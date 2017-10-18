Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

    От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?


    2.8
    Голосов: 4
    18.10.2017 17:00
    Лучший футболист в истории новейшей России остается важным ньюсмейкером. Правда, уже не на футбольном поле.

    Что происходит?

    В феврале мы показывали фотографии жены Андрея Аршавина – Алисы Казьминой. Андрей и Алиса вступили в брак в сентябре прошлого года, но теперь подоспели грустные новости: они больше не вместе, жена подает на развод. Об этом Алиса сообщила в интервью Life.ru:

    «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла».

    Для тех, кто не в курсе: у супругов уже есть общий ребенок – девочка, которую они назвали необычным именем Есения. Кроме того, пара воспитывает двух детей Алисы от ее предыдущего брака.

    Это точно правда?

    После молнии от Life.ru ситуация несколько запуталась – в первую очередь, благодаря инстаграму Алисы, где недавно появился вот такой пост. Обратите внимание на комментарии:

    Портал Woman's Day даже составил хронику инстаграма Алисы. На ее основании можно предположить, что в семье Аршавина все в порядке, а слухи о предстоящем разводе – не более, чем слухи.

    И все-таки они разводятся

    В интервью изданию «СтарХит» супруга Аршавина сообщила, что не только она имеет доступ к своим соцсетям. Кроме того, она подтвердила информацию о скором расторжении брака:

    «В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду».

    А напомните, как Аршавин играет за «Кайрат»?

    На уровне чемпионата Казахстана Аршавин – по-прежнему звезда и красавчик. Совсем недавно он выиграл с «Кайратом» Кубок Казахстана, а, кроме того, он до сих пор забивает балдежные голы – вроде этого.

    Чемпионат Казахстана играется в три круга и совсем скоро завершится: «Кайрату» осталось сыграть три матча, а потом – финиш. Команда Аршавина уже обеспечила себе как минимум второе место и участие в Лиге Европы. Теоретические шансы на титул у «Кайрата» все еще есть, но они минимальные: отрыв «Астаны» от второй строчки составляет четыре очка при одной игре в запасе. Отыграть семь очков на такой короткой дистанции – задача практически невыполнимая.

    Кстати, возможно, Аршавин уже сейчас завершит карьеру

    В том же интервью для Life.ru Алиса сообщила, что нынешний сезон – последний в карьере Андрея. Тем не менее, технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий эту информацию пока опроверг:

    «У нас с Аршавиным есть договоренность – поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 февраля 2018, 02:21

      Он лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 19 октября 2017, 16:35

      "Хотите, чтобы Аршавин еще поиграл?"
      Да, в общем то, пох. Да блистал, да, был звездой российского масштаба, и даже в Англии его на пол сезона хватила. Но, как говорится, "умерла - так умерла".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 19 октября 2017, 15:25

      На мой взгляд одни из самых талантливых игроков России (а может и самые талантливые) были атакующие полузащитники Измайлов и Аршавин. Конечно, Аршавин имеет более крутые выступления, в Арсенале поиграл пару сезонов очень даже здорово. Измайлов тоже в Европе играл, но не в таком топ-клубе, хотя Спортинг достаточно сильная команда. Но все-таки они имели шанс сделать более крутую карьеру себе в Европе. Но если первому помешали травмы и порой форс-мажорные обстоятельства, то для второго помехой явился он сам для себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 19 октября 2017, 14:11

      Великий гений Российского футбола. Но сложно представить уровень, которого мог достичь относись по другому к своему делу. Но свое имя в историю вписал. Респект.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      Mariner 19 октября 2017, 00:43

      Как уже задолбали все эти дрязги с бабами футболеров... Вот вообще не интересно! Он футболист и этим интересен. Всё, что вне поля - всё на фиг!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      20012345 19 октября 2017, 00:33

      Красиво, технично, изобретательно - лучший Аршавин!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 октября 2017, 20:48

      потпортил свою репутацию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25066

      bset 18 октября 2017, 20:25

      Из-за таких не самых хороших поступков нефутбольных карьеру и загубил. По одному видео перед английским клубом все понятно. А мог вырасти в большую звезду. Очень жаль...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro 18 октября 2017, 19:59

      Мы можем только обсуждать, но судить Андрея Сергеевича не нам... Всё что мог сделать, он сделал... Кто-то его ненавидит, кому-то он подарил незабываемые впечатления... Всё было и ещё многое будет... Родные и близкие оценят, а это самое главное... А желтизна и сплетни, к сожалению, ещё долго будут сопровождать его...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 18 октября 2017, 19:09

      В современной России лучший, кто бы что не говорил!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 