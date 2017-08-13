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    У «Зенита» проблемы из-за трансфера Жулиано. Что случилось?


    3
    Голосов: 11
    13.08.2017 22:30
    Бразилец Жулиано перешел из «Зенита» в «Фенербахче». «Бомбардир» объясняет, почему другой турецкий клуб подал на этот трансфер жалобу в ФИФА.

    Что произошло?

    Бразильский полузащитник Жулиано был одним из лидеров «Зенита» Луческу, но с приходом Манчини перестал проходить в состав. Новый тренер строит в Санкт-Петербурге скоростную команду, а Жулиано всегда брал другим. Футболист забеспокоился о своих перспективах и попросился на переход.

    Агенты игрока вели переговоры с турецкими командами. «Фенербахче» сработал оперативно и подписал контракт. Это не понравилось «Трабзонспору». Представители клуба заявили, что у них уже была достигнута договоренность с «Зенитом». «Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА, пообещав открыто сообщать о ходе разбирательства. В этот момент Жулиано уже радовался четырехлетнему соглашению с новой командой.

    Реакция Жулиано

    В социальных сетях Жулиано сообщал, что счастлив трансферу в «Фенербахче». К тому моменту ничего еще не было подписано. Уже после согласования сделки бразилец не сдерживал эмоций. «Когда узнал об интересе «Фенербахче», сразу решил сюда перейти. Хочу выиграть с командой титул. Слышал, что болельщики клуба говорили обо мне много хорошего. Постараюсь оправдать их ожидания», – рассказывал Жулиано в интервью официальному сайту турецкой команды.

    По своим способностям Жулиано действительно может усилить состав «Фенербахче». В предыдущем сезоне РФПЛ бразилец забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Всего же во всех турнирах на его счету 18 мячей и 14 ассистов. Он может отрабатывать в обороне и поддерживать атаку. Transfermarkt утверждает, что «Фенербахче» заплатил за переход 7 миллионов евро. Столько же «Зенит» отдал «Гремио» год назад.

    Позиция «Зенита»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выступил с четкой позицией по этой проблеме. «Зенит» все сделал по правилам ФИФА. «Трабзонспор» хотел получить игрока, но не смог с ним договориться. Сам Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче», – заявил Фурсенко. «Зенит» в летнее трансферное окно получил большой опыт по сделкам, сменив половину команды. К самому Жулиано клуб по-прежнему относится с теплотой. Футболиста поблагодарили за невероятную самоотдачу и пользу, которую он принес за один сезон.

    Почему это важно?

    Подобные претензии сказываются на репутации «Зенита». Трансферы Краневиттера, Дриусси и других звездных аргентинцев идут в плюс. Игроки едут к Манчини из Европы, хвалят «Зенит» в прессе. Шум вокруг трансфера Жулиано может оттолкнуть потенциальных новичков. Теперь «Зенит» почти официально подозревают в нарушении договоренностей и лжи. Если подобные обвинения подтвердятся, то клубу придется долго работать над восстановлением имени. Повлияет это и на имидж всего российского футбола.

    Для турецкой лиги трансфер Жулиано хорош так и так. «Фенербахче» получил сильного игрока. Он стал одним из многих достойных футболистов, приехавших в Турцию летом. Гомис, Клиши, Вальбуэна и другие новички турецкого футбола обещают разнообразить турнир. Жулиано на их фоне тоже не должен затеряться.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Фенербахче»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 декабря 2017, 19:33

      странная история получаеться.толи его в аренду отдали,толи продали.

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 16 августа 2017, 11:27

      так его же в аренду взяли

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 14 августа 2017, 03:05

      Как это подписал 4-летний контракт? Как это продали? Зенит же отдал его в аренду с правом выкупа. Даже Геннадий Орлов в матче Зенита об этом сказал, как и об аренде Хави Гарсии в Бетис. Уж он-то в курсе всей внутренней кухни Зенита.

      Так почему все сми пишут о продаже?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 августа 2017, 18:24

      чепуха!

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 13 августа 2017, 16:36

      Чего за бред? Сам Жулик рад, что в Фенер попал, т.е. Зенит учёл его интересы и послал лесом Трабзонспор, т.е. для других игроков, которые могут когда-нить перейти в Зенит, это только положительно характеризует управу команды.

      6
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      Рейтинг: -3

      lihindic 13 августа 2017, 15:52

      просто ниочём нагнал пурги журналюга

      4
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      Рейтинг: +71

      senador 13 августа 2017, 15:05

      Грязная статейка. Перепечатка из какого - нибудь почитаемого в незалежної "спортивного свiдомого брехуна"?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 августа 2017, 14:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Подобные претензии сказываются на репутации Зенита"))) а у зенита есть репутация?

