Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

В карьере Санчеса наступила не лучшая пора. Летом сборная Чили проиграла Кубок конфедераций, уступив в финале второму составу немцев, старт «Арсенала» вышел отвратительным (три очка в трех матчах), а сборная всухую проиграла два сентябрьских матча квалификации и уже вывалилась даже за пределы зоны стыков в своей южноамериканской группы. Причем шансы на выход на ЧМ-2018 теперь совсем невелики, учитывая календарь – помимо непростого Эквадора у Чили остался гостевой матч с мощной Бразилией.

Виноватого в Чили нашли мгновенно – конечно, это Алексис. Фанаты сборной создали в фейсбуке мероприятие: 5 октября у Национального стадиона пройдет марш, идею которого поддержало уже полсотни тысяч чилийцев. Люди обвиняют Санчеса в лени и лишнем весе. Они призовут Санчеса расстаться с его новой девушкой – актрисой Майте Родригес. По их мнению, причина всех бед – хрупкая блондинка, из-за которой Алексис потерял желание играть в футбол.

Ее, кстати, легко спутать по имени с известной американской актрисой Майте Мишель Родригес – звездой «Форсажа» и сериала «Остаться в живых». Но больше между ними нет никаких сходств. Публично Алексис и Майте заявили всему миру о своих отношениях совместными фотографиями, сделанными после Кубка конфедераций – они катались на вертолете и в целом весело проводили время.

В своем инстаграме девушка выкладывает фото семьи, собак (тут они с Алексисом точно сошлись) и, конечно, себя любимой. Что вообще о ней известно? Майте – дочь известной в чилийских кругах актрисы Каролины Арреги и продюсера Оскара Родригеса. С телевидением она знакома с ранних лет, рекламируя различные брендовые вещи, снимаясь в сериалах. В течение пяти лет Майте встречалась с чилийским актером, но рассталась с ним в прошлом году. А уже в этом похоже, переключилась на футбольный мир.

Здесь ее точно примут с радостью.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1504866788
Девчонка супер! А игра наладится! Так что все протестующие идут в лес)))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1504870973
У нас другой менталитет, нам эти 50 тысяч чилийцев никогда не понять - зачем они настолько сильно лезут в личную жизнь человека. Кстати странно, что они не задумываются о том, что своим давлением сами же и мешают Санчесу сосредоточиться на футболе!
Ответить
RealDiMoNMadrid
1504876596
50 тысяч желающих завладеть девушкой Алексиса хотят, чтобы он с ней расстался)) Потому что она красавица)
Ответить
Тони Монтана Б
1504876912
симпотичная девушка, но не чета русским красавицам)
Ответить
Garrincha58
1504878445
дело не в девушке а в Арсенале просто у него пропал интерес играть за канониров
Ответить
vayka
1504887182
шикарная
Ответить
ibragim_ibragimov_99
1504891505
Главное что она Санчесу нравится.
Ответить
cska-62
1505080017
Девочка без пирсинга, тату и прочих дикарских прибамбасов! То есть у неё есть ещё и мозги! Глаза красивые, да и всё остальное и прочее тоже очень даже ничего.

Алексис! Не слушай никого! Сам принимай решение (с учётом изложенного)!
Ответить
Рога и копыта
1506224515
ОЧ даже ничего девочка просто до него кто то ей 5 лет пользовался ну то есть не первой свежести
Ответить
Костефан
1507222484
хороша
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+