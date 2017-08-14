Фанаты «Спартака»: «Мы все у Карреры в долгу и выражаем ему всестороннюю поддержку»

Объединение фанатов московского «Спартака» «Ультра Север» выступило со словами поддержки главному тренеру команды Массимо Каррере. По мнению болельщиков, критиковать сейчас итальянца не следует.

«Друзья!

Сегодня мы хотим четко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и «экспертов» из мира футбола! Массимо – тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет. Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного – завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом!

Секрет его успеха очень прост – Массимо живет с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуемное желание побеждать делают его одним из нас – настоящим Спартаковцем!

Мы считаем, что Массимо Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике «Спартака». Мы считаем, что Массимо Каррера доказал свое право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой либо критике со стороны настоящих болельщиков Спартака! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: «Массимо, ты один из нас!»

Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру Спартака Массимо Каррере и его тренерскому штабу!

FORZA MASSIMO!» – говорится в заявлении

«Спартак» сейчас занимает девятое место в РФПЛ.