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Самое крутое представление игрока в истории. Как разорвать твиттер за 4 часа

Если вы никогда не слышали о Стюарте Тэйлоре, значит, смотрите английский футбол не так давно. Или не смотрите вообще. В начале 2000-х Тэйлор играл за лондонский «Арсенал», с которым становился чемпионом, в начале следующего десятилетия числился в «Манчестер Сити», но сыграл там лишь однажды. В прошлом году перешел в «Саутгемптон», но не провел ни матча.

За свою 20-летнюю карьеру Тэйлор не провел и сотни официальных матчей. Тем удивительнее, насколько крутую презентацию продления контракта ему устроил «Саутгемптон». Всего за четыре часа ролик собрал 20 тысяч ретвитов и 34 тысячи лайков!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англия. Премьер-лига Англия Саутгемптон Тэйлор Стюарт
Комментарии (5)
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VSt
1500012174
Крутой чувак. Интересно, можно сделать карьеру, вообще не выходя на поле? Всю жизнь просидеть на лавке, интенсивно и качественно тренируясь с командой?
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Vaval
1500020377
Он, скорее выступает как тренер вратарей
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Vistavas
1500023133
Всё равно молодец, кем бы не выступал )
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polozovs
1500178895
По моему они сами стебутся над этим
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