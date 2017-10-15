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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чемпионат России разочаровал. Это страшно


    2.2
    Голосов: 23
    15.10.2017 21:40
    У нашего любимого турнира получились очень грустные выходные.

    До перерыва на матчи сборных «Зенит» был самым интересным клубом России. Команда не проигрывала, а прогрессировал в ней даже Александр Кокорин. Теперь скис и «Зенит». Перерыв на сборные на наши клубы повлиял плохо.

    Мы рассказывали про ужасную рекламу английского футбола в исполнении «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью любит закрыто играть с равными командами. За это его уже не любят болельщики, но клуб хотя бы добивается результата. У российских топ-команд теперь не получается даже так. В чемпионскую гонку неожиданно вернулся ЦСКА, обыгравший «Краснодар» Шалимова. «Вы просыпаетесь и критикуете нас, когда мы проигрываем», – утверждает тренер «Краснодара». И в этой фразе весь ужас нашего футбола. Здесь все привыкли к похвалам, а при неудачах отвечают только словами. Даже когда команда просто стоит на месте.

    «Зенит» за несколько месяцев стал самым прогрессивным клубом Премьер-лиги. Новый состав со звездными аргентинцами, именитый тренер, классный менеджмент – все это должно делать «Зенит» лучшей командой страны во всем. Но на заполненную арену приехал тульский «Арсенал» и легко выиграл за счет самоуспокоенности фаворита. Неизвестный замбиец переиграл соперников и забил победный гол, а Владимир Габулов даже толком не вступал в игру. Первый удар в створ ворот «Зенит» нанес только на 40-й минуте. Со всей собственной звездностью и номинальными преимуществами.

    Коллектив Манчини расслабило поражение «Локомотива». Интрига в российский футбол вроде бы возвращается. Но разве она не выглядит искусственной? Тот же «Локомотив» уже проигрывал «Тосно» и «Амкару». Теперь к этому списку команд добавилась еще и «Уфа». С командой Семака «Локомотив» так и не смог сыграть с возможной позиции чемпионской силы. Клуб, по очкам претендующий на титул, строил футбол от соперника. «Уфа» превзошла «Локомотив» по общему количеству ударов и по ударам в створ. Юрий Семин даже не думает учиться на предыдущих поражениях. Поэтому в двух очках от удивлявшего «Локо» уже находится ЦСКА. Стабильность снова готова всех переиграть.

    В семи сыгранных матчах тура забито всего 12 голов. Четыре встречи закончились минимальными победами одной из команд. Две недели Россия жила без клубного футбола, но получила сомнительное зрелище. Самой яркой игрой оказалось противостояние «Рубина» Бердыева и обновленного «Ростова». Обе команды перед этим матчем имели серии поражений и только разочаровывали. А теперь Сослан Джанаев, едва залечивший спину, играет на уровне лучших вратарей Европы. Кому-то это покажется крутым. Но разве крут тот чемпионат, где теперь нет ни одной топовой команды? Все номинально готовы удивлять, но бесконечные провалы фаворитов уже становятся привычными.

    Российская Премьер-лига не похожа ни на одну ведущую лигу Европы. Нам не хватает яркости и зрелища. Когда разочаровывают даже топ-клубы, людей не заманишь на футбол никакими акциями. И это страшно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 23
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 октября 2017, 01:41

      Звёздный коллапс. Ужас, а не тур. Что будет дальше? Будем смотреть. Удачи нашим клубам в Европе!

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      Рейтинг: +22

      LERDAV 17 октября 2017, 20:38

      ЧЕМ больше будем покупать средних иностранцев тем будет хужи. Какой классный чемпионат был при Хомоче, Бескове, ЯШИНЕ,Федотове,Боброве, Нетто, Стрельцове,Иванове, Башашкине, Савдунине, Помамореве,Понедельниле,Карцеве,Ильине,Парамонове,Симоняне,Численко, И всех всех без исключечия с 1945 по1965 года и еще немножко позже пока не стали покупать зарубежных в Футбол и Хоккей и у руля были свои професионалы спорта без сумашедших зарплат.Вот о ком надо писать и показывать молодежи как ИГРАЛИ, как боролись за чемпионство и КУБОК основными составами, Как обыгрывали в ФУТБОЛ и ХОККЕЙ только своими Родными Великими мастерами практически за "не понюх табака" а за честь клуба ,Страны и свое собственное достоинство

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 октября 2017, 19:52

      Просто БРЕД!!! Автор не смотрел игру ! Один проигрыш за 13 игр - это плохой результат??? Особенно удивляет - " Арсенал легко выиграл,,, " ??? Дальше и обсуждать нечего ! Автор просто МУДИЛО !!!

