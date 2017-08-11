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    Главные конфликты Павла Мамаева. На этой неделе случился еще один


    3
    Голосов: 7
    11.08.2017 13:25
    В матче «Краснодара» и «Ахмата» Павел Мамаев спровоцировал драку, назвав обезьяной бразильского защитника Родолфо. «Бомбардир» рассказывает об этой и других выходках Мамаева.

    Разногласия со Слуцким

    Мамаева всегда считали талантливым игроком. Полузащитника забрали из «Торпедо» для игры в основе ЦСКА. В 2011 году молодой Мамаев поссорился с тренером команды Леонидом Слуцким. «Развитие ситуации с Мамаевым зависит от руководства. Пока его отправили в дубль по дисциплинарным причинам», – рассказывал о той ситуации Слуцкий. Мамаев молчал, а пресса разносила талантливого футболиста.

    «Был небольшой конфликт, да. Разногласия на тренировке. Журналисты все сильно преувеличили», – сказал потом Мамаев. В основу его все-таки вернули, но сработаться со Слуцким Павел так и не сумел. Его уходу за игровой практикой в «Краснодар» тренер препятствовать не стал. Со Слуцким они пересеклись в сборной на Евро-2016, где произошел еще один скандальный эпизод. По слухам, Мамаев оскорбил Слуцкого и Нойштедтера в раздевалке, за что получил по лицу от Романа Широкова. Позже все стороны опровергли эти сообщения.

    Посты в инстаграме

    В социальных сетях Павел Мамаев тоже проявлял характер. Подписью «Вечная память» Мамаев отреагировал на смерть криминального босса Деда Хасана. Сам футболист так и не смог объяснить, почему сделал такую публикацию.

    Зато по окончании провального для сборной России Евро-2016 со стороны Мамаева последовала открытая провокация. «Жду г***а в комментариях», – обратился Мамаев к фанатам в своем инстаграме, отреагировав на вылет сборной из турнира. Болельщики выпалили на игрока все свои эмоции, а он сообщение все-таки удалил.

    Позднее Мамаев оправдывался, что на выступление сборной ему не все равно. Он утверждает, что в тот момент просто сильно расстроился.

    Монте-Карло и Кокорин

    Под гимн России выносили бутылки шампанского, а Мамаев и Кокорин оплатили гостям заведения счет на 250 тысяч евро. Именно так игроки проводили отпуск в Монте-Карло после того самого провала сборной. Кокорин в ночных клубах этого города частый гость. Они давно дружат с Мамаевым, а однажды даже доигрались до обвинений в нетрадиционной ориентации.

    Тут все вышло еще хуже. Кокорин публично извинился перед болельщиками, чтобы не потерять место в составе «Зенита». Мамаев едва не вылетел из «Краснодара», где посчитали странным и неправильным такое поведение футболиста. В футбольной мире на тусовку игроков была разная реакция. Совпадение или нет, но в сборной после того случая на ведущих ролях другие футболисты.

    Дурной характер

    Покинуть «Краснодар» Павел Мамаев мог еще и до своих проступков. «Возможно, Мамаев уйдет из «Краснодара», но не по игровым качествам. Нельзя рассказывать все, что происходит внутри. По уровню он дотягивает до сборной, но ему надо кое-что пересмотреть в себе», – высказался один из тренеров клуба Андрей Тихонов. Сейчас Тихонов уже начал самостоятельную тренерскую карьеру и работает в «Крыльях Советов». Мамаев все еще в «Краснодаре», но тогда появлялись слухи чуть ли не о возможном обмене Павла на защитника «Динамо» Козлова. Своей игрой Мамаев доказал свою пригодность «Краснодару». Зато характером и сейчас показывает обратное.

    Обезьяна Родолфо

    В матче с «Ахматом» победу «Краснодару» в добавленное время принес воспитанник академии Игнатьев. Разговоры о его героизме перекрыл скандал с участием Мамаева. В перерыве матча Павел назвал защитника «Ахмата» Родолфо обезьяной, спровоцировав драку. В официальные документы матча ее не внесли, поэтому наказания для игрока не будет. Позже Мамаев извинился перед бразильцем, о чем сообщили в «Ахмате». «Бразилец его простил. Отражать в отчете нечего», – отреагировал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко. Сейчас у заполненного травмами «Краснодара» на счету каждый игрок. Поэтому для клуба такие новости важны и приятны.

    Как Кокорин злил аудиторию

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 августа 2017, 22:51

      Будь моя воля, выгнал бы вообще, да еще с волчьим билетом. В свое время Стрельцова!!! - звезду мирового уровня не пожалели за сомнительное и недоказанное правонарушение. А тут эдакий надменный деятель, для которого "люди - мусор". Совершенно омерзительный человек.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 12 августа 2017, 21:18

      Отвратительное поведение недостойное игрока сборной

      1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 11:22

      В ПФЛ его.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 12 августа 2017, 00:20

      Пора дисквалифицировать пожизненно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 августа 2017, 23:00

      Плохо кончит ...

      3
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk > Tostao 12 августа 2017, 20:07

      кокорин кончит, мамай доволен)

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Бубновский 13 августа 2017, 14:20

      Я, вообще-то, про другое.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 11 августа 2017, 22:37

      мда уж, и этому чучело расизм сошел с рук...я бы посмотрел на последствия, если бы игрок Ахмата такое сказал бы в адрес Жаозиньо, например( мамай редкостое чм* и гнилой типок

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 августа 2017, 20:43

      чмо редкостное ... теперь вонь поднимется , что расизм в россии процветает...

      5
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 августа 2017, 19:02

      пора ему в арарат в пфл

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 11 августа 2017, 17:45

      Зажравшийся г..юк!!!

      5
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      Рейтинг: +28

      Tubba 11 августа 2017, 17:23

      Успехов

      0
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