сезона


    4.3
    Голосов: 8
    20.10.2017 11:30
    «Локомотив» не смог обыграть бывший клуб Александра Ерохина, но побывал в интересном месте.

    «Шериф» базируется в столице Приднестровской Молдавской Республики – Тирасполе. Эта страна официально не признается мировым сообществом, но при этом живет самостоятельной жизнью. Футбол и религия – две вещи, которые объединяют жителей двух республик с правого и левого берегов Днестра.

    В ПМР проводится чемпионат по футболу, но его можно назвать любительским. Команда, ставшая чемпионом, не участвует в еврокубках и за победу в турнире получает скорее моральное удовлетворение. Сам «Шериф» играет в чемпионате Молдовы, где обыгрывает всех. За последние 17 лет клуб из Тирасполя взял 15 чемпионских титулов. Молдова превышает население ПМР в восемь раз, но ее клубы не могут составить стабильную конкуренцию «Шерифу». У страны, которая является членом УЕФА, нет даже своего собственного стадиона.

    «В 2007 году наши власти снесли Республиканский стадион. Легендарное место. Туда приезжала Италия с Буффоном и Мальдини, Германия с Каном и Матеусом, а Бекхэм на нем даже свой первый матч за сборную сыграл. Сборная Молдовы принимает своих соперников на арене «Зимбру», но это частный, а не государственный стадион. Следующая по вместимости арена находится в Орхее и вмещает всего три тысячи.

    Обидно за внутренний футбол. Там «Шериф» настолько впереди планеты всей, что между ним и другими конкурентами огромная пропасть во всем, начиная от бюджета и заканчивая стратегией управления, селекцией и результатами в еврокубках. В нашей стране немало богатых людей, но они не хотят вкладывать деньги в развитие местных клубов, как это делает президент «Шерифа» Виктор Гушан», – рассказывает один из молдавских журналистов, с которым я еду на игру в Тирасполь.

    В Приднестровье нет международного аэропорта, поэтому если вам нужно попасть туда срочно, придется лететь самолетом до столицы Молдовы – Кишинева, а потом уже на автобусе, маршрутке или такси ехать около 65-70 километров. Таксисты неохотно хотят ехать в ПМР из-за того, что у многих нет всех нужных документов для въезда на эту территорию. «Могу довести вас до границы, а там вызовете местное такси в Бендерах и на нем уже поедете дальше в Тирасполь», – предлагает мне вариант один из таксистов.

    Перед въездом в республику молдавские пограничники нас даже не досматривают. Вся процедура занимает меньше минуты. Истории о том, что в Приднестровье ходят повсюду люди с автоматами, а по улицам ездят танки, больше похожи на чьи-то галлюцинации. За все время в окне транспорта виднеются только два танка при въезде в Бендеры, но они скорее смахивают на атрибуты или экспонаты музея военной техники.

    Тирасполь напоминает обычный провинциальный российский город. Вывески тут только на русском, в отличие от Кишинева и других городов Молдовы, где все на латинице. В центре города висит огромный билборд, напоминающий о том, что в этом году футбольный клуб «Шериф» празднует 20-летний юбилей со дня основания.

    Стратегия клуба заключается в том, чтобы обкатывать игроков и продавать в более сильные чемпионаты. Здесь играл Чиди Одиа, рос лучший бомбардир в истории «Сатурна» Сергей Рогачев, раскрывался бывший защитник «Москвы» Александр Епуряну. «Шериф» открыл дорогу в большой футбол игроку сборной России и «Зенита» Александру Ерохину, когда тот не проходил в основной состав своего родного «Локомотива». В клубе набирались опыта не только будущие игроки РПФЛ, но и тренерские кадры. Например, здесь начинали карьеру Леонид Кучук и Олег Кононов.

    ***

    Болельщики «Локо» в своем большинстве добираются до Тирасполя в день матча. Многие успевают приехать лишь за час-два до начала игры. Большинство приятно удивляются местным ценным на еду с напитками в барах, кофе и ресторанах. «Я так плотно поел, попробовал местного коньяка и вина, а когда мне принесли счет, даже неудобно стало. На такую маленькую сумму я последний раз ел в студенчестве. Подумал, что официантка ошиблась. Но нет. Все получилось правильно», – рассказывает фанат «Локомотива» по прозвищу Чума.

    Еще больше фанаты из России восхищаются, когда видят спортивный комплекс «Шериф». Огромное сооружение включает в себя восемь тренировочных полей, главную арену на 14 тысяч зрителей, еще одну – на 10 тысяч, а также крытый манеж и ледовый каток. Общая капитализация проекта оценивается сотнями миллионов долларов. Президент «Шерифа» Виктор Гушан также построил в Тирасполе собор и церковь.

