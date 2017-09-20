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    «Динамо» потеряло лучшего игрока и не выигрывает. И что теперь делать?


    3.8
    Голосов: 9
    20.09.2017 00:25
    Виталий Ошовский разбирает проблемы «Динамо» и советует, как их решить.

    Травма Панченко

    От гостевого матча с «Краснодаром» вряд ли ждали победы, тем более «быкам» надо было исправляться после «Црвены Звезды» в ЛЕ. Но футбол динамовцев сильно удивил их болельщиков. Москвичи с первых же секунд закрылись в своей штрафной, причем организация игры «Динамо» была далека от стандартов чемпионского «Лестера». Если команда Раньери добровольно отдавала мяч соперникам, но в середине поля у них дежурил реактивный Варди, результативно врывавшийся в свободные зоны при контратаках. То у «Динамо» во встрече с «Краснодаром» на месте «Варди» играл Вандерсон – техничный, но возрастной нападающий, чье главное достоинство вовсе не рывок. Панченко же игроки «Краснодара» опекали максимально ответственно, из-за чего защита «Динамо» уже к середине тайма устала от колоссальной нагрузки. Антон Шунин спасал, но как только динамовцы пропустили, с игрой все стало понятно.

    Запасной стратегии Калитвинцев не показал и в следующих матчах со сборной России и «Зенитом». «Динамо» вновь доказывает: их единственное оружие − индивидуальный класс Панченко. Теперь же, после матча с «Арсеналом», динамовцы лишились и его. «Кирилл чувствует себя очень плохо. Он понимает, что травма колена у него серьезная», − признался доктор «Динамо» Александр Ярдошвили. Как стало известно на днях, Панченко выбыл до конца года.

    Еще больше команду взбудоражила новость, которая свалилась следом. По информации прессы, в ближайшее время тренера, который вывел Панченко из ФНЛ в сборную, могут уволить. Теперь, чтобы сохранить место, Калитвинцеву необходимо обыграть «Спартак-Нальчик» в Кубке России, а также не проиграть ЦСКА и «Локомотиву» в чемпионате.

    Трансфер Вандерсона не сработал

    Несмотря на шаткое положение, Калитвинцев на публике держится бодро. «Ребята молодцы, к ним никаких претензий у меня нет», − заявил тренер после, возможно, худшего матча сезона с «Арсеналом». Сразу после того, как Панченко унесли на носилках, Калитвинцев выпустил Вандерсона, но их связка с Бечираем пока совершенно не работает.

    Вандерсон, похоже, по-прежнему не понимает, в какой роли его видит Юрий Калитвинцев. Особенно заметно это было по ходу второго тайма матча с «Зенитом». «Я выпустил Вандерсона, чтобы тот наладил связь при переходе из обороны в атаку», − заявил тренер после игры с питерцами. Но бразилец мучительно искал себя где-то на левом фланге полузащиты, растерянно смотрел на происходящее и регулярно терял игроков. Вандерсон пока не совсем вписывается в тактику команды, но благодаря травме Панченко, бразилец явно получит еще не один шанс.

    Как выглядит «Динамо» без Кирилла в атаке, болельщики прекрасно убедились в матче со сборной России. Вероятно, теперь Калитвинцев пойдет на серьезные тактические изменения, даже несмотря на очень слабый выбор кадров.

    В чем выход

    Наиболее очевидное решение − перестроение формации с 4-2-3-1 на 4-3-3. Козлов и особенно Терехов готовы поддержать атаку, что создаст численное преимущество на флангах «Динамо». Это позволит «бело-голубым» создавать гораздо больше вариантов впереди. Именно их отсутствие – главная причина четырехматчевой безголевой серии. С подстраховкой тоже не должно быть проблем. Центрхавы Сапета, Тиам, Соу и Зотов в первую очередь заточены на подчищение оголенных зон и оборонительную работу.

    Схема 4-3-3 больше подойдет Бечираю и Вандерсону, который успешно играл по такой формации в «Краснодаре». Благодаря смещениям условно Ташаева и Катрича в центр штрафной, Вандерсон получит возможность оттягиваться чуть в глубину, где удобно вытаскивать матчи за счет поставленной техники.

    В решающих для тренера матчах с ЦСКА и «Локомотивом» так открыто играть не получится, и вот тут открывается возможность для использования «ложного форварда» со схемой 4-5-1. Лучше других туда подойдет обладающий сумасшедшей скоростью Александр Ташаев. При выносах мяча в район центрального круга – а именно так «Динамо» чаще всего выходит из обороны – Ташаев может исполнить ту самую роль «Варди».

    Калитвинцев вступает в самый сложный период за время работы с «Динамо». И если сейчас он не покажет, что готов меняться и пробовать новое, клуб рискует вернуться туда, откуда вышел этой весной. Но уже с другим тренером.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 29 сентября 2017, 20:57

      Не пойму, чему радуются люди? Типа того, что Димнамо в ФНЛ вылетит. Здесь печалиться надо, Шевченко (урод), откровенно бЬет (со всей дури) , своего колегу в колено. После чего, Панченко может ни когда больше не сыграть. Уважать надо партнеров, а не делать из них инвалидов! Здоровья Панченко и скорейшего возвращения!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 сентября 2017, 20:48

      Чего Динамо делать? Дорога проторенная - в ПерДив.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 сентября 2017, 18:39

      толковая статья.пока у Динамо в атаке,ну нечего не получаеться.

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 21 сентября 2017, 19:43

      Здоровья Панченоко! Хороший футболист, есть время для роста.

      1
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      Рейтинг: +43

      vayka 20 сентября 2017, 13:32

      выздоровления

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 сентября 2017, 07:20

      будет настрой будут и победы

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 сентября 2017, 00:15

      не вандерсона или неправильно юзают или уже за баблом поехал, карьера закончена

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 сентября 2017, 22:24

      Тренер не тот,солидарен с парнями ниже!С таким составом можно и нужно играть,но все снова в камень!Помню фланговыми навесами один сезон мясо играло,ничего хорошего не вышло(просто сравнил,если что)

      -1
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      Рейтинг: +452

      тёска 19 сентября 2017, 21:21

      надо бы сменить тренера,не хотят игроки играть при нём в рфпл

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 сентября 2017, 16:58

      Да звиздец полнейший тут и с Панченко печаль была полная, только и выезжали на ничьих, когда соперник забьет и расслабиться удручающей игрой Динамо.
      У Динамо и появлялся шанс на ничью игру свести за счет старания и того же Панченко.
      Кардинально надо игру менять, как в атаку идут это слез не хватит, каждый 3-й пас обрез и потеря мяча с получением контратаки.
      Периодами конечно игра проскакивает интересная, но опять же больше за счет старания игроков.

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