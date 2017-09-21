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    Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)


    3
    Голосов: 3
    21.09.2017 13:30
    Самый дорогой игрок мира много забивал и много ссорился.

    Принес пользу клубу на поле

    С результативностью у бразильца точно все в порядке – по итогам пяти туров уже девять очков по системе «гол плюс пас». Больше половины из них Неймар набрал в игре с «Тулузой» (6:2), где исполнил дубль из голов и хет-трик из передач. В Лиге чемпионов тоже стартовал с забитого мяча и голевого паса в первой игре с «Селтиком» (5:0). По обостряющим передачам и обводкам Неймар сейчас – абсолютный лидер французского чемпионата. Впрочем, этого тоже ждали.

    Назвал клоуном президента «Барселоны»

    Произошло это после большого интервью Жозепа Бартомеу, в котором глава «Барселоны» не скрывал расстройства из-за трансфера Неймара и претензий к бразильцу по ряду моментов. В ответ на это Неймар дал короткий в инстаграме под фотографией Бартомеу: «Этот президент – клоун» – и добавил ряд смайликов. Вот такая реакция.

    Пожаловался на свой бывший клуб

    Неймар обратился в ФИФА по поводу невыплаты «Барселоной» второй части бонуса в размере 26 миллионов евро. Притом ранее клуб хотел взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, а также 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность. Чем закончатся споры Неймара с «Барселоной» – неизвестно.

    Сорвал трансфер Луана в «Спартак»

    Да-да, уже как игрок «ПСЖ» Неймар поговорил с форвардом «Гремио» Луаном, которым сильно интересовался «Спартак». Неймар, как и нападающий «Ман Сити» Габриэл Жезус, посоветовали Луану выбрать более серьезный клуб. В общем, тоже повлиял на возможный трансфер, который в итоге не состоялся вообще. В «Спартак» отправился одноклубник Педро Роша, а Луан остался мечтать о Европе дальше.

    Влип в два скандала за несколько дней

    После игры с «Селтиком» Неймар отказался пожимать руку защитнику Энтони Ролстону, который весь матч окучивал его по ногам и вечно что-то кричал в его адрес. Впрочем, доставалось не только бразильцу – в середине поля Ролстон едва не убил Мотту, но каким-то чудом избежал удаления. Неймар с таким игроком дружить не захотел, на что шотландцы тут же стали жаловаться после игры.

    Неймара все это уже особо не интересовало. Оказалось, впереди поджидала еще более интересная ситуация. В матче шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» Алвес не дал Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару. В ответ на это Кавани не дал Неймару пробить пенальти. Обе попытки, кстати, были загублены, что еще больше повлияло на ситуацию.

    Говорят, в раздевалке игроки едва не подрались, а Неймар затем отписался в инстаграме от аккаунта Кавани. Весь этот цирк произошел в воскресенье, а обсуждают его и спустя четыре дня.

    Первый скандал Неймара в «ПСЖ». Что случилось?

    Футболки с его именем уже принесли 12 миллионов евро

    За месяц «ПСЖ» продал 120 тысяч маек с именем Неймара. Дошло до того, что в Nike уже опасаются, не будут ли выкуплены в ближайшее время все изготовленные футболки с Неймаром. Впрочем, прибыль компании, производящей экипировку, уже существенна – именно ей уходит значительная часть денег, тогда как «ПСЖ» достается лишь определенная сумма по контракту, а также бонус от продажи футболок.

    Своим переходом спровоцировал УЕФА на проверку «ПСЖ»

    Впрочем, в клубе на это отреагировали очень спокойно. «ПСЖ» удивлен тем фактом, что организация намерена сделать это, несмотря на то, что мы информировали обо всех переходах. Клуб не сомневается в том, что сможет доказать свое соответствие финансовым правилам УЕФА в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

    «Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», – отметил президент УЕФА Александер Чеферин. В действительности же мало кто верит в серьезные санкции в отношении парижского клуба.

    Поднял интерес к французскому чемпионату

    В цифрах на данный момент это не отразишь, однако есть данные о посещаемости «Парк де Пренс» – теперь на домашние матчи «ПСЖ» ходят на несколько тысяч болельщиков больше чем раньше. Остальное еще предстоит выяснить – и общую посещаемость, и ТВ-рейтинги, и многое другое, что связано с французской Лигой 1. Уже сейчас понятно, что прирост там будет, очень интересно, какой именно. А для всего чемпионата переход Неймара – еще и великолепный маркетинговый шаг.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3

      Joni 19 ноября 2017, 21:04

      кому не нравится Неймар (многим) интерес к Лиге 1 ещё больше ослаб

      -1
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      Рейтинг: +81

      Kugal 22 сентября 2017, 07:41

      лучше бы в Англию или Итальянский чемп пошел

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 22:00

      То что интерес к Лиги 1 поднялся, с приходом Неймара это точно.

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 21 сентября 2017, 21:58

      хорошо что я когда был в барсе в 13 году не посмотрел, что мне вместо неймара подсунули футболку месси, они как знали что мамке футболка месси подойдет лучше =)

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 сентября 2017, 21:50

      Неймар обезьяна не достойная даже банана.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 сентября 2017, 20:40

      ну звезду паря поймал не опесуемую после 222 лямов

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 сентября 2017, 19:31

      не зря его с барсы турнули... разминулся он с порядочным поведением

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