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  • Проблемы «Спартака», трансферы «Зенита», репортаж с Суперкубка Европы. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Проблемы «Спартака», трансферы «Зенита», репортаж с Суперкубка Европы. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Угроза смерти, женщина-конкурент, безграмотность. Как обладатель «Золотого мяча» хочет стать президентом страны

После завершения карьеры звезда «Милана» и всей Европы 90-х Джордж Веа неожиданно бросил спокойную жизнь и приехал в родную Либерию, где начал бороться за власть. Его преследовал режим местной диктатуры, он вынужденно уезжал в Майами, но затем вернулся и поучаствовал в выборах президента. Победил в первом туре, но отпустил ситуацию и в итоге отдал итоговый результат сопернику-женщине. На этом Веа не остановился и сейчас снова баллотируется на главный пост. Виталий Ошовский рассказывает удивительную историю топ-футболиста, который стал оппозиционером в Африке.

Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться

«Зенит» вложил больше 60 миллионов евро, забрал половину «Ростова» и открыл в Питере филиал сборной Аргентины. За всем этим очень трудно уследить и еще труднее − понять. Поэтому сделали короткий гайд по летней кампании «Зенита», где ответили на основные вопросы про селекцию.

«Зенит» купил еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?

Вскоре после выхода предыдущего текста «Зенит» добавил в заявку еще одного аргентинца. Матиас Краневиттер мог стать гольфистом, но бедному южноамериканскому парню просто не хватило денег на такой дорогой спорт − и хорошо, потому что из него получился опорник, которому респектуют Диего Симеоне и Хорхе Сампаоли.

«Наши балканские народы обычно грызутся друг с другом, но тут всех объединяет любовь к «Реалу». Суперкубок Европы в Македонии − очень крутая идея

Сергей Беседин побывал в Скопье − городе, где в этот раз прошел Суперкубок Европы. Его теперь каждый год проводят в новом месте, и это очень здорово. Албанские фанаты «МЮ», бесплатные бусы по идее, подсмотренной в Грузии, и житель Монако, который в каждую страну путешествует разным транспортом, а в Македонию вообще приплыл на барже.

«Уже сейчас в США на матчи ходит гораздо больше зрителей, чем в России». Как изнутри выглядит футбол в Америке

Репортажей много не бывает. Все тот же Сергей Беседин на этот раз вещает из США, где сходил на матч МЛС − самой прогрессирующей лиги мира. И увидел, как мексиканцы жарят мясо прямо перед стадионом, украинские иммигранты организуют фанатов из Ванкувера, а культовая команда Америки «Лос-Анджелес Гэлакси» живет почти без звезд.

Главные конфликты Павла Мамаева. На этой неделе случился еще один

Павел Мамаев в перерыве матча «Краснодар» − «Ахмат» спровоцировал на драку бразильца Родолфо, назвав того обезьяной. Конлфикт быстро замяли, но главное в том, что для Мамаева это не первый конфликт. И не второй. Собрали в одном материале краткий синопсис всех приключений.

«Локомотив» снова крутой? Не спешите их поздравлять

«Локомотив» выдал мощный старт. Но рано делать серьезные выводы. Николай Живоглядов объяснил, почему лидерство «Локо» временно, а проблем у команды еще полно. Специально для подтверждения мыслей автора, в воскресенье «Локомотив» проиграл «Тосно» и отпустил вперед «Зенит».

Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?

У «Спартака» дела идут не очень. Один из тех, кто может помочь, возможно, станет Эсекьель Гарай. Александр Плеханов объяснил, чем Гарай отличается от сегодняшних защитников клуба, на каких условиях состоится трансфер и сколько за игрока попросит «Валенсия».

Почему в дерби ЦСКА – «Спартак» проиграли все

Главный баттл лета для нас по-прежнему московское дерби. В этот раз было много эмоций, драматичная развязка и яркий перформанс фанатов. Но вот по-настоящему победил в этом матче не ЦСКА, а совсем другой клуб. Александр Плеханов − с новым резонансным репортажем.

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