    За свою еврокубковую историю чемпион Молдовы дважды встречался с российскими клубами. В 2006 году это был московский «Спартак» в Лиге Чемпионов, а в 2013-м – махачкалинский «Анжи» в Лиге Европы. Ни в одном из этих матчей «Шериф» не проигрывал, но ничьи были на руку российским клубам. Так, «Спартак» прошел дальше за счет гола на чужом поле (1:1 и 0:0), а «Анжи» сыграл 0:0 на выезде и 1:1 дома, но этого хватило, чтобы дальше из группы вышли махачкалинцы.

    Не смог обыграть тираспольчан и «Локомотив». «Это ваш механик провода перекусил и что-то намутил, поэтому у судьи и сработал датчик», – шутит в перерыве один из болельщиков «Локомотива». «Ага, он уже заряжен и во втором тайме проделает такой трюк еще раз. Мы победим 2:1, вот увидишь», – отвечает ему болельщик «Шерифа». В первой половине команды обменялись голами, но затем ближе к победе был «Шериф». Гилерме спас «Локомотив» от проблем. Российский клуб увез стратегически важную ничью.

    После матча даже Юрий Семин признается, что доволен результатом: «Ничья в таком матче на выезде – хороший для нас исход исходя из таблицы. Мы сохранили за собой первое место в группе, и у нас впереди два домашних матчах. Мы сыграли со всеми нашими соперниками, и могу сказать, что с «Шерифом» было тяжелее всего. Если бы не система с определением пересечения мяча, я бы мог сейчас с вами поговорить о том, что нам несправедливо засчитали гол. А так все честно и справедливо. Я всегда говорил, что такая система должна работать и на всех матчах чемпионата России».

    А вот болельщики «Локо», в отличие от их тренера, недовольны результатом: «Не хочу возвращаться в Москву. «Мясные» теперь нас затравят. Они прибили «Севилью» 5:1, а мы отскочили и чуть не проиграли молдавскому клубу», – жалуется после матча один из них. Зато этот выезд они будут вспоминать еще долго.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 8
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 22 октября 2017, 23:04

      если шериф выйдет из группы,будет чудо

      0
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 21 октября 2017, 05:42

      шериф серьезные ребята

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 октября 2017, 00:27

      Локомотив мог и проиграть.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 октября 2017, 15:02

      Да, там российские военнослужащие считаются богачами: самый салага контарктник рядовой получает около 25 российских рублей, а местный программист или хороший врач получает в переводе на российские - 6-8 тысяч))) Поэтому российские военные там завидные женихи)) Не говоря уже о офицерском составе
      Я оттуда 12 литров коньяка вез и 15 вина - на границе еле пропустили, и то благодаря дембельской форме))) Безумно дешевый местный алкоголь, но качественный

      1
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ > Артурка32 20 октября 2017, 15:57

      12 литров коньяка вез и 15 вина-наливай)

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 17:09

      Уххх...это было 8 лет назад))))

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni > Артурка32 20 октября 2017, 18:22

      вот чушь! ЗП у хорошего врача в переводе на ваши российские - от 15000-20000 руб. Зарплаты здесь такие как в обычных городах России, сопостовимых по размеру. Алкоголь недорогой и качественный благодаря наличию отличного климата для винограда и заводу (тоже отличному).

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Joni 20 октября 2017, 21:57

      Молодцы что при таких же зп как в России такие цены низкие на все в отличие от ьой же самой России где пеннсии и зп ниже прожиточного минимума а цены везде почти как в Москве а то и дороже.

      4
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Joni 21 октября 2017, 08:05

      читай выше когда я там был, 7-8 лет назад
      вот именно что 15-20 сейчас, где ты такие з/п в России видел? где нибудь в провинциальном городке?

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni > Артурка32 21 октября 2017, 18:33

      7-8 лет назад было тоже самое и даже лучше. Я на рынке зарабатывал 200-300$ тогда. Думаю хороший врач (естественно в хорошей клинике, не государственной) имел уж точно больше обычного торгаша как я.

      -1
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      Рейтинг: +3

      Joni > Dellleone 21 октября 2017, 18:35

      ЗП такие только у хороших работников. Такие везде будут минимум 20000 иметь, а обычный люд нигде нормально не заработает, если вообще хоть какую-то работу найдёт. Так что кризис.

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Joni 24 октября 2017, 08:12

      А все равно меньше, чем самый салага российской армии) рядовой контрактник тогда получал 25000.....сейчас незнаю, но думаю чуть больше

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