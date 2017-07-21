Самые крутые представления игроков. Как середняки опережают топ-клубы

Словами о развитии соцсетей уже не удивишь. Твиттер втрое моложе «Тосно», но за 11 с половиной лет туда пришла даже башня Биг-Бен. Сервис пережил несколько революций, главная из которых – коммерциализация. Большие компании решили продвигать себя в месте, где их клиенты сидят ежедневно. Это дешево и позволяет говорить прямо в лицо.

Футбол, как глобальное явление, не мог остаться в стороне. Клуб без галочки в твиттере – уже не совсем клуб. Они сообщают результаты матчей, показывают голы, предлагают почитать интервью. Команды рекламируют что угодно, а также объединяют и воспитывают: слезоточивых акций вроде #борьбабрэдли и #оставайсясильнымаппи не было давно.

Огромный пласт футбола в интернете отдан сфере развлечений. В мае аудиторию повеселили финалисты Лиги Европы «Аякс» и «МЮ». Голландцы написали, что их устроит, если «дьяволы» не выиграют этот трофей первый раз в истории. «Наша трофейная комната заполнена, но мы найдем место для кубка», – звучал ответ. Перед полуфиналом ЛЧ «Бавария» опубликовала свою версию турнирной сетки, где мюнхенцы занимают место «Реала», и собрала 10 тысяч репостов. Осенью «Вердер» поиздевался над «Арсеналом», перечислив три достижения новичка Сержа Гнабри, а «канониров» поставил на привычное место.

Этим летом к юмору в прибавился экшн. Европейские клубы раскрутили видеопрезентации новых игроков до уровня фестивалей рекламы. «Ливерпуль» всю весну боролся за Мохамеда Салаха, и в июне «Рома» согласилась отпустить хавбека. 21 числа египтянин прошел медосмотр. Красные затянули с официальным заявлением о переходе. Болельщики даже создали аккаунт с просьбой объявить о покупке. 22 июня вышел ролик, в котором неизвестный листает ленту профиля. Кадр – и этим человеком оказывается сам Салах.

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Воспитанник «МЮ» Майкл Кин заинтересовал многих своим последним сезоном за «Бернли». В итоге защитник оказался в «Эвертоне» за 28,5 миллионов евро. Ливерпульцы показали его как бы случайно – в видео под названием «Сегодня был насыщенный день» полно рутинной работы, а Кин появляется только в последний момент.

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Этот же прием использовал «Ювентус», рекламируя нового вингера Дугласа Косту. Заплываем на «Ювентус Стэдиум» и смотрим на логово чемпионов Италии под интригующую скрипку. Заходим в раздевалку и видим одно пустое место. Камера оборачивается, и включается дабстеп – этот шкафчик займет Коста, бежавший из «Баварии».

«Бетис» снял артхаус. Андрес Гуардадо будет таким же сильным дополнением для бело-зеленых, как и рейтинги бокса в его родной Мексике. Участник Кубка Конфедераций-2017 в тихом и напряженном видео сыграл боксера.

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О больших трансферах почему-то объявляют классически. На тему новичка Хакана Чалханоглу «Милан» снял рядовое видео с медосмотром и подписанием контракта. «Манчестер Сити» презентовал самого дорого защитника в истории Кайла Уокера лишь фотографией с футболкой. Зато «Йовил Таун» из четвертой лиги Англии, знакомый немногим даже по FIFA, воспользовался этой ассоциацией. Форвард Олуфела Оломола был куплен прямо в игре. Денег мало, но FIFA и камера есть у всех.

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Олуфела перешел из «Саутгемптона», который забрал бы себе статуэтку за лучшее представление игрока. «Святые» высмеяли жанр видеопрезентаций, подав подпись вратаря Стюарта Тэйлора в новом контракте как цель операции спецслужб.

36-летний англичанин ни разу не легенда, ведь пришел в команду только прошлым летом. Он вряд ли хороший кипер, ведь за минувший сезон не провел ни матча. Трудно сказать, что тут сильнее – сарказм или элементы блокбастера.

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Отец и сын пришли в огромный магазин «Челси» за формой для мальчика. Тот попросил майку Рюдигера, покупку которого синие долгое время не спешили объявлять. «В продаже есть только фамилии тех, кто уже в команде. Может, возьмем Давида Луиза или Азара?» – предложил отец.

Работница магазина пошла на склад, где Рюдигер прятался все это время.

– Не будете против, если мы продадим футболку с вашим именем?

– Без проблем, – сказал 35-миллионый немец.

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В июне Франк де Бур возглавил «Кристал Пэлас» после ухода из «Интера» в ноябре 2016 года. О сделке все знали, удивлять было нечем. Клуб из южного Лондона развернул аллюзию на Ватикан – белый дым из трубы маленькой закусочной означает смену власти.

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«Рома» проводит тур по США, где анонсировала Ундера Дженгиза из «Бешикташа» за 13,4 миллиона евро. После презентации турка римляны должны вернуться в штаты зимой, чтобы забрать «Золотую малину».

Самое типичное видео из Youtube автор наклепал между диктантом по русскому языку и контрольной по математике. По канонам жанра ролик сопровождается странной музыкой, чтобы обойти запрет Youtube на нелегальное использование записей. Второй клуб Италии постит такой контент после продажи Салаха за 42 миллиона и Паредеса – за 23? Ma dai!

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