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Zenmaster 16 октября 2017, 20:23

      Я смотрел вчера матч. Зенит Дно вчера был. Пешеходы на светофоре быстрее бегают и ловче маневрируют. Позор, когда Зенит в полном стартовом составе сливает безвольно 0-1 на своем поле 10-й команде чемпионата. Факт в том, что даже желания отыграться не было. автор абсолютно прав. Футбола в России не будет, покавсе ждут похвалы, а не когда все ищут конструктив и недостатки даже в ярких матчах. А самое главное этот конструктив воспринимать. а не обижено фыркать.

      4
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 16 октября 2017, 18:53

      Прошу прощения, конечно, но мнение своё выскажу.
      Чем так знаменита АПЛ кроме потрясной атмосферы даже на матчах середняков и аутсайдеров? кроме огромных трансферных трат? кроме шикарной картинки в каждом матче с точки зрения ТВ, а не обязательно содержания игры? кроме хороших доходов с теле прав и атрибутики?
      Да как раз тем, что практически каждый матч любая команда играет как свой финал, что последняя команда чемпионата может обыграть прошлогоднего чемпиона с шикарным составом.
      Тем, что игроки середняка и аутсайдера выгрызают газон и отрывают ноги соперникам, что играют от души.
      А в РФПЛ, когда так действует беззвездная команда, выигрывает у записного фаворита, это внезапно скучно. Убого и провально.
      Двойные стандарты такие двойные.

      5
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > dddolphin 16 октября 2017, 20:38

      Пожалуй, тоже выскажу свое мнение. АПЛ - лига дырявых команд (МанСити и Челси не в счет), которые выходя в очных играх с соперниками из любой топ - 5 лиги регулярно обсэраются и показывают свой истинный уровень. Когда против них играют в футбол, а не в "буцай головешку", их сметают с газона. Так вот, АПЛ - это атмосфера даже на матчах середняков и аутсайдеров, да, шикарная картинка в каждом матче, да, гигантские доходы с телеправ и атрибутики. Это прежде всего медиапроект. В Англии в футбол закончили играть с уходом А. Фергюсона. Все остальное - позор и профанация. Приходы таких, как Гвардиола показывают, что когда появляется человек, знающий и любящий играть в футбол, там разговоры про дерзких середняков прекращаются.

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Ronaldinho R10 16 октября 2017, 21:19

      Соглашусь, но отчасти.


      По еврокубкам, да, что-то типо того...


      А про Гвардиолу, он пока еще ничего не добился в АПЛ, а потратил довольно не плохо...


      Когда выиграет что либо, то можно будет говорить что тренер всем всё доказал, и его команда не мешок денег, а футболисты высокого уровня.


      А на данный момент, да, Сити показывает шикарный уровень.


      Если сопоставить АПЛ и РФПЛ, Сити и Зенит, то по идее Питерцы тоже должны быть вне конкуренции, но на сейчас, они просто получше играют, чем все остальные, и их проигрыш не делает наш чемп унылее, скучнее и прочие синонимы. я именно это пытался донести первым сообщением. Зенит, к слову, как и прочие наши клубы, и любимый ЦСКА в их числе, могут слить в ЕК вообще любой команде, независимо от лиги...

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      Рейтинг: +71

      nikki22 > Ronaldinho R10 17 октября 2017, 02:26

      Сэра А.Фергюсона )

      0
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      Рейтинг: +141

      datura 16 октября 2017, 18:47

      рфпл это вам не в футбол играть! :)))

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      Рейтинг: +3798

      serppion 16 октября 2017, 13:12

      "У нашего любимого турнира получились очень грустные выходные".
      Это кому как! Статейка предвзятая. Чувствуется, что Александр Плеханов явный поклонник Зенита. Для журналиста это либо не профессионализм, либо продажность.

      8
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      Рейтинг: +71

      nikki22 > serppion 17 октября 2017, 02:27

      для него это глупость

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 12:45

      Что за бред Зеня профукал и сразу скучно, у нас очень даже классные выходные получились, а за такую игру Арсенал и наказал их. все справедливо.

      9
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      Рейтинг: +557

      CSKA №1 16 октября 2017, 12:21

      ЦСКА вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 16 октября 2017, 12:20

      Да 80% России как минимум,рады такому развитию событий,,,дай бог чтоб и дальше маленькие клубы обыгрывали Питерских пижонов,зажравшихся за госденьги

      8
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 16 октября 2017, 10:33

      Рано или поздно,так или иначе, всё будет так как надо !

      3
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