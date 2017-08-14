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    Фанаты «Спартака»: «Мы все у Карреры в долгу и выражаем ему всестороннюю поддержку»

    Объединение фанатов московского «Спартака» «Ультра Север» выступило со словами поддержки главному тренеру команды Массимо Каррере. По мнению болельщиков, критиковать сейчас итальянца не следует.

    «Друзья!

    Сегодня мы хотим четко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и «экспертов» из мира футбола! Массимо – тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет. Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного – завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом!

    Секрет его успеха очень прост – Массимо живет с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуемное желание побеждать делают его одним из нас – настоящим Спартаковцем!

    Мы считаем, что Массимо Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике «Спартака». Мы считаем, что Массимо Каррера доказал свое право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой либо критике со стороны настоящих болельщиков Спартака! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: «Массимо, ты один из нас!»

    Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру Спартака Массимо Каррере и его тренерскому штабу!

    FORZA MASSIMO!» – говорится в заявлении

    «Спартак» сейчас занимает девятое место в РФПЛ.

    Источник: «ВКонтакте»

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    14.08.2017 00:25
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 14 августа 2017, 16:25

      !!!

      -1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 14 августа 2017, 13:39

      Согласен нельзя тренера гнать и критиковать за несколько игр,бывают функциональные ямы ,эксперименты и тд
      Но вангую спартак сложит свои полномочия

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 августа 2017, 10:41

      просто тот сезон провели на сумашедшем подъеме, сейчас просели и физика и настрой командный.
      фаны правы надо немного подождать

      5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 10:13

      Нравится про доверие и "ты один из нас". Не нравится про "в долгу". Болелы не могут быть в долгу перед командой, это противоречит самой природе явления. И долги - то, что никто не любит. Очень хорошо, что мы не перестаем верить в тренера после пары неудачных игр (пусть и очень неудачных), ведь он всё-таки не волшебник и с игроками, которые никак не могут вернуть себе мотивацию после "триумфа" при практически отсутствующем усилении новое чудо сотворить ему очень трудно. Только не надо рассматривать это всё как долг.

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > momwig_ 14 августа 2017, 12:29

      +++ Полностью согласен! Поддерживаю и рад, что Карреру поддержали. Главное дать ему стабильно поработать. Ни к чему хорошему чехарда не приведет. Даже если в ЛЧ будут проблемы (не дай бог) надо верить и поддерживать. А при этом хорошо бы еще и вкладывать в команду. Нужны еще игроки, усиление...не пойму чего тянет Спартак. Время уходит...Удачи!

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > momwig_ 14 августа 2017, 13:40

      Усилении???? на нас посмотри несколько лет без усилений

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2017, 09:44

      Молодцы! Так и надо. Вперёд Спартак!

      7
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 14 августа 2017, 08:48

      Да причем здесь Каррера? Предъявляйте тогда уж лысому Черчесу и Мутко! Каким допингом они их там пичкали что даже магомет Жирков там носился как энерджайзер))) И какие после этого последствия? Хохол зюба сразу отказался и убежал оттуда) И все кто оттуда вернулся все косячили поголовно) Самед тогда честно сказал "Все у меня бессилие" а Глушак с глупой колхозной башкой побежал играть) вот и результат) А косяки коня Васина? Тот же магомет после этой сборной вообще на поле не появлялся) Вот и кидайте предъяву тем кто жрал чуда колеса г-на Мутко))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 08:40

      Молодцы, красно-белые! Каррера в последних неудачах вообще не виноват. А вот к некоторым игрокам должны быть претензии: эпизоды не доигрывают до конца, пешком ходят по полю, а в матче с ЦСКА, забив случайный гол с рикошета, решили, что можно у армейцев выигрывать вообще без голевых моментов. И были наказаны!

      8
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 08:24

      да о чем вообще речь может быть? разве он виноват, что глушак с комбаром ходят и себе на хер наступают? ведь цск поимел нас прошлогодним составом, который мы 2 раза выносили. тут предъявы только чемпионам

      6
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      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 14 августа 2017, 08:23

      Каррера здесь не причём. Надо игрокам мозги вправлять.))

      4
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      Рейтинг: +294

      Мортус 14 августа 2017, 08:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Походу скоро на выход, Масимо.

      -5
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