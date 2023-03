Голы, деньги и скандалы. Как Неймар провел эти полтора месяца в «ПСЖ» (очень насыщенно)

Принес пользу клубу на поле

С результативностью у бразильца точно все в порядке – по итогам пяти туров уже девять очков по системе «гол плюс пас». Больше половины из них Неймар набрал в игре с «Тулузой» (6:2), где исполнил дубль из голов и хет-трик из передач. В Лиге чемпионов тоже стартовал с забитого мяча и голевого паса в первой игре с «Селтиком» (5:0). По обостряющим передачам и обводкам Неймар сейчас – абсолютный лидер французского чемпионата. Впрочем, этого тоже ждали.

Назвал клоуном президента «Барселоны»

Произошло это после большого интервью Жозепа Бартомеу, в котором глава «Барселоны» не скрывал расстройства из-за трансфера Неймара и претензий к бразильцу по ряду моментов. В ответ на это Неймар дал короткий в инстаграме под фотографией Бартомеу: «Этот президент – клоун» – и добавил ряд смайликов. Вот такая реакция.

Пожаловался на свой бывший клуб

Неймар обратился в ФИФА по поводу невыплаты «Барселоной» второй части бонуса в размере 26 миллионов евро. Притом ранее клуб хотел взыскать с Неймара первую часть бонуса, выплаченную за подписание нового договора, а также 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10% за просроченную задолженность. Чем закончатся споры Неймара с «Барселоной» – неизвестно.

Сорвал трансфер Луана в «Спартак»

Да-да, уже как игрок «ПСЖ» Неймар поговорил с форвардом «Гремио» Луаном, которым сильно интересовался «Спартак». Неймар, как и нападающий «Ман Сити» Габриэл Жезус, посоветовали Луану выбрать более серьезный клуб. В общем, тоже повлиял на возможный трансфер, который в итоге не состоялся вообще. В «Спартак» отправился одноклубник Педро Роша, а Луан остался мечтать о Европе дальше.

Влип в два скандала за несколько дней

После игры с «Селтиком» Неймар отказался пожимать руку защитнику Энтони Ролстону, который весь матч окучивал его по ногам и вечно что-то кричал в его адрес. Впрочем, доставалось не только бразильцу – в середине поля Ролстон едва не убил Мотту, но каким-то чудом избежал удаления. Неймар с таким игроком дружить не захотел, на что шотландцы тут же стали жаловаться после игры.

Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9

Неймара все это уже особо не интересовало. Оказалось, впереди поджидала еще более интересная ситуация. В матче шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Лион» Алвес не дал Кавани пробить штрафной, передав мяч Неймару. В ответ на это Кавани не дал Неймару пробить пенальти. Обе попытки, кстати, были загублены, что еще больше повлияло на ситуацию.

Nobody told Cavani that Neymar gets to take PSG penalties now after this, Neymar might get first dibs next time! pic.twitter.com/HbnMDxqci2