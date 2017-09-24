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Фанаты «МЮ» поют кричалку про пенис Лукаку. Что-что?

Этим летом Ромелу Лукаку бросил «Эвертон» и ушел в «Манчестер Юнайтед». Бельгиец тут же расчехлил гранатомет и начал пачками забивать голы, а фанаты «Юнайтед» сочинили про него кричалку. В ней говорится о том, что «Лукаку – наш гений, который имеет 24-дюймовый пенис и забивает голы».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

24 дюйма (то есть примерно 60 сантиметров) – действительно нереальный показатель, но в Англии нашлись правозащитники, которым не понравился этот фанатский креатив. Организация Kick It Out, борющаяся с дискриминацией и унижением человеческого достоинства в рамках профессионального спорта, посчитала кричалку оскорбительной по отношению к другим субъектам футбола. В «Манчестер Юнайтед» была направлена просьба о том, чтобы песенка о пенисе Лукаку больше не звучала на английских стадионах – но, как вы думаете, что произошло на этих выходных?

Все правильно: Ромелу отгрузил победный мяч «Саутгемптону», а фанаты «МЮ» снова сообщили всему миру, что 24 дюйма их любимца – это гениально.

В клубе уже выступили с заявлением и пообещали найти болельщиков, распевавших кричалку:

«Клуб сотрудничает с полицией по этому вопросу и запросил у «Саутгемптона» записи с камер видеонаблюдения. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто проигнорировал просьбу не исполнять данную песню».

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу
Комментарии (17)
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WhiteEgon
1506258689
А у нас пели только про Шаву: 'Маленький член сборной России, сборной России маленький член' Слепакова.
И никто ведь не жаловался )))
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OfaZavr
1506265303
Надоели уже эту тему развивать. Что футбольные новости кончились.
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Masteralex
1506273357
вместо того чтобы запрещать, лучше бы придумали новую фразу, которая рифмуется с гением :)
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Ronaldinho R10
1506276484
Демократия так и прет. Запреты, суды, оскорбления.
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Ubuntu
1506284934
Это всё из-за тех у кого пенисы меньше. Ребята комплексуют)))
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antonson10
1506321266
Мы с Лукаку порвем всем сраку! вот что надо кричать на стадионе, ща антилгбтшники сагрятся)
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Михаил Шевченко
1506321663
Норм
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D'achkov
1506344882
а что здесь такого? у них члена нет что ли чтобы запрещать это?
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mihail200606
1506357767
идиоты эта организация.. только акцентируют внимание .. ну пару матчей поорали бы еще и забыли..
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Karpathian
1507085973
Главное, чтобы негром не называли)))))
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