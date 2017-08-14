Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Спартака»: «Мы все у Карреры в долгу и выражаем ему всестороннюю поддержку»

Фанаты «Спартака»: «Мы все у Карреры в долгу и выражаем ему всестороннюю поддержку»

14 августа 2017, 00:25
39

Объединение фанатов московского «Спартака» «Ультра Север» выступило со словами поддержки главному тренеру команды Массимо Каррере. По мнению болельщиков, критиковать сейчас итальянца не следует.

«Друзья!

Сегодня мы хотим четко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и «экспертов» из мира футбола! Массимо – тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет. Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного – завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом!

Секрет его успеха очень прост – Массимо живет с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуемное желание побеждать делают его одним из нас – настоящим Спартаковцем!

Мы считаем, что Массимо Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике «Спартака». Мы считаем, что Массимо Каррера доказал свое право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой либо критике со стороны настоящих болельщиков Спартака! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: «Массимо, ты один из нас!»

Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру Спартака Массимо Каррере и его тренерскому штабу!

FORZA MASSIMO!» – говорится в заявлении

«Спартак» сейчас занимает девятое место в РФПЛ.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prezent2017
1502661296
Естессно. Спартак на привычном 9-м месте с разницей голов в -1. Даже если завтра Урал обойдет, будет всего 10-е. Но это даже не переходная зона. Спасибо тебе, Массимо! Все хорошо, прекрасная маркиза.
Ответить
MaxKlim
1502661830
Хоть и болею за Зенит, но фанаты Спартака красавцы, поддержали тренера в трудную минуту!
Ответить
мы_не_рабы
1502661955
Раскачать лодку и вывести из равновесия. Вот задача противников и соперников Спартака. А для этого все средства хороши: от "обиженных" бывших владельцев, до так называемых экспертов и продажных журналистов. Всей команде нужна поддержка нас, болельщиков, и тем кто сейчас нападает на тренера и игроков надо понять, что удержать золото значительно труднее, чем его завоевать. Выводы надо делать в конце чемпионата. Во всём солидарен с этими словами поддержки. Массимо - один из нас! Вместе - мы сила!
Ответить
ivanthebest
1502662142
Не знаю, по мне так ничего страшного сейчас не происходит... Да, низковатое место, но если смотреть на календарь и то как были сыграны матчи, я уверен что Спартак будет ещё бороться за чемпионство, а за место ЛЧ вообще без вопросов. Календарь очень суровый с самого начала... 4 из 6 матчей выездные, среди них дерби с Динамо, неудобная Уфа, ЦСКА и Зеня... К тому, же домашний матч с Краснодаром, то же не абы кто. Плюс, сюда ещё добавить Суперкубок с Локо. По мне так результаты нормальные, учитывая то, что по-хорошему в тех матчах где Спартак терял очки, он заслуживал большего (кроме матча с зиной), где-то не свезло. Но, в целом не вижу ничего трагического. Свои очки мы ещё доберём. К тому же, травма Ромки и отсутствие должных переходов новых игроков, тоже немаловажный фактор. Впереди матч с Локо, в котором нужно брать своё и побеждать.
Ответить
BRO_football
1502662814
Теперь фанаты Спартака ещё 15 лет будут лизать жопу Каррере за долгожданный трофей. Даже когда Спартак будет на 16 месте и пердива не миновать, они всё равно будут в него верить. Берите пример с ЦСКА. Как только Слуцкий дал слабину, Гинер его выгнал
Ответить
zagrizlik
1502671320
Вы не у Карреры в долгу, а у сестрички фортуны. Вот и ходите ей молитесь, может снова подарит вам чемпионство.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1502680017
Инициатива болельщиков хорошая и своевременная, присоединяюсь. А еще хотелось бы такого же единения в руководстве клубом.
Ответить
Svoysvoemubrat
1502681073
По статистике сейчас повторение самого хренового старта в истории РФПЛ. Винить в этом Карреру глупо. Подождем туров десять.
Ответить
СШГЭС
1502682953
Каррера просит усиления под ЛЧ и защиту титула, руководство не может их выполнить, возникло недопонимание и взаимная критика. Игроки все видят. Но бардак не вечен, решение будет и все наладится. Жаль, что очки уже не вернешь.
Ответить
Приус
1502683528
Если вслед за фанатами КОМАНДА так поддержит тренера в этой непонятке, все наладится.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Все новости
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
1
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
6
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
4
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
8
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
11
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
66
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 20:37
6
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
Вчера, 19:49
19
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:41
1
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
2
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
Вчера, 18:58
141
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
Вчера, 18:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+