      -4
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 15:05

      А что, у самого популярного клуба страны нет репутации?

      6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 15:21

      во-первых, он не самый популярный в стране! а во-вторых, речь идет о международной арене, а там да, у зенита нет репутации, иначе тогда бы средние игроки переходили в наш чемпионат, а не выбирали среднячков или борющиеся за выживание команды топ лиг

      -2
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 15:31

      Как это не самый популярный? Зенит уже не первый год признается самым популярным футбольным клубом страны! И такие игроки, как Халк, Витсель, Паредес, Промес, Чорлука, Кришито, Гарай, Вальбуэна, Кураньи и т.д. Это все средние игроки?
      Назови мне игроков уровнем выше этих, которые перешли в команды топ-лиг, борющихся за выживание!

      2
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      Рейтинг: +11244

      alp > diadushka 13 августа 2017, 15:33

      для начала, сравни посещаемость матчей, и, если арсенал это середнячок, борющийся за выживание, то я серьезно начинаю переживать за твое здоровье

      0
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      ...
      Рейтинг: +11244

      alp > juancarlo 13 августа 2017, 15:34

      логика и знания не его конек....

      0
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 15:47

      Кстати, Зенит еще и в десятку самых популярных клубов Европы входит!
      http://basetop.ru/reyting-samyih-populyarnyih-futbolnyih-klubov-rossii/

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 15:47

      из Кротоне и Торино люди не хотят переходить))) а Раноккиа и вовсе в Халл сити перешел, когда его зенит звал) и даже денег предлагали больше, просто дело в репутации, которая не очень......

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > alp 13 августа 2017, 15:48

      за мое здоровье не переживай, переживай за свой любимый клуб, который к счастью, как и все денежные проекты, носит временный характер! Когда власть в стране поменяется, то он займет свое привычное место и вновь станет середняком местного чемпа)

      -1
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 15:55

      Раноккиа это топ-игрок? Мне кажется, он не выше уровнем того же Кришито. Ты конкретные имена называй! Кто там из Торино не хочет переходить? Иван Федорович Крузенштерн?

      2
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      Рейтинг: +11244

      alp > diadushka 13 августа 2017, 16:00

      ничто не вечно в этом мире, но ты, как болельщик спартака, это и без меня знаешь ))

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:00

      это еще хуже что он не топ-игрок и отказывает зене, выбирая Халл))) Бонифаци его звали из Торино) тоже не топ, но ведь отказал......... и те имена, которые ты назвал, скажи хотя бы одного кто на повышение пошел?) Из зенита только вниз идут!
      "Популярнейший клуб страны - переходи и деградируй!!!")

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > alp 13 августа 2017, 16:05

      вечная только репутация!!! Есть много великих клубов, которые сбавили обороты в последние годы, такие как Милан, Интер, МЮ, но их репутация еще долго будет на высоте, потому что они ее ковали по крупицам! А есть и другие, такие как ПСЖ, Челси, МанСити, Зенит, которые всегда были середняками, и вдруг большие денежные вливания позволили им встать в один ряд с большими клубами! Такие клубы имеют поддержку до тех пор, пока там есть деньги, а без них, их ждет та же учесть, что и Малагу, Фулхэм и Анжи!

      0
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:08

      Гарай ушел в Валенсию, а многие кого я назвал, продолжают играть в РФПЛ. И я думаю, что такие игроки, как Дриусси, Паредес, Промес, Кранневиттер еще покажут себя и стоить будут гораздо дороже, чем за них заплатили сейчас.
      И у каждого человека есть свое мнение и причины играть за тот или иной клуб. Тот же Гарай уехал только из-за своей супруги. А Ранокье сказали, что в Москве медведи, он и поверил. Вот и все.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:12

      тому же Промесу или Паредесу скажи, что в Барселоне быки бегают по улицам, он туда не перейдет?))) если будет возможность!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:16

      То есть, ты уже не отрицаешь, что Зенит популярен и имеет репутацию?))) А как он ее получил - это другой вопрос! И ты не прав, я считаю. Я стал болельщиком Зенита, когда там только появились Аршавин и Кержаков. А в те времена у Зенита еще не было столько средств.

      2
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:19

      Барселона более популярный клуб, чем Зенит. У людей во всем мире сложились стереотипы по отношению к нашей стране, а так же к Европе. В Европе все хорошо, а у нас тут все плохо. Из-за этих стереотипов люди и не хотят играть в России. Но есть и умные люди, которые сначала узнают, а потом принимают решения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:20

      к тому Зениту я нейтрально относился) ненавидеть стал после вмешательства всяких мудков........... Хотя это логично, я из Калининграда, если бы я стал главой РФС, то и Балтика, как бы невзначай, стала бы чемпионом)))

      -1
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      Рейтинг: +11244

      alp > diadushka 13 августа 2017, 16:21

      ты серьезно считаешь, что милан интер МЮ ковали свою репутацию без денег? )))))) и почему ты спартак не ставишь в ряд с малагой фулхэмом и анжи?

      0
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:25

      А я из Черняховска))))

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      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:27

      А ты не обратил внимание, что в Балтику пошли финансовые вливания и команда стала прибавлять?))

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      Рейтинг: +15

      juancarlo > alp 13 августа 2017, 16:29

      Роналду в МЮ за сушки пришел))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:32

      заметил! Но это лишь вливания чтобы хватило на выход в рфпл, это куда не шло) А если будут дикие вливания и Балтика будет присматривать игроков, на которых охотятся топ команды или середняки европейских топ лиг, то захочется сказать: Ребят, а вы не ох....ели? Репутацию сначала заработаете, тогда и игроки подтянутся

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      diadushka > alp 13 августа 2017, 16:34

      у них сейчас есть огромные средства и это заслуженно! А в те времена, когда они строили репутацию, то безумных денег в футболе еще не было! Сейчас есть и деньги и репутация, поэтому могут позволить купить кого угодно! А в клубы, в которые относительно недавно вошли деньги, репутации у них нет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:35

      МЮ трансферы:
      Хуан Себастьян Верон 45 млн.
      Марсьяль 60 млн.
      Ди Мария 75 млн.
      Погба 105 млн.
      По Лукаку вообще молчат))) Дороже Погба)))
      О чем ты говоришь???)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:36

      В какие годы они строили репутацию???
      Верон 2001 года трансфер. 45 млн в 2001ом это другая сумма!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:36

      эти трансферы были уже ПОСЛЕ того, как МЮ был многократным чемпионом Англии и ЛЧ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:39

      хочешь сказать, что МЮ после 2001 стал популярен?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 16:44

      Смотри, Динамо 60-х и 70-х Лобановского имело имя в мировом футболе. И где они сейчас? Почему там не играют игроки уровня Месси, Роналду?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > juancarlo 13 августа 2017, 16:46

      у них нет денег больших сейчас! А если появятся, то именно за счет этой самой репутации 60-х и 70-х годов можно получше команду собрать, чем в зените! Не уровня Месси и Роналду конечно, но вполне приличную команду

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11244

      alp > juancarlo 13 августа 2017, 16:53

      парни, спор у нас пустой. репутация у всего российского футбола не велика, но и этот случай с Жулиано 100про нам ее не испортит и вообще никак не повлияет..

      3
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > diadushka 13 августа 2017, 17:05

      И в Калининграде строят новый стадион к ЧМ. Смотри, он будет вмещать 45-60 тысяч. Кто туда будет ходить после ЧМ, учитывая, что в Калининграде проживает 300-400 тысяч человек?)) Не от великого ума у нас все делается. А Зенит сейчас как раз и пытается сделать себе имя в Европе. Я думаю, что они наконец-то взяли правильный вектор! А в данное время в Европе мешает нам закрепиться наш лимит на легионеров и вытекающие из этого лимита зарплаты!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > alp 13 августа 2017, 17:14

      тут согласен) и случай с Жулиано не испортит репутацию, потому что портить уже нечего

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > diadushka 13 августа 2017, 18:32

      Ооо Зема ))) я тоже с Кеника) но Зениит вин! Да ты прав Барса и тд великие(хоть ненавижу тики-таки её) суть в чем,если брать в сравнение со временем футбол молодая игра!любая великая команда таже барса,мю и тд без денег не строилась всегда есть финансовые вливания,а затем они дают выхлоп! Я много работаю по всему миру и каково было моё удивление когда в 14 году в Бангладеше мне назвали ребята (из низшей касты) полностью состав Зенита ! Зенит по тихонько выходит на окупаемость и узнаваемость! Да уйдёт наш Шпутин и тд,а клуб может через 20-50 лет встать в один ряд с грандами! Разве это плохо???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > juancarlo 14 августа 2017, 23:10

      Это "Зенит" то самый популярный клуб страны!? Не смешите, батенька! )

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      juancarlo > Сергей Свояк 18 августа 2017, 00:42

      А что смущает? То что ты не болельщик Зенита, еще не значит, что он не самый популярный. А я тебе могу показать конкретные факты, которые я уже предоставил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 13 августа 2017, 13:45

      Кто не успел-тот опоздал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2017, 13:44

      одна бабушка сказала,

      3
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