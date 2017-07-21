Как и где делают современные бутсы

Как было раньше?

Бутсы – главный элемент экипировки футболиста. Если форма до сих пор остается атрибутом моды и традиций, бутсы давно стали залогом успешного результата на поле.

Первые бутсы в истории футбола стал надевать король Англии в XVI веке. Генрих VIII однажды получил травму и приказал своему личному сапожнику придумать какую-то защиту на обувь. С тех пор они долго не менялись: тот же материал, те же шипы, те же шнурки. Но тяжелые металлические конструкции подошв мешали нормально бегать и управлять мячом, часто становились причинами серьезных травм у соперников, после чего их даже пытались официально запретить.

Все стало по-другому во второй половине XX века, когда крупные производители спортивной одежды типа Adidas и Nike начали конкурировать друг с другом на футбольном рынке.

Где бутсы делают сегодня?

Хорошие бутсы по-прежнему делают из натуральной или искусственной кожи, а пластик и резину используют для дополнительных элементов: узоры, шипы, подошва, наклепки для усиления удара. Хотя есть и прогрессивные исключения.

Последние годы компания Nike активно внедряет в производство технологию контроля в любых условиях (All Condition Control). Бутсы делают из синтетических материалов, и таким образом позволяют контролировать игру и не терять мяч как в сухих погодных условиях, так и во время дождя.

В первую очередь, современные бутсы классифицируются по тому, для какого типа поверхности они предназначены, и отличаются типом шипов и подошвы. Играть на синтетическом газоне лучше в круглых и пластиковых шипах, но глупо надевать их для игры в зале, там шипы не помогут. Нужна плоская подошва, чтобы не скользить по гладком полу.

Другая важная характеристика – место игрока на поле. Например, в компании Nike делают разные бутсы для опорных полузащитников, плеймейкеров, бомбардиров и вингеров. Если вы создаете игру, комбинируете и строите атаки, надевайте Tiempo Legend. Если выходите на поле, чтобы забивать голы, пользуйтесь Mercurial Vapor.

У компании в Италии есть специальная фабрика, где производят бутсы для лучших футболистов мира. От Криштиану до Иньесты. Там работает всего 20 человек, но все модели делаются в единичном экземпляре по слепку с ноги игрока. Верхние части обуви сшивают на автоматизированных швейных машинах, а потом соединяют с основой, сделанной по слепку. Любое действие сверяется с инструкцией, отдельной для каждой пары бутс.

Зачем все это нужно?

Казалось бы, если человек хорошо играет в футбол, он сможет показывать результат в любых кроссовках. Если он играть не умеет – ему не помогут даже самые высокотехнологичные бутсы. Это не совсем так.

Современный спорт ушел далеко вперед и развиваться без технологий больше не может. Именно поэтому футбол сейчас переполнен спорами о видеоповторах и системах фиксации гола. Футбольная форма – такая же часть глобальной технологической гонки. С развитием методов подготовки более значимыми становятся мелкие преимущества, которые дают решающий плюс в соперничестве двух топовых атлетов. Такие, например, как качество сцепления шипов с газоном или материал покрытия подошвы.

Кроме того, современные бутсы – это комфорт, который дает уверенность на поле и помогает делать результат. И элемент стиля. Теперь человек может носить бутсы, придуманные его любимым футболистом. Или даже спроектировать собственный дизайн. Что давно стало отдельным пунктом успешной маркетинговой кампании как самого футболиста, так и тех, кто продает его образ публике.

Где купить хорошие бутсы по нормальной цене?

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