Что общего между «Спартаком» Карреры и «Спартаком» Эмери. Сейчас все закончится так же?

Пять голов в Санкт-Петербурге

Тогда: «Спартак» стартовал с двух тяжелых побед над «Аланией» и «Волгой», затем красиво поколотил «Динамо», а в четвертом туре ехал в гости к «Зениту», который и делил со спартаковцами первую строчку в таблице. В итоге получился праздник для Питера и антирекорд для «Спартака» – 5:0. Так крупно красно-белые еще никогда в российской истории не проигрывали. Чуть позже «Зенит» купил Халка и Витселя, и в его грядущем чемпионстве перестали сомневаться даже скептики. Впрочем, до золота питерцы добрались лишь спустя 2,5 года.

Сейчас: «Спартак» выиграл лишь один матч из трех, но смотрелся вполне прилично во всех из них. Вновь роковой четвертый тур и кошмар в Санкт-Петербурге. Пять голов, красная карточка, шок, непонимание как же так могло произойти. Снова «Зенит» всем кажется досрочным чемпионом, а несмываемое пятно жуткого разгрома на спартаковский сезон уже нанесено.

Поражение в дерби

Тогда: должно было быть тоже 1:2, как и сейчас, не придумай судья офсайд у Дзюбы. Но в целом ЦСКА просто был лучше «Спартака» в том матче и заслуженно победил. Впрочем, состоялся он уже глубокой осенью – в 11-м туре, после которого «Спартак» затаился на шестом месте с семиочковым отставанием от лидера «Анжи».

Сейчас: поражение безоговорочным не было, но ЦСКА все равно выглядел получше соперника, хотя не случись гола Щенникова, три очка, скорее всего, заработали бы красно-белые. Теперь туров прошло всего шесть, а отстает «Спартак» от первого места на восемь баллов.

Трения с руководством

Тогда: «С самого первого дня гендиректор Карпин был против моего присутствия в клубе, потому что сам хотел тренировать «Спартак». С одной стороны был Карпин, который делал все, чтобы испортить мне жизнь (однажды он устроил собрание, где набросился на мой штаб), с другой Дзюба – сев в запас, он настраивал против меня других игроков и журналистов, с которыми охотно общался и сильно влиял на их мнение», – вспоминал Эмери. Не зная ситуации изнутри, тем не менее, создается впечатление, что Карпин, может быть, и не мешал Эмери. Но уж не помогал точно. Без поддержки гендиректора тренер был обречен.

Сейчас: у Массимо Карреры статус другой (все-таки чемпион и обладатель Суперкубка), а проблема та же – нашелся человек, с которым произошла перепалка. Причем публично, чего даже Карпин себе не позволял. Речь, конечно, о Наиле Измайлове, который сменил на посту вице-президента «Спартака» Александра Жиркова. Во-первых, он зачем-то перечислил несколько фамилий игроков, которыми Каррера хотел бы усилить «Спартак» (хотя до закрытия трансферного окна было еще аж три недели), затем рассказал, что в последний момент тренер отказался от Смолова и Канунникова.

Каррера же, видимо, еще и устав от того, что клуб за три месяца после окончания чемпионата подписал лишь бесплатного Петковича и взял в аренду Пашалича (и то благодаря дружеским отношениям самого Карреры с Конте), сразу же ответил: «Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку». Эта странная пикировка в прессе спокойствия команде, ясное дело, не добавила.

Не купили тех, кого просил тренер

Тогда: уговорили Ромуло, Чельстрема и Хурадо – вполне качественных игроков. Но на позицию центрального защитника был куплен Инсаурральде, чье появление в «Спартаке» до сих пор вызывает вопросы. К слову, именно аргентинец в итоге и стал главным виновником переломного матча Эмери, когда красно-белые уступили «Селтику» в Лиге чемпионов. «Спартак» повел со счетом 2:1, но за полчаса до конца Инсаурральде схватил красную карточку и дальше все повалилось. Сам Эмери вспоминал, что уже после этой игры в команде наметился раскол.

Притом тренер просил руководство позаботиться об усилениях во всех линиях. Шла речь о Тино Косте, Боккетти и Мовсисяне, причем все трое, безусловно, команду бы улучшили. В итоге вся троица пришла в «Спартак» уже на следующий год при Карпине. Удивительное совпадение.

Сейчас: «Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить «Спартак». Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать», – рассказал Каррера неделю назад. За пять лет в этом плане ничего не поменялось.

Тренер снова беззащитен перед СМИ

Тогда: на Эмери нападали все. «Кукольник», «петух», «трус», что только ни неслось в его адрес, причем от бывших и вроде как прославленных спартаковцев, клуб же при этом сохранял стойкое молчание. При отсутствии поддержки у тренера, понятное дело, ничего не получилось. Руководство клуба при этом даже не делало попыток каким-то образом тренера успокоить и поддержать.

Хотя нет, была одна попытка – после поражения 0:3 от «Барселоны» в Лиге чемпионов. «У Эмери два года контракта, и он будет работать все два года», – громогласно заявил Леонид Федун. Через пять дней тренера уволили.

Сейчас: при неудачах «Спартака» стоит лишь поднести спичку и полыхнет на всю страну. Это знают все. В мае мы радовались тому, что руководство учло свои ошибки, и даже после крупных поражений в прошлом сезоне в клубе все было спокойно. Сейчас же вице-президент нападает на тренера, тренер отвечает, а некоторые ветераны занимаются любимым делом – поливают тренера, при этом сами, будучи фактически никем в тренерской профессии – чуть ли не приказывают убрать Глушакова, поставить Джано и так далее. Клуб привычно взирает на это со смирением и не делает никаких попыток ситуацию поправить.

Лучшее, что есть у «Спартака» – это болельщики. Аксиома, которая подтверждалась сотню раз. Именно они в сложнейший для команды момент выразили громкую поддержку тренеру, занялось этим объединение «Ультра Север». Но будет ли это ключевым моментом в нынешней ситуации? Едва ли.

Качественный шаг вперед сделать пока не удается

Тогда: на зубах вырванное серебро сезона-2011/12 действительно было успехом на фоне странных многоматчевых дисквалификаций Веллитона и Парехи, вечных судейских скандалов и прочих околофутбольных моментов, сотрясавших один из самых горячих турниров в истории РФПЛ. Пропуск в Лигу чемпионов, интересный иностранный тренер, неплохая перспективная команда, хороший гендиректор (Карпин на этом месте действительно был крут), казалось, только развивайтесь.

В итоге же – скандал, группировки и проваленный сезон. Путь от приличной игры на «Камп Ноу», где заставили отыгрываться «Барселону», до позорища против «Санкт-Галлена» был пройден менее чем за год.

Сейчас: чемпионство, фантастическая атмосфера внутри клуба, наконец-то, команда в руководстве, очень интересные перспективы при соответствующем усилении, еще один добытый трофей в начале сезона – такого кубка в спартаковском музее раньше не было.

В итоге пока что – пикировка в прессе, «усиления», которые не усилили вообще, тяжелая по движению команда, минус восемь от лидера еще летом. Тренд валить все на Карреру (зазнался, всех повыгонял) в СМИ теперь набирает обороты. Руководство же вновь как и пять лет назад для исправления ситуации не делает ровным счет ничего. Ни заявлений в поддержку, ни верной селекционной работы (с окончания прошлого сезона прошло, еще раз, 3 (три!) месяца), ни правильной стратегии в период информационной войны.

Такими темпами Массимо Карреру через несколько лет тоже поздравят с выигранным еврокубком. Только произойдет это уже не в «Спартаке».