Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

В карьере Санчеса наступила не лучшая пора. Летом сборная Чили проиграла Кубок конфедераций, уступив в финале второму составу немцев, старт «Арсенала» вышел отвратительным (три очка в трех матчах), а сборная всухую проиграла два сентябрьских матча квалификации и уже вывалилась даже за пределы зоны стыков в своей южноамериканской группы. Причем шансы на выход на ЧМ-2018 теперь совсем невелики, учитывая календарь – помимо непростого Эквадора у Чили остался гостевой матч с мощной Бразилией.
Виноватого в Чили нашли мгновенно – конечно, это Алексис. Фанаты сборной создали в фейсбуке мероприятие: 5 октября у Национального стадиона пройдет марш, идею которого поддержало уже полсотни тысяч чилийцев. Люди обвиняют Санчеса в лени и лишнем весе. Они призовут Санчеса расстаться с его новой девушкой – актрисой Майте Родригес. По их мнению, причина всех бед – хрупкая блондинка, из-за которой Алексис потерял желание играть в футбол.
Ее, кстати, легко спутать по имени с известной американской актрисой Майте Мишель Родригес – звездой «Форсажа» и сериала «Остаться в живых». Но больше между ними нет никаких сходств. Публично Алексис и Майте заявили всему миру о своих отношениях совместными фотографиями, сделанными после Кубка конфедераций – они катались на вертолете и в целом весело проводили время.
В своем инстаграме девушка выкладывает фото семьи, собак (тут они с Алексисом точно сошлись) и, конечно, себя любимой. Что вообще о ней известно? Майте – дочь известной в чилийских кругах актрисы Каролины Арреги и продюсера Оскара Родригеса. С телевидением она знакома с ранних лет, рекламируя различные брендовые вещи, снимаясь в сериалах. В течение пяти лет Майте встречалась с чилийским актером, но рассталась с ним в прошлом году. А уже в этом похоже, переключилась на футбольный мир.
Здесь ее точно примут с радостью.
Алексис! Не слушай никого! Сам принимай решение (с учётом изложенного)!