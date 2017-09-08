Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

В карьере Санчеса наступила не лучшая пора. Летом сборная Чили проиграла Кубок конфедераций, уступив в финале второму составу немцев, старт «Арсенала» вышел отвратительным (три очка в трех матчах), а сборная всухую проиграла два сентябрьских матча квалификации и уже вывалилась даже за пределы зоны стыков в своей южноамериканской группы. Причем шансы на выход на ЧМ-2018 теперь совсем невелики, учитывая календарь – помимо непростого Эквадора у Чили остался гостевой матч с мощной Бразилией.

Виноватого в Чили нашли мгновенно – конечно, это Алексис. Фанаты сборной создали в фейсбуке мероприятие: 5 октября у Национального стадиона пройдет марш, идею которого поддержало уже полсотни тысяч чилийцев. Люди обвиняют Санчеса в лени и лишнем весе. Они призовут Санчеса расстаться с его новой девушкой – актрисой Майте Родригес. По их мнению, причина всех бед – хрупкая блондинка, из-за которой Алексис потерял желание играть в футбол.

Ее, кстати, легко спутать по имени с известной американской актрисой Майте Мишель Родригес – звездой «Форсажа» и сериала «Остаться в живых». Но больше между ними нет никаких сходств. Публично Алексис и Майте заявили всему миру о своих отношениях совместными фотографиями, сделанными после Кубка конфедераций – они катались на вертолете и в целом весело проводили время.

В своем инстаграме девушка выкладывает фото семьи, собак (тут они с Алексисом точно сошлись) и, конечно, себя любимой. Что вообще о ней известно? Майте – дочь известной в чилийских кругах актрисы Каролины Арреги и продюсера Оскара Родригеса. С телевидением она знакома с ранних лет, рекламируя различные брендовые вещи, снимаясь в сериалах. В течение пяти лет Майте встречалась с чилийским актером, но рассталась с ним в прошлом году. А уже в этом похоже, переключилась на футбольный мир.

Здесь ее точно примут с радостью.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает