Фанаты «МЮ» поют кричалку про пенис Лукаку. Что-что?

Этим летом Ромелу Лукаку бросил «Эвертон» и ушел в «Манчестер Юнайтед». Бельгиец тут же расчехлил гранатомет и начал пачками забивать голы, а фанаты «Юнайтед» сочинили про него кричалку. В ней говорится о том, что «Лукаку – наш гений, который имеет 24-дюймовый пенис и забивает голы».

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24 дюйма (то есть примерно 60 сантиметров) – действительно нереальный показатель, но в Англии нашлись правозащитники, которым не понравился этот фанатский креатив. Организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией и унижением человеческого достоинства в рамках профессионального спорта, посчитала кричалку оскорбительной по отношению к другим субъектам футбола. В «Манчестер Юнайтед» была направлена просьба о том, чтобы песенка о пенисе Лукаку больше не звучала на английских стадионах – но, как вы думаете, что произошло на этих выходных?

Все правильно: Ромелу отгрузил победный мяч «Саутгемптону», а фанаты «МЮ» снова сообщили всему миру, что 24 дюйма их любимца – это гениально.

В клубе уже выступили с заявлением и пообещали найти болельщиков, распевавших кричалку: