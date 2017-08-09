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  • «Наши балканские народы обычно грызутся друг с другом, но тут всех объединяет любовь к «Реалу». Суперкубок Европы в Македонии − очень крутая идея

«Наши балканские народы обычно грызутся друг с другом, но тут всех объединяет любовь к «Реалу». Суперкубок Европы в Македонии − очень крутая идея

Идеи из Грузии и гости из Украины

«Добредојдовте во Македонија» − надпись на большом плакате в аэропорту Скопье. Эти слова произносят и работники паспортного контроля, возвращая паспорта гостям. Контроль в день матча за Суперкубок Европы не такой жесткий, как в обычные дни. Все именно из-за футбола. Не каждый год в маленькую Македонию приезжает столько туристов.

Их не только быстро пропускают на таможне, но еще и дарят подарки. Одна местная фирма по производству суверниров и украшений делает мощную рекламную кампанию, вручая симпатичные ожерелья, бусы или фенечки. Упакованы они в красивые коробочки, на которых помимо лого производителя нарисованы эмблемы «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

− Эту идею наш шеф украл у грузин, − рассказывает парень по имени Дарко. – У нас босс − очень большой любитель футбола. Несколько лет назад он летал в Грузию. Тоже на Суперкубок. Там ему так понравилось, что каждому приезжему давали сувенирную бутылочку грузинского вина на память. Классная идея. Он вернулся подстроил ее под свой бизнес и продукцию.

Грузинский плагиат с подарками, конечно, хорош. Вот только таким товарам шефа радуются больше девушки, а мужчины смотрят на такие подарки буднично и равнодушно. Хотя находятся и те, кто очень рад такой акции.

− Ты хотела ожерелье дорогая? Вот, считай, я тебе его подарил! – отмазывается мужчина лет сорока на чистом русском языке.

− Дорогой, но я ведь хотела охридский бисер! – возмущается его женщина.

− Тебе ведь написали в инете, что даже профи не могут отличить охридский ли это или подделка. Я не хочу кормить аферистов и мошенников! И вообще мне надо работать, еще куча дел, – парирует ей супруг, которого зовут Андрей.

По его словам, он приехал из Украины чтобы приобрести опыт проведения крупных еврокубковых матчей:

− У нас в следующем году в Киеве финал Лиги Чемпионов. Я работаю в одной из комиссий по обеспечению безопасности. Вот меня и послали набираться опыта, а я, дурак, взял жену с собой. Теперь выносит мне мозг.

Организации Суперкубка здесь действительно можно поучиться. В день игры в Скопье бродит много волонтеров. Все они говорят на английском, вручают каждому желающему карты с маршрутами и готовы помочь любой информацией. Еще они сразу предупреждают, что лучше не соваться в район, где проживает цыганская община. По городу ходит бесплатный общественный транспорт, который доставляет приезжих туристов не только на стадион, но и помогает добраться до местных достопримечательностей. Наибольшим спросом пользуются Музейный комплекс и крепость Скопско Кале. Именно туда меня зовет немец Ральф: «В 2013 году я приезжал сюда и хотел попасть в Скопско, но она была закрыта из-за конфликта между мусульманами и православными. Очень красивое сооружение».

«Реал» − для хорватов, «МЮ» − для албанцев

В самом Скопье проживает около 65% македонцев и 25% албанцев. Конфликты между местным населением происходят в основном из-за религии. Именно она не позволила Ральфу попасть в крепость четыре года назад. Группа албанцев устроила погром против строительства православного храма на территории Скопско. Но во время матча за Суперкубок Европы все конфликты из-за вероисповедания затихают. Начинаются только стычки на теме футбола.

Здесь у македонцев и албанцев совершенно разные предпочтения. Так, в обед центральную площадь города занимают албанские болельщики «Манчестер Юнайтед». Их около 150 человек. Они заранее списались на форумах и в социальных сетях с английскими болельщиками «красных дьяволов» и договорились состыковаться в день матча, чтобы попить пива, пообщаться, а потом дружной толпой двинуть на стадион.

«Почти все наши приехали из Тетово. В чемпионате Македонии топим за «Шкендию». У нас очень классный президент, – гордится парнишка по имени Эмир. − Он сам албанец, и для него футбольный клуб – это социальный проект, чтобы доставлять радость нам − албанцам. Пока получается все отлично. Этим летом «Шкендия» уже прошла 3 раунда в Лиге Европы и сейчас попала на «Милан»! Так что «Реал» и «Манчестер» не единственные топы, которых мы увидим этим летом».

Вскоре к албанским фанатам «Юнайтед» примыкает долгожданная группа англичан.

– «Глори! Глори! «Ман Юнайтед»!» − громко встречают около двухсот английских гостей, на что те отвечают хлопками и криком: «Юнайтед! Юнайтед!».

Начиная со второй половины дня, люди в красных футболках встречаются все чаще и чаще. Поддержать победителя Лиги Европы люди съезжаются со всей Англии: начиная от провинциальных Ньюкасла и Лутона и заканчивая Лондоном и Глазго. Создается впечатление, что в каждом британском городке есть местный фан-клуб «МЮ».

А вот испанцев приезжает гораздо меньше, и некоторые из них даже болеют против королевского клуба:

− «Реал» настолько приучил своих болельщиков к победам, что нам уже не интересно смотреть их матчи. Поэтому наших приехало так мало, − шутит Пабло из Мадрида.

− Я, вообще, болею за «Атлетико». Сегодня буду поддерживать англичан. Ненавижу «Реал»! – говорит друг Пабло по имени Борха.

Но, разумеется, такой клуб как «Реал» не остается в Македонии без поддержки. Поболеть за него приезжает очень много людей из Хорватии − по примерной оценке, это около трех тысяч человек. Во многом из-за Луки Модрича. К ним присоединяются и болельщики официальных фан-клубов «Реала» из Сербии, Македонии, Черногории, Болгарии, Боснии, Словении и других стран.

− Наши балканские народы обычно грызутся друг с другом, а тут такое единство! И кто бы мог подумать, что всех так объединит любовь к «Реалу»? – удивляется местный продавец футбольных сувениров.

Он с трудом успевает распаковывать коробки с матчевыми шарфами, которые покупают мгновенно. Эти шарфы отчетливо выдают нейтральных болельщиков и туристов. На центральной аллее Скопье они обматывают ими смешные памятники и делают селфи и фото. Здесь есть и монумент матери Терезе, и памятник бешенному быку, и даже скульптуры чистильщика обуви и девушки с мобильным телефоном.

− Мы отдыхаем в Черногории на море. Отпуск спланировали таким образом, чтобы можно было попасть и на Суперкубок. Раз уж так совпало, то как не воспользоваться такой возможностью», − говорит Ласло из Венгрии, который фотографирует свою жену и сыновей рядом с памятником быка.

Баржа из Монако и эмоции Зидана

Долгое время матчи за Суперкубок Европы проходили в Монако. Несколько лет назад УЕФА в целях популяризации футбола стал разыгрывать этот трофей в разных городах. Так, игры между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы увидели в Чехии, в Норвегии, в Грузии, в Македонии, в следующем году хозяйкой станет Эстония. Даже в Монако есть те, кому это очень нравится. Например, монегаск Жан-Поль теперь ездит по всей Европе и по-прежнему не пропускает ни одного турнира.

− Я живу в Монако и не пропускаю ни одного Суперкубка. Когда этот турнир стали проводить в разных городах, я решил тоже выделиться и теперь каждый год добираюсь до стадиона разными способами: в чешскую Прагу я приезжаю на машине, в норвежский Тронхейм прилетаю на вертолете, в валлийский Кардиф приземляюсь на воздушном шаре, а в Скопье приплываю на барже.

К счастью для Жан-Поля, стадион «Филип II» находится недалеко от реки Вардар, в честь которой назван лучший клуб Македонии последних лет. Красивый и живописный вид возле арены слегка портит впечатление внутри. Все из-за беговых дорожек, которые несколько разбавляют футбольную атмосферу. Но болельщики на трибунах и футболисты на поле заставляют забыть об элементах легкой атлетики.

На Международном Кубке Чемпионов в США «Реал» и «Манчестер Юнайтед» уже встречались между собой несколько недель тому назад. В том матче (как и во всем турнире в целом) «Реал» вместе с резервистами вел за собой Каземиро. И именно он в середине первого тайма открывает счет.

Игра отлично смотрится даже без Криштиану Роналду, который сидит на скамейке. Отсутствие португальца не мешает и «Реалу», без проблем забившему второй гол в начале следующего тайма. Бэйл в касание посылает мяч между защитниками на Иско, который легко реализовывает выход один на один с Де Хеа. Особое внимание в этот момент реакцию Зидана − он просто пьет воду и разговаривает со своим помощником.

А вот через 10 минут французский тренер недоволен − и эти эмоции от команды уже не скрывает. Новички МЮ отыгрывают один мяч. Матич плотно лупит со средней дистанции, Навас отбивает, а Лукаку – добивает. В конце матча Мхитарян выводит Рэшфорда один на один с Навасом, но английский форвард примитивно заряжает в голкипера. Тут же Зидан на радость многим собравшимся болельщикам выпускает Роналду, и македонский праздник закрывает последнюю галочку для полного комплекта.

В УЕФА создают достаточно вредных реформ. Но решение каждое лето привозить два лучших клуба континента в интересные, но малознакомые точки Европы − однозначно тот ход, за который еврочиновников будут регулярно благодарить все: и албанские фанаты, и продавцы бус, и авантюрные туристы из Монако.

Европа Реал Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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Adob
1502303772
Реал молодцы!!!!
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D'achkov
1502533930
гол из офсайда забили и радуются
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